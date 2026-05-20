Au Liban, des salaires amputés de moitié en temps de guerre

Lorsque la guerre entre Israël et le Hezbollah reprend, le 2 mars, dans le sillage de l’offensive israélo-américaine contre l’Iran, la vie de Joumana est bouleversée à deux reprises en l’espace d’une semaine. Elle est d'abord contrainte de fuir son domicile dans la banlieue sud de Beyrouth, avant que son employeur ne lui annonce que son salaire serait réduit de moitié. Cette cheffe de produit de 36 ans, employée dans une société pharmaceutique libanaise, se retrouve soudain à travailler à mi-temps, pour à peine 800 dollars par mois.Les locaux de son employeur ne se situent toutefois pas dans une zone directement menacée par les frappes israéliennes, et la charge de travail de Joumana, au lieu de diminuer en fonction de son salaire, a en fait augmenté, selon ses dires. « Jusqu’à présent, nous n’avons reçu aucune indication sur un... Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Google

Lorsque la guerre entre Israël et le Hezbollah reprend, le 2 mars, dans le sillage de l’offensive israélo-américaine contre l’Iran, la vie de Joumana est bouleversée à deux reprises en l’espace d’une semaine. Elle est d'abord contrainte de fuir son domicile dans la banlieue sud de Beyrouth, avant que son employeur ne lui annonce que son salaire serait réduit de moitié. Cette cheffe de produit de 36 ans, employée dans une société pharmaceutique libanaise, se retrouve soudain à travailler à mi-temps, pour à peine 800 dollars par mois.Les locaux de son employeur ne se situent toutefois pas dans une zone directement menacée par les frappes israéliennes, et la charge de travail de Joumana, au lieu de diminuer en fonction de son salaire, a en fait augmenté, selon ses dires. « Jusqu’à présent, nous n’avons...

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