LE LIBAN À TABLE
LE LIBAN À TABLE

Du mezzé revisité aux glaces aux pommes : les Cèdres en six adresses gourmandes

Quand on prononce les noms de Bécharré et des Cèdres de Dieu, l’ombre de Gebran Khalil Gebran apparaît, fantôme d’une région symbole du Liban, jusqu’à faire figurer ses arbres millénaires sur son drapeau. Quand on y pense, ce sont les images d’une nature magnifique, une forêt riche, ses sommets imposants et la vallée de la Qadisha qui s'ouvrent comme un livre sacré.

OLJ / Par Rayanne TAWIL, le 05 septembre 2025 à 17h45

Du mezzé revisité aux glaces aux pommes : les Cèdres en six adresses gourmandes

Escale gourmande aux Cèdres avec 6 arrêts et autant de plaisirs. Photos Rayanne Tawil/Montage Jaimee Lee Haddad/L'OLJ

Mais au-delà de ses paysages ancrés au sol, cette région recèle également des saveurs aussi enracinées que ses arbres : du mezzé libanais maison aux surprenantes variations, de la cuisine en poterie aux glaces à base de fruits provenant des vergers familiaux. Nous vous invitons à découvrir six adresses gourmandes qui révèlent l'autre patrimoine des Cèdres : son goût.Café des Cèdres-La tradition des plats en argileVéritable institution aux Cèdres, le Café des Cèdres est tenu par Joseph Kehia, un cuisinier passionné qui perpétue une tradition familiale vieille de près d'un siècle. Son arrière-grand-père a été le premier à introduire l'eder el-fakhar (cuisson dans des pots en argile) dans la région, et jusqu’à présent, Joseph sert toujours des mezzés et des grillades dans des plats en terre cuite qui préservent à la fois la...
Mais au-delà de ses paysages ancrés au sol, cette région recèle également des saveurs aussi enracinées que ses arbres : du mezzé libanais maison aux surprenantes variations, de la cuisine en poterie aux glaces à base de fruits provenant des vergers familiaux. Nous vous invitons à découvrir six adresses gourmandes qui révèlent l'autre patrimoine des Cèdres : son goût.Café des...
