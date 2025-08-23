Mounia Akl, du Liban à Dublin : l’intime et le politique au cœur de « House of Guinness » sur Netflix
La réalisatrice libanaise Mounia Akl signe les trois derniers épisodes de « House of Guinness », la nouvelle fresque historique produite par Netflix et imaginée par Steven Knight, le créateur de « Peaky Blinders ».
La réalisatrice libanaise Mounia Akl. Photo Joe Saadé
Avec sa bouille d’enfant et des yeux à manger le monde, Mounia Akl est une réalisatrice dont la vision pénétrante crée de l’adhésion sans l’air d’y toucher. Les rares fois où elle passe devant la caméra, elle le fait sur l’insistance de son ami et pair Cyril Aris. Ils s’étaient connus sur les planches de l’atelier « Très-tôt Théâtre » de Michèle Malek. Il était consultant chez Booz, elle terminait ses études d’architecture. Tous deux étaient passionnés de cinéma, et c’est lui qui lance l’improbable idée qui les transporte ensemble aux États-Unis où elle suit un master en réalisation à Columbia University. C’est à deux qu’ils créent la série Beirut I Love you, mais c’est surtout son premier court métrage, Submarine, présenté à Cannes et Toronto grâce à Cinéfondation, et son premier long, Costa Brava, Lebanon, qui confirme son identité...
