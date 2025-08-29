Chère lectrice, cher lecteur,

Plus jeune, je voulais être beaucoup de choses, « plus tard ». Caissière d’abord (passage obligé), puis vétérinaire, écrivaine, pompier, sage-femme, pilote de ligne, championne olympique de gymnastique artistique. La malédiction de l’indécision toujours chevillée au corps à l’université, abonnée aux réorientations, j’avais fini par devenir la risée de mon groupe d’amis. « Alors, tu vas faire hôtesse de l’air maintenant ? » avait gentiment ricané l’un d’eux le jour de la remise de mon diplôme de journaliste. Ma mère, elle, rigolait un peu moins, insistait que « le mieux est l’ennemi du bien », répétant inlassablement cet adage qu’elle aime tant.

Si je vous écris aujourd’hui, c’est que je n’ai finalement (et heureusement) pas suivi l’énième formation pour devenir navigante. Qui sait, j’ai peut-être enfin pioché la bonne carte, et je ne suis d’ailleurs pas la seule. Cette semaine, je vous emmène - entre autres - à la rencontre de Libanais qui ne se sont pas contentés du « bien », et qui font ce qu’ils aiment, au quotidien.

Julia Mokdad





Des planches de « Très-tôt Théâtre » à Cannes et Venise en passant par la Columbia University, la réalisatrice Mounia Akl a gravi les échelons à vitesse grand V. Jusqu'à sa première collaboration avec Netflix, pour une fresque familiale et politique, House of Guinness, dans laquelle elle voit des ressemblances avec le Liban. Fifi Abou Dib vous en parle.

Humoriste d’envergure désormais internationale, John Achkar s’attaque à un nouveau défi pour notre série « Hommes aux fourneaux » : la cuisine. Première tentative, et déjà un réflexe de survie… faire appel à sa grand-mère, évidemment. Pour son baptême, il a d'ailleurs choisi le chawarma de sa « téta ». Découvrez sa recette.

Aley, Bhamdoun et Sofar. Tombées, un peu, dans l’oubli avec le temps, les guerres, l'apparition de nouveaux lieux « à la mode », ces villes sont pourtant riches de secrets pour ceux qui savent où chercher. Du shawarma qui vire au rouge à la tamriyeh que personne d'autre au Liban ne prépare aussi bien, voici quelques adresses incontournables pour un road trip gourmand.

Forte d’un parcours prestigieux dans le domaine artistique, Louma Salamé dirige la célèbre institution Villa Empain depuis bientôt une décennie. Joséphine Hobeika a rencontré cette curatrice vive et avenante, qui propose une façon de vivre l’art autrement, tout en gardant intacte une sensibilité esthétique remarquable.

Après 15 ans d’absence, Michel Charrière et Joseph Achkar sont venus de Paris pour retrouver leur palais médiéval à Alep. Après la guerre civile en Syrie, la propriété fait figure de miraculée, malgré un plafond totalement éventré. Pourtant, le quartier de Bab Qinnasrin se trouvait sur la ligne de démarcation... Clara Hage vous raconte ces retrouvailles.

Dans les sous-bois de la médecine chirurgicale où il a multiplié les innovations et mis le Liban à l’honneur, Nadey Hakim cultive ses passions artistiques, sculptant les bustes de figures illustres – allant de la reine Élisabeth II au pape François et Donald Trump. Deux activités qui vont presque de pair, tant la chirurgie est pour lui un art. Gilles Khoury vous le présente.

Au début, il pensait se lancer dans un seul voyage, de Boston à la pointe sud de l’Amérique du Sud. Ce départ sera en fait le premier chapitre d’une odyssée mondiale qui finira au Liban, pays dont ses parents sont originaires. À son arrivée à Beyrouth, Samer Abou Hamad a rencontré Rayanne Tawil pour lui raconter son aventure.

Quarante ans après ses débuts, elle reste l’une des supermodels les plus citées et célébrées du monde. Égérie des géants de la haute couture, muse des icônes du siècle dernier, l’ex-belle fille rock des Hallyday, aujourd’hui transformée en gourou du bien-être, a donné rendez-vous à Karl Richa à l’ombre d’une plage azuréenne…

Dix ans sont passés depuis la crise des déchets mais leur gestion demeure un problème chronique au Liban. Un fléau même, que personne ne semble pouvoir résoudre : les décharges prennent feu, les ordures finissent dans la mer... En infographies, Jaimee Haddad vous présente tout ce qu’il faut savoir sur le recyclage au Liban : les prix des matières recyclables, une carte interactive des initiatives qui s’attaquent à ce fléau et les derniers chiffres du secteur.