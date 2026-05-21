Le Liban est « en situation de péril », alerte Le Drian

Le Liban est « en situation de péril », a estimé jeudi l'envoyé spécial du président français pour le Liban, Jean-Yves Le Drian, tout en saluant la poursuite des discussions qui offrent « une perspective » de sortie du conflit entre Israël et le Hezbollah pro-iranien. « Aujourd'hui, le Liban est en situation de péril sur son unité et sur son intégrité », a déclaré Jean-Yves Le Drian sur BFM TV/RMC, soulignant la division des « communautés libanaises à l'égard du Hezbollah et à l'égard d'Israël ».

« Le Liban est menacé dans son intégrité parce qu'il y a une partie de son territoire qui est occupée par Israël et une autre partie qui est agitée et animée par le Hezbollah, qui sert les intérêts iraniens, donc d'une puissance étrangère », a-t-il rappelé. Il a néanmoins salué la poursuite de la trêve, y voyant « une perspective de 45 jours où on va continuer à discuter ».

Et dans ce processus, les dirigeants libanais sont « de haute qualité » et « sont courageux », a-t-il souligné, en référence à la demande de négocier directement avec le gouvernement israélien pour faire sortir leur pays « de cet étau et d'aboutir à un processus qui redonnera à l'État libanais les moyens d'agir et d'exister ». Il a en outre jugé « positif » que les Etats-Unis s'impliquent dans le processus de négociation et ce, « même si Israël a refusé que la France fasse partie de cette discussion alors que les Libanais le demandaient ».

Israël et le Hezbollah poursuivent leurs affrontements au Liban malgré la trêve. L'armée israélienne a mené des frappes au-delà de la « ligne jaune » qui délimite une zone d'une dizaine de kilomètres de profondeur dans le sud du Liban à l'intérieur de laquelle les soldats israéliens poursuivent leurs opérations, disant protéger la population du nord d'Israël des tirs du mouvement pro-iranien.