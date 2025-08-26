Une matinée bruxelloise avec Louma Salamé, à la Villa Empain
Forte d’un parcours prestigieux dans le domaine artistique, elle dirige la célèbre institution depuis bientôt une décennie. Rencontre avec une curatrice vive et avenante, qui propose une façon de vivre l’art autrement, tout en gardant intacte une sensibilité esthétique remarquable.
Louma Salamé, directrice de la Villa Empain. Photo Laetizia Bazzoni
Les portes de la majestueuse Villa Empain sont ouvertes depuis peu, les visiteurs sont déjà nombreux à entrer dans le vaste hall de la bâtisse blanche aux bordures dorées. En jeans et chemise, Louma Salamé est déjà au travail avec son équipe ; les contours des prochaines expositions sont dessinés dans une atmosphère à la fois rigoureuse et conviviale. Le parti pris de simplicité adopté par la curatrice à l’allure juvénile et décontractée ne dissimule pas l’engagement exigeant de sa mission, avec entre autres la réalisation d’expositions de renommée mondiale, solidement contextualisées, construites autour d’une émotion esthétique communicative et d’un sens de la fulgurance artistique brillamment scénographié.Depuis la grande fenêtre qui donne sur le parc et ses arbres centenaires, s’étend l’immense piscine entourée d’une pergola ovale,...
