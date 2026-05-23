Trump affirme qu'un accord avec l'Iran a été « largement négocié, sous réserve d'être finalisé » | Direct

Trump a rencontré ses principaux conseillers sur l'Iran alors qu'il envisage un retour à la guerre, selon Axios

Le président américain Donald Trump a convoqué une réunion vendredi matin avec son équipe de sécurité nationale de haut niveau concernant la guerre contre l’Iran, ont indiqué deux responsables américains à Axios.

M. Trump envisage sérieusement de lancer de nouvelles frappes contre l'Iran, sauf percée de dernière minute dans les négociations, selon des sources qui se sont entretenues directement avec le président.

La rencontre de Trump avec l'Iran s'est déroulée alors que le chef de l'armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir, se rendait à Téhéran dans un effort de dernière minute pour combler les fossés et empêcher une reprise de la guerre. Une délégation qatarie est également arrivée à Téhéran vendredi pour soutenir les efforts de médiation.

Un responsable américain informé des efforts diplomatiques a qualifié les négociations de « pénibles ». Ce responsable a indiqué que les projets de document « font l'objet d'échanges quotidiens » sans progrès significatifs, toujours selon Axios.

Le vice-président JD Vance, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, le directeur de la CIA John Ratcliffe, la chef de cabinet de la Maison Blanche Susie Wiles et d'autres responsables ont assisté à la réunion aux côtés de Trump, ont indiqué les sources. Le secrétaire d'État Marco Rubio et le chef d'état-major interarmées, le général Dan Caine, étaient absents, se trouvant respectivement en Europe et à la cérémonie de remise des diplômes de l'Académie navale.

Au cours de la réunion, Trump a été informé de l'état des négociations et des différents scénarios possibles en cas d'échec des pourparlers.

Quelques heures après la réunion, la Maison Blanche a annoncé une modification de l'emploi du temps de Trump pour le week-end. Après un discours prévu à New York vendredi soir, il retournera à Washington au lieu de rester dans son club de golf de Bedminster.

Trump a également écrit sur son compte Truth Social qu'il n'assisterait pas au mariage de Don Jr. ce week-end en raison de « circonstances liées au gouvernement et de mon amour pour les États-Unis d'Amérique ».

« J’estime qu’il est important pour moi de rester à Washington, à la Maison Blanche, pendant cette période cruciale », a-t-il écrit.

En coulisses, une source proche de Trump et une deuxième source au fait de la situation ont indiqué à Axios que Trump était devenu de plus en plus frustré par les négociations avec l’Iran ces derniers jours.