Acte IV : Un accord arraché des entrailles du Liban
Relations secrètes, guerres, invasions, accords diplomatiques… Entre les deux voisins, les relations sont marquées, depuis plus d’un siècle, par une alternance constante entre méfiance, contacts secrets et confrontations violentes. L’Orient-Le Jour vous propose une série en six actes qui retrace l’histoire de ce voisinage conflictuel, des premiers pourparlers maronito-sionistes sous le mandat français jusqu’aux dynamiques contemporaines dominées par l’axe iranien.
Poignée de main entre le chef des Forces libanaises Bachir Gemayel (g) et le chef d'état-major de l'armée israélienne, Rafael Eitan, en présence d'Avner Azoulay, représentant du Mossad, le 1er juin 1982 au Liban, cinq jours avant l'invasion israélienne. Photo libre de droits/CreativeCommons
Ils étaient sept : Sobhi, Charbel, Hussein, Adel, Ahmad, Farès et Hassan. Sept soldats libanais tombés sous les balles israéliennes lors d’une embuscade, en plein milieu de la nuit, à proximité du village de Aïta el-Chaab. Nous sommes le 25 mai 1975, et la guerre civile n’en est encore qu’à ses prémices. C’est l’affrontement le plus violent entre le Liban et Israël depuis trois ans. « Un accident », censée être une « opération de routine » contre les combattants palestiniens, mais qui « n’était en aucune façon dirigée contre l’armée libanaise », assure l’État hébreu, le lendemain. Interrogé à l’époque par le New York Times sur les raisons pour lesquelles ce dernier poursuivait ses raids – au sol et aériens – à travers la frontière alors que les Libanais combattaient eux-mêmes les guérilleros, un porte-parole de l’armée israélienne répond...
Ils étaient sept : Sobhi, Charbel, Hussein, Adel, Ahmad, Farès et Hassan. Sept soldats libanais tombés sous les balles israéliennes lors d’une embuscade, en plein milieu de la nuit, à proximité du village de Aïta el-Chaab. Nous sommes le 25 mai 1975, et la guerre civile n’en est encore qu’à ses prémices. C’est l’affrontement le plus violent entre le Liban et Israël depuis trois ans. « Un accident », censée être une « opération de routine » contre les combattants palestiniens, mais qui « n’était en aucune façon dirigée contre l’armée libanaise », assure l’État hébreu, le lendemain. Interrogé à l’époque par le New York Times sur les raisons pour lesquelles ce dernier poursuivait ses raids – au sol et aériens – à travers la frontière alors que les Libanais combattaient eux-mêmes les...
Iran - USA - Liban : tout peut changer en quelques heures.
Restez informés pour seulement 10 $/mois au lieu de 21.5 $, pendant 1 an.
Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.
N'oublions pas que de nouvelles recherches ont permis d'établir que le fameux attentat contre l'ambassadeur Israelien en 1982 n'était pas un acte Palestinien. Tout porte à croire que les Israéliens l'ont mis en scène pour se donner un prétexte pour l'invasion..
15 h 10, le 21 mai 2026