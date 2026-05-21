Acte IV : Un accord arraché des entrailles du Liban

Dans le dossier Liban-Israël : anatomie d’un conflit | Série spéciale

Ils étaient sept : Sobhi, Charbel, Hussein, Adel, Ahmad, Farès et Hassan. Sept soldats libanais tombés sous les balles israéliennes lors d’une embuscade, en plein milieu de la nuit, à proximité du village de Aïta el-Chaab. Nous sommes le 25 mai 1975, et la guerre civile n’en est encore qu’à ses prémices. C’est l’affrontement le plus violent entre le Liban et Israël depuis trois ans. « Un accident », censée être une « opération de routine » contre les combattants palestiniens, mais qui « n’était en aucune façon dirigée contre l’armée libanaise », assure l’État hébreu, le lendemain. Interrogé à l’époque par le New York Times sur les raisons pour lesquelles ce dernier poursuivait ses raids – au sol et aériens – à travers la frontière alors que les Libanais combattaient eux-mêmes les guérilleros, un porte-parole de l’armée israélienne répond... Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Google

Ils étaient sept : Sobhi, Charbel, Hussein, Adel, Ahmad, Farès et Hassan. Sept soldats libanais tombés sous les balles israéliennes lors d’une embuscade, en plein milieu de la nuit, à proximité du village de Aïta el-Chaab. Nous sommes le 25 mai 1975, et la guerre civile n’en est encore qu’à ses prémices. C’est l’affrontement le plus violent entre le Liban et Israël depuis trois ans. « Un accident », censée être une « opération de routine » contre les combattants palestiniens, mais qui « n’était en aucune façon dirigée contre l’armée libanaise », assure l’État hébreu, le lendemain. Interrogé à l’époque par le New York Times sur les raisons pour lesquelles ce dernier poursuivait ses raids – au sol et aériens – à travers la frontière alors que les Libanais combattaient eux-mêmes les...

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