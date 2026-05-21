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Pékin annonce la visite du Premier ministre pakistanais du 23 au 26 mai


AFP / le 21 mai 2026 à 10h59

Le Premier ministre du Pakistan, Shehbaz Sharif, lors d'une réunion avec le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, à Islamabad, le 25 avril 2026. Photo Pakistan's Prime Minister Office/Handout via REUTERS

Pékin a annoncé jeudi la visite en Chine du Premier ministre du Pakistan Shehbaz Sharif à partir de samedi et jusqu'à mardi.

Le Pakistan est médiateur dans les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis. « La Chine soutient la médiation juste et équilibrée assurée par le Pakistan pour promouvoir la paix et mettre fin à la guerre », a dit un porte-parole des Affaires étrangères, Guo Jiakun, à qui la presse demandait si l'Iran serait évoqué lors de la visite.

Pékin a annoncé jeudi la visite en Chine du Premier ministre du Pakistan Shehbaz Sharif à partir de samedi et jusqu'à mardi.

Le Pakistan est médiateur dans les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis. « La Chine soutient la médiation juste et équilibrée assurée par le Pakistan pour promouvoir la paix et mettre fin à la guerre », a dit un porte-parole des Affaires étrangères, Guo Jiakun, à qui la presse demandait si l'Iran serait évoqué lors de la visite.

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