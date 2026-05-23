Aoun : L’élection de Souhaid à la tête du Fonds monétaire arabe « incarne une confiance arabe solide »

Le président Joseph Aoun a reçu samedi le gouverneur de la Banque du Liban (BDL), Karim Souhaid, après son élection à la présidence du Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire arabe (FMA) pour un mandat d’un an, estimant que cela « incarne une confiance arabe solide dans les compétences libanaises » et « renforce la présence active du Liban au sein des institutions financières régionales ».

Le chef de l’État a également exprimé son appréciation pour « cette réalisation porteuse d’une signification particulièrement importante, notamment dans la phase délicate que traverse le Liban sur la voie de sa relance économique et de la réforme de son système financier », rapporte la présidence libanaise. Il a souligné que cette élection reflète « la reconnaissance du rôle central » joué par le gouverneur de la BDL dans le processus de réforme et constitue « un soutien moral renforçant la trajectoire de redressement économique recherchée par l’État libanais ».

De son côté, Karim Souhaid, élu lors de la 49e réunion du Conseil des gouverneurs du FMA qui s’est tenue en visioconférence le 4 mai dernier, a assuré qu’il porterait dans cette nouvelle responsabilité « l’image et l’intérêt du Liban ». Il a également affirmé qu’il œuvrerait à « consolider les relations avec les institutions financières arabes » afin de « soutenir le processus de relance économique » et « contribuer au rétablissement de la confiance dans l’économie libanaise, affectée par les répercussions de la guerre en cours ».

Le Fonds monétaire arabe est une institution financière régionale créée en 1976 par les 22 pays membres de la Ligue arabe. Son fonctionnement emprunte certains éléments au Fonds monétaire international (FMI), dans la mesure où il peut accorder des prêts aux pays en difficulté ou surveiller la stabilité financière de ses membres. Les programmes du FMA sont cependant beaucoup plus flexibles et moins exigeants que ceux d’assistance financière conditionnée à la mise en œuvre de réformes que propose le FMI.