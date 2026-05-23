Turquie: 13 arrestations après la destitution du chef de l'opposition

Treize membres du principal parti turc d'opposition ont été arrêtés samedi dans plusieurs provinces de Turquie dans le cadre d'une enquête ayant mené à la destitution jeudi de la direction du parti, a annoncé le parquet d'Istanbul.

Les suspects, parmi lesquels figurent un responsable provincial du parti et six délégués, sont accusés d'« ingérence » dans le vote ayant conduit à l'élection de la direction du Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate) lors d'un congrès fin 2023.

Des soupçons, notamment d'achats de voix, ont conduit jeudi un tribunal d'Ankara à invalider cette élection et ordonner le remplacement de l'actuel dirigeant du parti, Özgür Özel, par son ancien patron, Kemal Kiliçdaroglu, tombé en disgrâce au sein de la formation. M. Özel, féroce critique du président Recep Tayyip Erdogan, a appelé vendredi ses partisans à « résister », affirmant qu'il « ne se rendrai[t] pas ».

Dénonçant « les manœuvres abusives employées par le gouvernement Erdogan pour neutraliser le CHP », l'ONG Human Rights Watch a estimé que cette décision « porte un dernier coup profondément dommageable à l'État de droit, à la démocratie et aux droits humains en Turquie ».

Sorti large vainqueur d'élections locales en 2024, le CHP croule depuis sous les enquêtes et les arrestations. L'an passé, le maire d'Istanbul Ekrem Imamoglu, sa figure la plus populaire, a été arrêté pour « corruption » puis placé en détention le jour même de sa désignation comme candidat à la prochaine élection présidentielle, prévue en 2028.

Accusé d'avoir dirigé un vaste réseau criminel qualifié de « pieuvre », ce qu'il réfute, M. Imamoglu est sous le coup de 142 chefs d'inculpation et risque jusqu'à 2.430 années de prison.