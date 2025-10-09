Le Conseil des ministres approuve l’agrandissement de la décharge de Jdeidé

Le Conseil des ministres a approuvé jeudi l’agrandissement de la décharge de Jdeidé, qui dessert le Mont-Liban Nord et une partie de Beyrouth, par la création d’une nouvelle cellule sur un terrain appartenant à la municipalité. En attendant que cette cellule soit opérationnelle, la cellule actuelle, déjà saturée, continuera de recevoir les déchets. Cette solution de rapiéçage éloigne temporairement le spectre d’une nouvelle crise des déchets dans les régions desservies.

La réunion s’est tenue en présence de Mohammad Kabbani, président du Conseil du développement et de la reconstruction (CDR), et d’Auguste Bakhos, président du conseil municipal de Jdeidé. « Le Conseil des ministres a chargé le CDR de construire une nouvelle cellule dans la décharge de Jdeidé, à condition qu’elle ne soit utilisée que jusqu’à fin 2026 ou jusqu’à saturation », a précisé le ministre de l’Information, Paul Morcos. Il a ajouté que la future Autorité de régulation des déchets ménagers, qui doit être mise en place prochainement, fera du cas de Jdeidé une priorité.

La décharge de Bourj Hammoud-Jdeidé, créée en parallèle de celle de Costa Brava (sud de Beyrouth) pour sortir de la crise des déchets de 2015-2016, a déjà été saturée à plusieurs reprises et agrandie. La cellule actuelle, a expliqué à L'Orient-Le Jour Ghayas Yazbeck, président de la commission de l’Environnement, atteint 37 mètres de hauteur et constitue un risque. Sa brève fermeture mardi dernier avait provoqué la panique dans le Metn-Nord et à Beyrouth, avant sa réouverture quelques heures plus tard.





Il semble que le Conseil des ministres aurait également tenu compte des revendications de la municipalité concernant l’extension sur un terrain adjacent de 40 000 mètres carrés cédé par l’État. « Le Conseil des ministres a décidé la construction d’une station de production d’électricité solaire et d’une station de production d’électricité à partir du gaz méthane, toutes deux exploitées par la municipalité », a annoncé M. Morcos. L’ensemble de la superficie gagnée sur la mer reviendra à la municipalité, qui pourra y développer des projets «adaptés» à ce type de terrain. Ces conditions avaient déjà été exprimées par M. Bakhos dans un précédent entretien avec L’Orient-Le Jour.

Par ailleurs, le Conseil des ministres a donné aux municipalités la possibilité de concevoir et de réaliser des projets (usines) de traitement des déchets dans leur périmètre, avec le financement de leur choix, conformément à un plan soumis par la ministre de l’Environnement, Tamara ElZein.









Plainte contre Israël

M. Morcos a également évoqué les agressions israéliennes contre des journalistes au Liban. « Le Conseil des ministres a chargé le ministre de la Justice, Adel Nassar, d’étudier les options pour porter plainte contre Israël concernant les journalistes tués et blessés sur le territoire libanais, notamment Issam Abdallah, dont la deuxième commémoration aura lieu dans quelques jours », a-t-il précisé.

Le journaliste de Reuters Issam Abdallah a été tué au Liban-Sud le 13 octobre 2023, dans une frappe israélienne qui avait grièvement blessé d’autres personnes. Les journalistes de Mayadeen, Farah Omar et Rabih el-Maamari, ont été tués le 21 novembre 2023 à Tayr Harfa au Liban-Sud. Le 25 octobre 2024, Ghassan Najjar et Mohammad Reda de Mayadeen et Wissam Qassem d’Al-Manar, ont été ciblés à Hasbaya, au Liban-Sud. Tous portaient des signes distinctifs montrant leur appartenance aux médias.

Le gouvernement a enfin approuvé le projet de loi présenté par le ministre de l’Information, obligeant les institutions publiques et les entreprises dont l’État détient plus de 50 % du capital à consacrer une part de leurs publicités aux médias officiels, en priorité à Télé Liban.