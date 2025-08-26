Une matinée bruxelloise avec Louma Salamé, à la Villa Empain

Les portes de la majestueuse Villa Empain sont ouvertes depuis peu, les visiteurs sont déjà nombreux à entrer dans le vaste hall de la bâtisse blanche aux bordures dorées. En jeans et chemise, Louma Salamé est déjà au travail avec son équipe ; les contours des prochaines expositions sont dessinés dans une atmosphère à la fois rigoureuse et conviviale. Le parti pris de simplicité adopté par la curatrice à l’allure juvénile et décontractée ne dissimule pas l’engagement exigeant de sa mission, avec entre autres la réalisation d’expositions de renommée mondiale, solidement contextualisées, construites autour d’une émotion esthétique communicative et d’un sens de la fulgurance artistique brillamment scénographié.Depuis la grande fenêtre qui donne sur le parc et ses arbres centenaires, s’étend l’immense...

