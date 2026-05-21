« Flottille pour Gaza »: Israël a expulsé tous les militants étrangers capturés en mer

Israël a annoncé jeudi avoir expulsé tous les militants étrangers de la « flottille pour Gaza » capturés en mer, au lendemain du tollé international provoqué par une vidéo les montrant se faire humilier en détention.

Les quelque 430 membres d'équipage de la cinquantaine de bateaux arraisonnés lundi par l'armée israélienne en Méditerranée, à l'ouest de Chypre, avaient été amenés de force en Israël puis détenus à la prison de Ktziot (sud), selon l'organisation israélienne de défense des droits de l'Homme Adalah, qui assure leur représentation légale et leur défense. Ils ont « tous été expulsés », a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Oren Marmorstein, sans préciser s'ils avaient été jugés. Adalah avait indiqué mercredi soir qu'ils devaient être déférés en vue d'être expulsés mais un porte-parole de l'organisation contacté par l'AFP, Moatassem Zeidan, a indiqué qu'ils ne seraient finalement « pas présentés devant les tribunaux ».

Selon cette source, ils ont été transférés vers l'aéroport de Ramon (près d'Eilat, dans le sud) avant d'être expulsés. Les militants égyptiens et jordaniens ont eux été transférés vers leurs pays, à Taba et Aqaba, près des frontières avec Israël.

La Turquie a annoncé que trois vols spéciaux étaient prévus au départ de Ramon mercredi pour rapatrier ses citoyens et ceux de pays tiers. D'après plusieurs médias turcs, 78 des quelque 430 militants de la flottille sont des ressortissants turcs. Les 37 ressortissants français ont aussi été expulsés par ces vols et ils seront pris en charge à leur arrivée à Istanbul par l'ambassade de France pour un rapatriement dès que possible, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères français, Pascal Confavreux, lors d'une conférence de presse.

« Partisans terroristes du Hamas »

Une militante germano-israélienne embarquée sur le même convoi, parti de Turquie après l'interception en avril par Israël d'une précédente « flottille pour Gaza » au large de la Grèce, doit elle être déférée devant un tribunal à Ashkelon, au sud de Tel-Aviv.

Les militants de la « Global Sumud Flotilla » (« sumud » signifie « résilience » en arabe) voulaient attirer l'attention sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza, dévastée par plus de deux ans de guerre, en brisant le blocus maritime imposé par Israël.

« Israël a pleinement le droit d'empêcher de provocatrices flottilles de partisans terroristes du Hamas d'entrer dans nos eaux territoriales et d'atteindre Gaza », a estimé le Premier ministre Benjamin Netanyahu, en référence au mouvement islamiste palestinien ayant déclenché la guerre en lançant une attaque sans précédent sur Israël le 7 octobre 2023.

Mercredi, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, figure de l'extrême droite, a provoqué un tollé à l'étranger, mais également au sein de son gouvernement, en publiant une vidéo de dizaines de militants agenouillés et les mains liées. Une jeune femme qui crie « Libérez la Palestine » au passage du ministre se retrouve la tête pressée vers le sol par les services de sécurité. « Bienvenue en Israël, nous sommes chez nous », lance-t-il, triomphalement dans cette vidéo publiée sur sa chaîne Telegram.

« Traitement de luxe »

Les images diffusées ne sont « pas conformes aux valeurs d'Israël », a déclaré le chef de la diplomatie Gideon Saar, accusant M. Ben Gvir d'avoir « sciemment nui » à l'image du pays avec « ce spectacle honteux ». L'intéressé a défendu au contraire « une grande source de fierté ». Les réactions, particulièrement de pays comptant des ressortissants arrêtés, n'ont pas tardé. Le traitement réservé aux détenus a été jugé « inadmissible » par Rome qui a exigé « des excuses » et demandé jeudi à l'Union européenne d'imposer des sanctions au ministre Ben Gvir.

En Pologne, le ministre des Affaires étrangères Radoslaw Sikorski a dit qu'il souhaitait le déclarer persona non grata, après la convocation du chargé d'affaires israélien. C'est « bien de condamner Ben Gvir pour l'humiliation infligée aux membres de la Flottille », a déclaré sur X la rapporteuse spéciale de l'ONU sur la situation des droits de l'Homme dans les Territoires palestiniens occupés, l'Italienne Francesca Albanese. Ce qu'ont subi ces militants est « un traitement de luxe par rapport à ce qui est infligé aux Palestiniens dans les prisons israéliennes », a-t-elle affirmé, appelant l'Italie à cesser « de s'opposer à la suspension de l'accord (d'association) UE-Israël. »