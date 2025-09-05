Du mezzé revisité aux glaces aux pommes : les Cèdres en six adresses gourmandes

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google

Mais au-delà de ses paysages ancrés au sol, cette région recèle également des saveurs aussi enracinées que ses arbres : du mezzé libanais maison aux surprenantes variations, de la cuisine en poterie aux glaces à base de fruits provenant des vergers familiaux. Nous vous invitons à découvrir six adresses gourmandes qui révèlent l'autre patrimoine des Cèdres : son goût.Café des Cèdres-La tradition des plats en argileVéritable institution aux Cèdres, le Café des Cèdres est tenu par Joseph Kehia, un cuisinier passionné qui perpétue une tradition familiale vieille de près d'un siècle. Son arrière-grand-père a été le premier à introduire l'eder el-fakhar (cuisson dans des pots en argile) dans la région, et jusqu’à présent, Joseph sert toujours des mezzés et des grillades dans des plats en terre cuite qui préservent à la fois la...