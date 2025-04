Pâques le même jour après le pape François ?

Apôtre de la bienveillance, plus attentif au sort des pauvres qu’aux normes morales, préférant l’ouverture sur le monde et l’écoute des autres au repli sur soi, le pape François disparaît précisément au moment où les forces qui s’opposaient à ses choix se renforcent, voire s’imposent dans plusieurs régions du monde, à commencer par les États-Unis. Sa dernière célébration de Pâques, le 20 avril 2025, a été marquante, car elle a coïncidé avec une rare occasion où tous les chrétiens ont célébré la plus grande fête chrétienne le même jour, grâce à l’alignement des calendriers grégorien et julien. Rappelons que le pape depuis 2012 avait pris la décision de reconnaître des saints d’une confession chrétienne autre que catholique, tels que les 21 martyrs – dont vingt coptes orthodoxes – assassinés par Daëch, inscrits sur le martyrologe romain en 2023. S’ajoute à cela la proclamation en 2015 de saint Grégoire de Narek – de l’Église apostolique arménienne – comme docteur de l’Église, dans le prolongement de son introduction dans le martyrologe romain en 2001. Aussi en 2022 pourtant, après presque dix ans de pontificat, le pape François avait relancé l’idée d’une date commune pour la célébration de Pâques par les Églises orthodoxes et catholique. Lors d’une rencontre avec Mar Awa III, catholicos-patriarche de l’Église assyrienne de l’Orient, il aurait souhaité réunir catholiques et orthodoxes pour célébrer cet événement historique ensemble. Enfin on ne peut que retenir sa phrase historique quand il disait « j’aime répéter que l’unité se fait en marchant », pour rappeler que quand nous marchons ensemble, c’est-à-dire quand nous nous rencontrons comme des frères, nous prions ensemble, nous collaborons dans l’annonce de l’évangile vers le chemin qui mène à l’union des Églises. Serons-nous un jour unis après 1700 ans de séparation ? Espérons. Les textes publiés dans le cadre de la rubrique « Courrier » n’engagent que leurs auteurs. Dans cet espace, « L’Orient-Le Jour » offre à ses lecteurs l’opportunité d’exprimer leurs idées, leurs commentaires et leurs réflexions sur divers sujets, à condition que les propos ne soient ni diffamatoires, ni injurieux, ni racistes. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

