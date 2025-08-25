Le Libanais Nadey Hakim, de la première main greffée au buste de Donald Trump

Nous étions partis rencontrer une sommité de la médecine. Une ponte de la chirurgie qui, en trente ans et à coups d’innovations et d’exploits, n’a cessé de révolutionner et faire avancer son domaine, tout en faisant briller avec lui le Liban de ses origines. Nous étions partis faire le portrait de celui qui, avec sept autres chirurgiens, réalisait en 1998 la première greffe de main au monde. De celui qui, en 2000, participait à la transplantation des deux bras d’un patient amputé, une avancée majeure en chirurgie reconstructive. De celui qui, en 1995, signait la toute première greffe de pancréas à Londres, dans le cadre du programme initié à St Mary’s Hospital, et créait ainsi le premier programme de transplantation pancréatique du sud-est de l’Angleterre. De celui qui, en pleine guerre en Irak, menait à...

