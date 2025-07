Du foul aux maamouls, Saïda en cinq adresses gourmandes

Ville portuaire du Liban-Sud au charme populaire, Saïda cultive une cuisine simple, que l’on vend sur le port et dans les ruelles du vieux souk. Pour peu que l’on sache pousser la bonne porte, on y découvre de petites échoppes où se perpétuent des savoir-faire anciens – notamment dans l’art de la friandise, qui fait la réputation de la ville. Parce qu’il n’est pas toujours aisé de les dénicher, nous vous proposons cinq adresses coup de cœur. À Bab al-Saray, pour un petit déjeuner libanais le plus authentiqueDans une ancienne maison en pierre réaménagée, à l’entrée des vieux souks, le café Bab al-Saray propose une halte parfaite pour un petit déjeuner libanais. Au menu : manouché, fatteh, foul, halloumi grillé et omelettes. Et si vous y passez l’après-midi, après quelques emplettes dans les ruelles...

