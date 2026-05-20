Au Liban, des salaires amputés de moitié en temps de guerre

Une femme est assise seule dans un café qui est habituellement plus vivant. Geitaoui, le 28 mars 2026. Ségolène Ragu/L'Orient-Le Jour
Lorsque la guerre entre Israël et le Hezbollah reprend, le 2 mars, dans le sillage de l’offensive israélo-américaine contre l’Iran, la vie de Joumana est bouleversée à deux reprises en l’espace d’une semaine. Elle est d'abord contrainte de fuir son domicile dans la banlieue sud de Beyrouth, avant que son employeur ne lui annonce que son salaire serait réduit de moitié. Cette cheffe de produit de 36 ans, employée dans une société pharmaceutique libanaise, se retrouve soudain à travailler à mi-temps, pour à peine 800 dollars par mois.Les locaux de son employeur ne se situent toutefois pas dans une zone directement menacée par les frappes israéliennes, et la charge de travail de Joumana, au lieu de diminuer en fonction de son salaire, a en fait augmenté, selon ses dires. « Jusqu’à présent, nous n’avons reçu aucune indication sur un...
Lorsque la guerre entre Israël et le Hezbollah reprend, le 2 mars, dans le sillage de l’offensive israélo-américaine contre l’Iran, la vie de Joumana est bouleversée à deux reprises en l’espace d’une semaine. Elle est d'abord contrainte de fuir son domicile dans la banlieue sud de Beyrouth, avant que son employeur ne lui annonce que son salaire serait réduit de moitié. Cette cheffe de produit de 36 ans, employée dans une société pharmaceutique libanaise, se retrouve soudain à travailler à mi-temps, pour à peine 800 dollars par mois.Les locaux de son employeur ne se situent toutefois pas dans une zone directement menacée par les frappes israéliennes, et la charge de travail de Joumana, au lieu de diminuer en fonction de son salaire, a en fait augmenté, selon ses dires. « Jusqu’à présent, nous n’avons...
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Plus que ras le bol de tous les idiots qui accuse le hezbollah pour tout et n'importe quoi... Les stations d essence frelatent l'essence ?? HEZBOLLAHLes banques ne nous rendent pas notre argent ? HEZBOLLAHles supermarches ont des prix exorbitants? HEZBOLLAHJai oublié mon portefeuille a la maison ? HEZBOLLAHBREF... cest une réaction typique de pleutres et de fainéants qui naccepterons jamais de faire quoi que ce soit eux mêmes pour se sortir du merdier dans lequel ils sont mais préfèrent plutot blâmer l'épouvantail de service Aide toi et le ciel t'aidera? Ils connaissent pas...
18 h 03, le 20 mai 2026