Trump affirme qu'un accord avec l'Iran a été « largement négocié, sous réserve d'être finalisé » | Direct

Trump affirme qu'un accord avec l'Iran a été « largement négocié, sous réserve d'être finalisé »
Le président américain, Donald Trump, a affirmé qu'un accord avec l'Iran a été « largement négocié, sous réserve d'être finalisé. »
Dans un message sur son réseau Truth Social, M. Trump a annoncé qu' « un accord a été largement négocié, sous réserve d'être finalisé, entre les États-Unis d’Amérique, la République islamique d’Iran » et d'autres pays. « Les derniers aspects et détails de l’accord sont actuellement en discussion et seront annoncés prochainement. En plus de nombreux autres éléments de l’accord, le détroit d’Ormuz sera rouvert », a-t-il précisé.
Le président américain a fait état d'un « très bon appel » avec les dirigeants saoudien, émirati Mohammad ben Zayed el-Nahyane, qataris, pakistanais, égyptien, pakistanais, turc, égyptien, jordanien et du Bahreïn, concernant l'Iran et « tous les sujets liés à un protocole d’accord portant sur la PAIX. »
Il a en outre affirmé avoir contacté le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, évoquant une conversation qui « s'est très bien déroulée ».
Israël continue de bombarder le Liban-Sud
Dans le caza de Tyr, l’aviation israélienne a bombardé à trois reprises Srifa et a de nouveau frappé Deir Qanoun el-Nahr, selon notre correspondant. Cette dernière frappe a fait au moins un mort, Cheker Diab.
Dans le caza de Nabatiyé, l’artillerie israélienne a bombardé Kfartebnit à deux reprises, puis Zawtar el-Charkiyé. Un raid aérien a ciblé la ville de Nabatiyé. L’armée israélienne a également pilonné Yater et Kafra dans le caza de Bint Jbeil.
Le Pakistan et l’Iran ont soumis aux États-Unis une proposition révisée, la réponse américaine attendue dimanche
Le Pakistan et l’Iran ont soumis aux États-Unis une proposition révisée visant à mettre fin à la guerre et à rouvrir le détroit d’Ormuz, ont indiqué deux sources pakistanaises au fait des négociations à Reuters.
Une réponse américaine à cette proposition est attendue d’ici dimanche, ont précisé les sources.
Iran : Macron a parlé à Trump et à des dirigeants du Golfe pour prôner une solution négociée
Emmanuel Macron s’est entretenu samedi avec Donald Trump et les dirigeants des Émirats arabes unis, du Qatar, d’Arabie saoudite et de Jordanie au sujet de la guerre au Moyen-Orient et du détroit d’Ormuz, alors que les tractations américaines avec l’Iran s’intensifient, a fait savoir son entourage à l’AFP.
« La France pousse pour la voie diplomatique et une solution négociée, avec comme priorité numéro un la réouverture du détroit d’Ormuz, complète et sans péage, la conclusion d’un cessez-le-feu et la reprise, ensuite, des négociations sur les autres volets (nucléaire, balistique et régional) », a précisé une source diplomatique.
L'Iran et les États-Unis ont évoqué samedi une percée dans leurs négociations après des semaines de tensions et de tractations diplomatiques, tout en restant prudents sur les chances de mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Un tel accord « se rapproche grandement », a affirmé le président américain, estimant à « 50-50 » les chances d'un « bon » accord ou d'une reprise de la guerre, dans des déclarations à des médias américains.
Les contacts diplomatiques se sont multipliés ces dernières heures pour tenter de faire aboutir les discussions et éviter une reprise de la guerre. L'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, a discuté notamment au téléphone avec M. Trump et a appelé à « donner la priorité aux solutions pacifiques », selon son bureau.
Israël s’acharne sur Deir Qanoun el-Nahr, le bilan de la frappe sur Sir el-Gharbiyé passe à 7 morts
L’aviation israélienne a mené un troisième raid d’affilée sur Deir Qanoun el-Nahr, dans le caza de Tyr.I Doueir (Nabatiyé) a aussi été bombardée.
À Sir el-Gharbiyé (Nabatiyé), les secours ont retiré deux corps supplémentaires des décombres, portant le nombre de tués par la frappe israélienne survenue plus tôt à sept.
L'armée israélienne annonce la mort d'un de ses soldats dans le nord d'Israël
L’armée israélienne a annoncé sur X qu’un soldat israélien a été tué lors d’une activité opérationnelle dans le nord d’Israël, tandis qu’un autre soldat a été grièvement blessé et qu’un sous-officier a été légèrement blessé, sans autres détails.
L'aviation israélienne bombarde les abords d'un village du caza de Jezzine
L’aviation israélienne a bombardé la région de Chbeil, aux abords de Qatrani, dans le caza de Jezzine, selon notre correspondant.
Kfara et Qalaouiyé, dans le caza de Bint Jbeil, Nabatiyé el-Faouqa, Mayfadoun (Nabatiyé), Deir Qanoun el-Nahr (à deux reprises) et Siddiqine ont aussi subi des raids aériens, tandis que des avions de chasse survolent le ciel de la ville de Saïda. Une autre frappe a eu lieu entre Toul et Doueir, dans le caza de Nabatiyé.
Dans le nord d'Israël, les sirènes ont retenti à Rosh Hanikra, sur la côte, à la suite d’une possible infiltration de drone, selon le Haaretz.
Les frappes israéliennes se poursuivent au Liban-Sud
Des raids israéliens ont visé Qatrani (Jezzine), Wadi Borghoz (Hasbaya) et Mayfadoun (Nabatiyé).
Une fillette a été extraite des décombres à Sir el-Gharbiyé, qui avait été visé par une frappe israélienne.
La situation au Liban-Sud
Un raid israélien sur Kafra a visé des secouristes du Comité sanitaire islamique alors qu'il était en mission, faisant des blessés, selon notre correspondant Mountasser Abdallah.
L'armée israélienne a visé Maydadoun à l'aide de deux roquettes.
Le Hezbollah a affirmé avoir visé un véhicule de commandement ainsi qu'un dispositif technique appartenant à l’armée ennemie israélienne sur le site de Jal al-Alam à l’aide d’un drone d’attaque. Il a également attaqué deux dispositifs de brouillage anti-drones « sur le site nouvellement établi de Namer al-Jamal et le site de Jarda à l’aide de deux drones d’attaque Ababil ».
Les secours toujours empêchés d’accéder au site bombardé de Majdel Selm
La Croix-Rouge libanaise et la Défense civile n’ont jusqu’à présent pas obtenu l’autorisation du « mécanisme » d’entrer dans sur un site à Majdel Selm, visé par un raid israélien, afin de récupérer les corps des victimes et rechercher des disparus, malgré des appels répétés en faveur de l’ouverture d’un corridor humanitaire permettant aux secouristes d’accomplir leur mission.
Selon des informations locales, l’armée israélienne aurait empêché les équipes de secours de récupérer les corps et d’évacuer les blessés dans la localité.
Bilan revu à la hausse dans la frappe israélienne sur Sir el-Gharbiyé : cinq morts, dont un enfant
Le bilan de la frappe israélienne survenue plus tôt sur Sir el-Gharbiyé a été revu à la hausse à cinq morts, dont un garçon, et cinq blessés. Le raid visait « un immeuble de trois étages abritant trois familles », a indiqué le président de la municipalité de la localité, Saadallah Maïtouk, à notre correspondant. Les opérations de recherche se poursuivent afin de retrouver sept autres personnes toujours portées disparues sous les décombres.
Donald Trump a déclaré à Axios qu’il est à « 50/50 » entre la conclusion d’un accord avec l’Iran et une reprise des frappes militaires
Donald Trump a déclaré à Axios qu’il est à « 50/50 » quant à la possibilité de parvenir à un accord avec l’Iran ou de recourir à une action militaire. Il a indiqué qu’il rencontrerait samedi ses négociateurs afin d’examiner la dernière proposition iranienne et qu’il prendrait probablement une décision d’ici dimanche sur la reprise éventuelle du conflit.
Selon ses propos, il s’agit d’une probabilité « solide de 50/50 » entre la conclusion d’un « bon accord » ou une option de frappe militaire « extrêmement forte », rapporte le journaliste d’Axios Barak Ravid.
Le président américain doit discuter de la situation avec Steve Witkoff et Jared Kushner, tandis que le vice-président J.D. Vance devrait également participer aux consultations.
Le maréchal pakistanais Syed Asim Munir, médiateur entre les parties, a quitté Téhéran après des rencontres avec des responsables iraniens, sans accord final mais avec des « progrès encourageants vers un accord de principe ».
Le projet de protocole d’accord en discussion prévoirait une fin du conflit et l’ouverture de négociations plus détaillées sur 30 jours, bien que des divergences majeures persistent notamment sur l’enrichissement de l’uranium et la gestion de la réserve nucléaire iranienne.
Le bilan des attaques israéliennes au Liban s’élève désormais à 3 123 morts et 9 506 blessés
Le ministère de la Santé a annoncé que le bilan cumulé des attaques israéliennes en cours sur le Liban, du 2 mars au 23 mai, s’élève à 3 123 morts et 9 506 blessés.
En 24 heures, 12 personnes ont été tuées et 74 autres blessées.
Le ministère de la Santé fait état de 25 blessés à l’hôpital Hiram en raison des frappes israéliennes
Le ministère de la Santé a annoncé que 25 membres du personnel médical, infirmier et administratif de l’hôpital Hiram, dans le caza de Tyr, ont été blessés à divers degrés à la suite de frappes israéliennes dans l’environnement immédiat de l’hôpital, provoquant d’importants dégâts dans l’établissement.
C’est « la deuxième fois en moins de deux mois » que l’hôpital est exposé aux frappes israéliennes répétées, ce qui constitue, selon le communiqué, « une preuve supplémentaire de la violation par Israël du droit international humanitaire, lequel prévoit la protection des établissements de santé ».
Le ministère déplore le « mépris » israélien pour toutes les résolutions pertinentes, notamment la dernière résolution adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale de la santé, qui a confirmé la protection du secteur de la santé libanais.
Le ministère n'a pas manqué de saluer « les employés de l’hôpital Hiram qui restent mobilisés pour accomplir leur devoir malgré les risques, ainsi que leurs collègues présents sur les lignes de front qui refusent d’abandonner leurs postes afin de poursuivre leur mission humanitaire et de fournir des services de secours, de santé et des soins médicaux à ceux qui en ont besoin ».
Rodolphe Haykal reçoit le chef de la Finul à Yarzé
Le commandant en chef de l’armée libanaise, Rodolphe Haykal, a reçu à Yarzé le chef et commandant de la Force intérimaire des Nations unies au Liban, Diodato Abagnara. Les discussions ont porté sur la situation générale et les développements au Liban et dans la région, ainsi que sur la phase post-Finul.
Le Hezbollah dit avoir visé un véhicule de l’armée israélienne à Bint Jbeil et deux plateformes du Dôme de fer
Le Hezbollah a revendiqué deux attaques menées contre un véhicule de l’armée israélienne à Bint Jbeil au moyen d’un drone d’attaque, affirmant avoir atteint sa cible, ainsi que contre deux plateformes du système antimissile « Dôme de fer » à Hounine, en face de la localité frontalière de Markaba, également à l’aide de deux drones « Ababil », disant avoir réalisé « des frappes directes ».
Téhéran promet de « lier tout accord avec les USA à un cessez-le-feu au Liban »
L’Iran a assuré samedi avoir réclamé dans sa dernière proposition présentée par l’intermédiaire du médiateur pakistanais « de lier tout accord qui surviendrait avec les États-Unis à un cessez-le-feu au Liban ». Cette insistance est exprimée dans une lettre adressée par le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi au secrétaire général du Hezbollah Naïm Kassem, relayée aussitôt par le parti chiite.
« La République islamique ne renoncera pas à soutenir les mouvements réclamant le droit et la liberté, au premier rang desquels le Hezbollah résistant et victorieux. Tel est notre engagement envers notre imam martyr, le grand ayatollah Ali Khamenei », souligne le texte.
Les détails ici.
L'Iran dit être en « phase de finalisation » d'un protocole d'accord avec les Etats-Unis
Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé que son pays était en « phase de finalisation » d'un protocole d'accord avec les Etats-Unis en 14 points, en vue de mettre durablement fin à la guerre, tout en soulignant que des différends subsistaient, rapporte l'AFP
Esmaïl Baghaï a indiqué à la télévision d'Etat Irib que son pays avait voulu « d'abord rédiger un protocole d'accord (...) composé de 14 clauses ». « Nous sommes actuellement en phase de finalisation de ces protocoles d'accord », a-t-il ajouté.
« Après plusieurs semaines de pourparlers bilatéraux, on observe une tendance au rapprochement », a-t-il affirmé, en soulignant que tous les sujets de contentieux n'avaient pas disparu.
« Ce rapprochement ne signifie pas pour autant que nous et les Etats-Unis parviendrons à un accord sur des questions aussi importantes. Il s'agit plutôt de parvenir à une solution mutuellement acceptable », a estimé M. Baghaï.
« De manière générale, ce protocole d'accord vise à mettre fin à la guerre, à l'agression américaine et à ce qu'ils appellent eux-mêmes le blocus naval. La question du gel des avoirs iraniens figure parmi les principaux points qui seront traités », a-t-il détaillé
L'Iran dit que le dossier nucléaire ne fait pas partie « à ce stade » de l'accord avec les Etats-Unis
L'Iran dit que le dossier nucléaire ne fait pas partie « à ce stade » du cadre de l'accord en cours avec les Etats-Unis, rapporte l'AFP.
Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé que le dossier nucléaire ne faisait pas partie « à ce stade » du cadre de l'accord en discussion avec les Etats-Unis, qui vise à mettre durablement fin à la guerre.
« A ce stade, nous n'aborderons pas les détails de la question nucléaire. Nous savons que notre dossier nucléaire a servi de prétexte à deux guerres d'agression contre le peuple iranien », a déclaré Esmaïl Baghaï à la télévision d'Etat Irib.
Un garçon de sept ans tué dans une frappe israélienne sur une maison abritant quatre familles à Sayr el-Gharbiyé
L’aviation israélienne a bombardé une maison à Sir el-Gharbiyé, dans le caza de Nabatiyé, tuant un garçon de sept ans et faisant plusieurs blessés parmi les quatre familles qui se trouvaient dans l’habitation ciblée.
Une mère palestinienne et ses deux enfants, de la famille Farès, ont été par tués dans la frappe israélienne ayant visé la région de Baqbouq, dans le caza de Tyr.
D’autres raids israéliens successifs ont également visé Jibchit dans le caza de Nabatiyé, tandis que Kfour et Harouf, ont également été ciblées.
L'Iran fait état d'un « rapprochement » en vue d'un accord avec les Etats-Unis
Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a évoqué une « tendance au rapprochement » avec les Etats-Unis dans les discussions en vue de mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient, rapporte l'AFP.
« Après plusieurs semaines de pourparlers bilatéraux, on observe une tendance au rapprochement », a-t-il dit à la télévision d'Etat Irib.
L’Iran se concentre sur la finalisation d’un protocole d’accord avec les Etats-Unis
Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré qu’à ce stade, l’Iran se concentre sur la finalisation d’un protocole d’accord avec les Etats-Unis, rapporte Reuters.
Ghazi Zeaïter : « Nous ne reculerons pas » face aux sanctions américaines
Deux jours après l’annonce américaine de sanctions contre huit personnalités libanaises, dont deux membres d'Amal, le député du mouvement chiite Ghazi Zeaïter a affirmé samedi que « nous ne reculerons pas » et « nous ne regarderons pas en arrière, quels que soient les tempêtes et les propos creux », venant « de l’intérieur ou de l’extérieur ».
Les détails ici.
Rubio estime qu'il y a « une chance » que l'Iran accepte un accord dès samedi
Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a estimé qu'il y avait « une chance » que l'Iran accepte un accord visant à mettre fin à la guerre dès samedi, rapporte l'AFP.
« Il est possible que plus tard aujourd'hui, demain ou dans quelques jours, nous ayons des informations à communiquer », a déclaré M. Rubio aux journalistes à New Delhi, ajoutant qu'il espérait avoir de « bonnes nouvelles ».
L’armée israélienne lance un nouvel ordre d’évacuation de plusieurs villages au Liban-Sud
L’armée israélienne a ordonné l’évacuation de plusieurs villages du caza de Jezzine, dans le Sud, notamment Mahmoudiyé, Mlikh, Chbeil et Qatrani, ainsi que de Houmine el-Faouqa, dans le caza de Nabatiyé.
C’est la première fois que les habitants de Chbeil sont visés par une menace d’évacuation.
« Par souci pour votre sécurité, vous devez évacuer vos maisons immédiatement et vous éloigner des villages et des villes sur une distance d'au moins 1000 mètres vers des terrains ouverts », a souligné sur X le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Avichay Adraee, précisant que toute personne se trouvant à proximité des éléments de Hezbollah, de ses installations et de ses moyens de combat « met sa vie en danger ».
Un militaire libanais blessé à la suite d'une frappe israélienne à Nabatiyé
L’armée libanaise a annoncé qu’un de ses soldats avait été modérément blessé à la suite d’une frappe israélienne ayant visé une caserne de la troupe à Nabatiyé au Liban-Sud.
Le négociateur iranien promet une réponse « écrasante » si Trump reprend la guerre
Le principal négociateur iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a promis une réponse « écrasante » si les Etats-Unis reprenait leur guerre contre l'Iran, affirmant que son pays avait reconstruit ses forces armées lors de la trêve avec les Etats-Unis, rapporte l'AFP.
Il a tenu ces déclarations à l'issue d'une rencontre avec le chef de l'armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir, venu dans la capitale iranienne dans le cadre des efforts de médiation d'Islamabad pour obtenir une fin durable à la guerre au Moyen-Orient.
« Nos forces armées se sont reconstruites pendant la période de cessez-le-feu de telle manière que si Trump commet un autre acte insensé et relance la guerre, (les conséquences) seront certainement beaucoup plus écrasantes et amères pour les Etats-Unis que le premier jour de la guerre », a déclaré M. Ghalibaf, président du Parlement iranien, sur les réseaux sociaux.
Le chef de l’armée pakistanaise, le maréchal Syed Asim Munir, a tenu des discussions « très productives » avec le président iranien et d’autres hauts responsables lors d’une visite à Tehran concernant la fin de la guerre impliquant l’Iran, a indiqué l’armée samedi, dans des propos repris par Reuters.
Les négociations menées au cours des dernières 24 heures ont abouti à des progrès encourageants vers un accord final, selon le communiqué.
Un membre du mouvement Amal tué dans une frappe israélienne à Aïn Baal
L’aviation israélienne a poursuivi ses raids dans le Sud, visant notamment le centre de Blat, dans le caza de Marjeyoun, ainsi que Deir Kifa, dans le caza de Tyr.
Par ailleurs, la personne tuée dans la frappe israélienne survenue plus tôt sur la route reliant Aïn Baal à Houch, dans le caza de Tyr, est Mohammad Ali Ahmad, membre du mouvement Amal.
Enfin, un drone a été retrouvé à Meifadoun (Nabatiyé), qui aurait été abattu par le Hezbollah.
Ben Gvir interdit de territoire français, selon le chef de la diplomatie française
La France a interdit l’entrée sur son territoire au ministre israélien de la Sécurité nationale d’extrême droite Itamar Ben-Gvir, a annoncé le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.
« À compter de ce jour, Itamar Ben-Gvir est interdit d'accès au territoire français. Cette décision fait suite à ses agissements inqualifiables à l'égard de citoyens français et européens passagers de la flottille Global Smud », a souligné sur X M. Barrot, en appelant l’Union européenne à imposer des sanctions contre le ministre israélien, à l’instar de son collègue italien.
Si la France dit « désapprouver la démarche de cette flottille qui ne produit aucun effet utile et surcharge les services diplomatiques et consulaires », le chef de la diplomatie assure ne « pas tolérer que des ressortissants français puissent être ainsi menacés, intimidés ou brutalisés, qui plus est par un responsable public ».
« Je relève que ces agissements ont été dénoncés par un grand nombre de responsables gouvernementaux et politiques israéliens », a ajouté Jean-Noël Barrot, indiquant qu’il « font suite à une longue liste de déclarations et d’actions choquantes, d’incitations à la haine et à la violence à l'encontre des Palestiniens ».
L’armée israélienne affirme avoir arrêté cinq civils israéliens ayant franchi la frontière avec le Liban
L’armée israélienne a indiqué avoir arrêter cinq civils israéliens qui avaient « franchi la frontière vers le territoire libanais sur quelques mètres », a indiqué l’armée dans un communiqué.
Les civils ont ensuite été remis à la police, selon le communiqué qui ajoute que « l’armée israélienne condamne fermement cet incident et souligne sa gravité, qui constitue une infraction pénale mettant en danger les civils ainsi que les soldats de l’armée israélienne ».
La situation au Liban-Sud
Des frappes israéliennes ont visé Zebqine et Bourj Rahal (Tyr), ainsi qu'une voiture sur le pont de Qasimiyé (Tyr), selon notre correspondant Mountasser Abdallah.
Les dépouilles d'un père, Hussam Fares, et de son fils, Amine, ont été extraites des décombres après la frappe sur Baqbouq (Tyr). Les recherches se poursuivent pour retrouver les dépouilles de la mère et sa fille.
Une personne a été tuée dans la frappe sur Habbouch.
L’armée israélienne lance un ordre d’évacuation de plusieurs villages au Liban-Sud, au nord du Litani
L’armée israélienne a ordonné l’évacuation de plusieurs villages du Liban-Sud, ditués au nord du Litani, notamment Nabatiyé Tahta, Kfar Tebnit, Zebdine, Harouf, Arabsalim, Kfar Remmane, Habbouche, Jibchit, tous dans le caza de Nabatiyé, ainsi que Blat (Marjeyoun) et Deir Kifa (Tyr).
« Par souci pour votre sécurité, vous devez évacuer vos maisons immédiatement et vous éloigner des villages et des villes sur une distance d'au moins 1000 mètres vers des terrains ouverts », a souligné sur X le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Avichay Adraee, précisant que toute personne se trouvant à proximité des éléments de Hezbollah, de ses installations et de ses moyens de combat met sa vie en danger.
Le Hezbollah revendique deux attaques contre une plateforme du Dôme de fer
Le Hezbollah a revendiqué deux attaques ce matin contre une plateforme du Dôme de fer dans la base militaire de Biranit, affirmant avoir « atteint sa cible ».
La situation au Liban-Sud
Des avions de guerre israéliens ont mené des raids sur Habbouch (Nabatiyé) et la route d'al-Hoch - Aïn Baal (Tyr).
Des frappes israéliennes ont aussi visé Yater (Bint Jbeil) et Mansouri (Tyr).
Fausse alerte à l’infiltration de drone dans le nord d’Israël, selon l’armée israélienne
Les sirènes déclenchées à Kfar Giladi, dans le nord d’Israël, étaient dues à une fausse identification d’une infiltration de drone en provenance du Liban, a indiqué l’armée israélienne.
Trump a rencontré ses principaux conseillers sur l'Iran alors qu'il envisage un retour à la guerre, selon Axios
Le président américain Donald Trump a convoqué une réunion vendredi matin avec son équipe de sécurité nationale de haut niveau concernant la guerre contre l’Iran, ont indiqué deux responsables américains à Axios.
M. Trump envisage sérieusement de lancer de nouvelles frappes contre l'Iran, sauf percée de dernière minute dans les négociations, selon des sources qui se sont entretenues directement avec le président.
La rencontre de Trump avec l'Iran s'est déroulée alors que le chef de l'armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir, se rendait à Téhéran dans un effort de dernière minute pour combler les fossés et empêcher une reprise de la guerre. Une délégation qatarie est également arrivée à Téhéran vendredi pour soutenir les efforts de médiation.
Un responsable américain informé des efforts diplomatiques a qualifié les négociations de « pénibles ». Ce responsable a indiqué que les projets de document « font l'objet d'échanges quotidiens » sans progrès significatifs, toujours selon Axios.
Le vice-président JD Vance, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, le directeur de la CIA John Ratcliffe, la chef de cabinet de la Maison Blanche Susie Wiles et d'autres responsables ont assisté à la réunion aux côtés de Trump, ont indiqué les sources. Le secrétaire d'État Marco Rubio et le chef d'état-major interarmées, le général Dan Caine, étaient absents, se trouvant respectivement en Europe et à la cérémonie de remise des diplômes de l'Académie navale.
Au cours de la réunion, Trump a été informé de l'état des négociations et des différents scénarios possibles en cas d'échec des pourparlers.
Quelques heures après la réunion, la Maison Blanche a annoncé une modification de l'emploi du temps de Trump pour le week-end. Après un discours prévu à New York vendredi soir, il retournera à Washington au lieu de rester dans son club de golf de Bedminster.
Trump a également écrit sur son compte Truth Social qu'il n'assisterait pas au mariage de Don Jr. ce week-end en raison de « circonstances liées au gouvernement et de mon amour pour les États-Unis d'Amérique ».
« J’estime qu’il est important pour moi de rester à Washington, à la Maison Blanche, pendant cette période cruciale », a-t-il écrit.
En coulisses, une source proche de Trump et une deuxième source au fait de la situation ont indiqué à Axios que Trump était devenu de plus en plus frustré par les négociations avec l’Iran ces derniers jours.
Au moins un mort et deux blessés dans une frappe israélienne sur le caza de Tyr
L'armée israélienne a à nouveau visé Jal el-Baher (Baqbouq) dans le caza de Tyr, faisant au moins un mort et deux blessés, rapporte notre correspondant Mountasser Abdallah.
Le principal négociateur iranien Mohammad Bagher Ghalibaf rencontre le chef de l’armée pakistanaise
Le principal négociateur iranien Mohammad Bagher Ghalibaf rencontre le chef de l’armée pakistanaise Syed Asim Munir, selon les médias d’État iraniens repris par Reuters.
Négociations Iran-États Unis : une source affirme à al-Arabiya que ce que l'Iran a avancé jusqu'à présent est inacceptable pour Washington
Une source iranienne de haut rang a déclaré à Al-Arabiya que ce que l'Iran a avancé jusqu'à présent est inacceptable pour les Etats-Unis, alerte la chaîne télévisée saoudienne Al-Arabiya sur son site Instagram.
Des activités suspectes d'embarcations dans le Golfe d'Aden, selon l'UKMTO
L'agence de sécurité maritime britannique (UKMTO) a indiqué avoir reçu des signalements provenant de diverses sources concernant des activités suspectes dans le Golfe d’Aden, reliant la mer Rouge à l’océan Indien.
« Plusieurs rapports font état de navires approchés par des embarcations légères de type skiff. Un grand skiff équipé de deux moteurs hors-bord a été observé transportant à la fois des échelles et des armes », souligne sur X l’autorité britannique.
« Il est conseillé aux navires transitant dans la zone de naviguer avec prudence, de suivre les directives énoncées dans le BMP MS et de signaler toute activité suspecte à l’UKMTO », ajoute le communiqué de l’autorité de sécurité maritime, indiquant que les autorités enquêtent actuellement sur ces incidents.
Frappe israélienne sur les cazas de Tyr et Bint Jbeil
Une frappe israélienne a visé la région de Baqbouq - Jal el Baher à Tyr. Des ambulances ont été dépêchées sur les lieux, selon notre correspondant Mountasser Abdallah.
Un bombardement a aussi visé Chaqra (Bint Jbeil).
La Jamaa islamiya annonce la mort de son membre Abada Tarek Faraj
La Jamaa islamiya a annoncé la mort de son membre Abada Tarek Faraj, qui a été tué dans la nuit dans la Békaa, selon notre correspondante Sarah Abdallah.
Frappes israéliennes sur le caza de Nabatiyé
Des tirs d'artillerie israéliens ont visé Yohmor al-Chaqif (Nabatiyé), selon notre correspondant Mountasser Abdallah.
Un drone israélien a mené un raid sur le quartier de Baydar à Habbouch (Nabatiyé).
L’Iran aurait autorisé 25 navires à traverser le détroit d’Ormuz au cours des dernières 24h
L’Iran a autorisé 25 navires à traverser le détroit d’Ormuz au cours des dernières 24 heures, a indiqué la marine des Gardiens de la révolution islamique, selon l’agence de presse Fars, selon Reuters.
Un drone explosif lancé depuis le Liban frappe une communauté frontalière israélienne, rapporte le Haaretz
Un drone explosif lancé depuis le Liban a touché la région de Rosh Hanikra, une localité du nord d’Israël proche de la frontière libanaise, (située en face de Ras Naqoura à l’extrême sud ouest du Liban, ndlr), a rapporté l’armée israélienne citée par Haaretz.
Aucun blessé n’a été signalé.
Plus tard, des sirènes ont retenti dans une localité de Kfar Giladi au nord d’Israël, en raison d’une possible infiltration de drones en provenance du Liban, toujours selon l’armée israélienne. « Les détails sont en cours d’examen », précise-t-elle.
L'armée israélienne affirme avoir attaqué des « infrastructures » du Hezbollah dans la Nuit à Tyr et dans la Békaa
L’armée israélienne a affirmé sur X avoir frappé dans la nuit « un site souterrain de l’organisation terroriste Hezbollah dans la vallée de la Békaa, qui permettait de produire des armes destinées à nuire aux civils de l’État d’Israël et aux forces de l’armée israélienne opérant dans le sud du Liban ».
Elle a aussi indiqué avoir attaqué « une infrastructure » du Hezbollah dans la région de Tyr, « depuis laquelle les terroristes de l’organisation opéraient afin de planifier et de mener des attaques terroristes contre les forces de l’armée israélienne ».
L'Iran accuse les Etats-Unis de saboter les négociations de paix
L'Iran a accusé les Etats-Unis de saboter avec des « exigences excessives » les négociations pour mettre fin à la guerre, un changement d'agenda de Donald Trump alimentant dans le même temps les spéculations sur une reprise des hostilités, rapporte l'AFP.
Dans une conversation avec le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi s'est plaint des « positions contradictoires et demandes excessives répétées » des Etats-Unis, ont rapporté les agences Tasnim et Fars.
Ces facteurs « perturbent le processus de négociations menées sous l'égide du Pakistan », a estimé M. Araghchi. « Malgré sa profonde méfiance envers les Etats-Unis, la République islamique d'Iran s'est engagée dans ce processus diplomatique avec un esprit de responsabilité et le plus grand sérieux, et s'efforce de parvenir à un résultat raisonnable et équitable », a-t-il toutefois ajouté.
Les frappes meurtrières se poursuivent ce matin au Liban-Sud
Ce matin, l’aviation israélienne a mené un raid visant une maison à Bazouriyé (Tyr), blessant des ouvriers syriens qui se trouvaient dans le verger, selon notre correspondant Mountasser Abdallah.
Elle a aussi visé une maison à Ghandouriyé (Bint Jbeil) et une autre à Debbine (Marjeyoun).
Des bombardements ont aussi visé Yohmor al-Chaaqif (Nabatiyé), et Kafra (Bint Jbeil).
Une personne a aussi été tuée dans une frappe sur Chehabiyé (Tyr).
L'armée israélienne a également procédé à des dynamitages à Taybé (Marjeyoun).
Des tirs d'artillerie ont aussi visé Zebqine (Tyr) et Qabrikha (Nabatiyé).
Une drone israélien a pris pour cible deux motos à Nabatiyé, faisant deux blessés.
Nuit meurtrière au Liban-Sud
Après 23h, des bombardements israéliens ont visé les localités de Mayfadoun et Chouqine, ainsi que les environs de Nabatiyé el-Faouqa, les abords de Jebchit et Harouf (Nabatiyé) et les villages de Kafra et Yater (Bint Jbeil), selon notre correspondant Mountasser Abdallah.
Après minuit, deux raids visent le bâtiment menacé par l'armée israélienne dans la ville de Tyr, près de l’hôpital Hiram, provoquant d'importants dégâts dans l'établissement sanitaire. D'autres raids ont visé deux bâtiments à Tyr.
La maison du cheikh Hassan Hariri a aussi été ciblée à Deir Qanoun el-Nahr (Tyr), faisant quatre morts. Les dépouilles de trois victimes ont été extraites et recherches sont en cours pour retrouver la quatrième.
Vendredi, l’aviation israélienne a mené des raids visant 22 localités du Sud, ciblant des bâtiments, des maisons et des infrastructures, et provoquant d’importantes destructions.
Des drones ont également mené des raids visant 8 localités, tandis que 20 localités ont subi des bombardements d’artillerie intensifs.
L’armée israélienne a également mené une opération de destruction par explosifs de plusieurs maisons à Khiam.
De son côté, le Hezbollah a lancé 19 attaques visant des regroupements israéliens au Liban-Sud et dans le nord d'Israël, et a aussi attaqué une plateforme du Dôme de fer en Israël.
Dans la nuit, le Hezbollah a revendiqué une attaque hier soir à 22h30 contre un rassemblement de soldats de l’armée ennemie israélienne au niveau du cours du Litani, aux abords de Deir Seriane, et à minuit contre un drone israélien ennemi de type « Heron 1 » au-dessus de la Békaa à l’aide d’un missile sol-air et l’a « contraint à quitter la zone ».
Frappes israéliennes nocturnes sur la Békaa : au moins un mort de la Jamaa islamiya
L'armée israélienne a mené sept frappes hier soir, en moins d'une demi-heure, sur la Békaa, notamment sur les jurds de Brital et Khraybé, selon notre correspondante Sarah Abdallah.
Dans la nuit de vendredi à samedi, un raid israélien a visé la maison de Tarek Faraj dans le village de Rafid, toujours dans la Békaa, tuant son fils Abada, qui est membre de la Jamaa islamiya, et blessant une autre personne.
Bienvenue sur notre couverture en direct de cette nouvelle journée de cessez-le-feu au Liban, mis à mal par des attaques quotidiennes de l'armée israélienne et du Hezbollah.
Nous suivrons également les développements dans la région, notamment en Iran.
➡️ Retrouvez ici notre direct de vendredi.
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