Samer Abou Hamad après son tour du monde : Si vous pouvez faire du vélo au Liban, vous pouvez le faire n’importe où

Samer Abou Hamad de retour au LIban après son tour du monde. Photo Mohammad Yassine
À l’entrée de son appartement d’Achrafieh, un vélo est appuyé contre le mur, témoin silencieux de plus de trois années et demie de routes traversées, de frontières et de paysages apprivoisés.Samer Abou Hamad, 31 ans, porte son voyage non seulement dans ses récits et son cœur, mais aussi dans les petits détails : une chemise ample, une casquette portée à l’envers, des bracelets collectionnés à travers les continents et qu’il n’enlève jamais.Né à Boston en 1993 de parents libanais qui ont quitté le pays en 1984 pour poursuivre leurs études, Samer a grandi entre les banlieues américaines et les étés passés à rendre visite à sa famille à Beyrouth. Pourtant, le Liban n’a jamais été absent : c’est là qu’il a ses racines, des souvenirs et des liens familiaux.Après des études de commerce à l’université Wake Forest en Caroline du Nord, un diplôme...
