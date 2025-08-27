Menu
Société - Repère

Où recycler au Liban ?

« L’Orient-Le Jour » présente une carte interactive des initiatives qui s’attaquent au fléau des déchets dans le pays.

Par Jaimee Lee Haddad, le 27 août 2025 à 09h20

Où recycler au Liban ?

Des monticules de déchets au Liban en 2025. Photos, illustration et montage Jaimee Lee Haddad/L’Orient-Le Jour

Dix ans sont passés depuis la crise des déchets et le mouvement populaire « Vous puez ! ». Pourtant, la gestion des déchets demeure un problème chronique au Liban. Un fléau même, que personne ne semble pouvoir résoudre. Les décharges prennent feu. Les ordures finissent dans la mer. Des enfants et des adultes de tous âges fouillent dans les poubelles à la recherche de plastique à récupérer. La puanteur ne fait que croître, symbole d’un État incapable de trouver une stratégie durable. Les ONG qui tentent de s’attaquer au problème sont à bout de ressources. Il existe très peu d’usines de recyclage au Liban et peu traitent des matières comme le verre par exemple. Pourtant, des citoyens, des associations locales et certaines municipalités tentent d’apporter des solutions, avec peu de moyens. L’Orient-Le Jour vous présente tout ce qu’il faut...
Dix ans sont passés depuis la crise des déchets et le mouvement populaire « Vous puez ! ». Pourtant, la gestion des déchets demeure un problème chronique au Liban. Un fléau même, que personne ne semble pouvoir résoudre. Les décharges prennent feu. Les ordures finissent dans la mer. Des enfants et des adultes de tous âges fouillent dans les poubelles à la recherche de plastique à récupérer. La puanteur ne fait que croître, symbole d'un État incapable de trouver une stratégie durable. Les ONG qui tentent de s'attaquer au problème sont à bout de ressources. Il existe très peu d'usines de recyclage au Liban et peu traitent des matières comme le verre par exemple. Pourtant, des citoyens, des associations locales et certaines municipalités tentent d'apporter des solutions, avec peu de moyens. L'Orient-Le Jour vous présente tout ce qu'il faut...
