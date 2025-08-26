« Personne n’est mort entre ces murs, c’est déjà un miracle » : à Alep, le palais retrouvé de Bab Qinnasrin

Michel Charrière (à gauche) et Joseph Achkar (à droite) dans le salon latéral du palais. Karam al-Masri/L'Orient-Le Jour
Un jeune homme enjambe sa mobylette à la vue de ces drôles de messieurs qui s’engagent dans une ruelle ombragée de Bab Qinnasrin, quartier historique de la vieille ville d’Alep en partie défiguré par la guerre. Il a 16 ans, presque le nombre d’années de la dernière visite de Michel Charrière et Joseph Achkar dans leur propriété. Panamas vissés sur la tête, le célèbre couple d’architectes, l’un français, l’autre franco-libanais, salue en voisin le gérant de la savonnerie du quartier, devant les regards circonspects des passants. Après quinze ans d’absence, ils sont venus de Paris pour retrouver leur palais médiéval, un joyau construit entre les XIIe et XIVe siècles, que ces amoureux des vieilles pierres ont dégoté au début des années 2000, puis restauré pendant près d’une décennie avant que la guerre civile n’éclate en Syrie. « Un petit...
