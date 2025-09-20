Menu
Environnement - Déchets ménagers

Décharge de Jdeidé : fermeture imminente, pas encore de solution en vue

Le déversement des déchets du Mont-Liban nord et d'une partie de Beyrouth s'y arrêtera le 1er octobre.

L'OLJ / Par Suzanne BAAKLINI, le 20 septembre 2025 à 00h00

Une décharge à Jdeidé qui ne fait que monter en hauteur, sursaturée depuis des mois et devant fermer ses portes début octobre. Suzanne Baaklini /L'Orient-Le Jour

La décharge de Bourj Hammoud-Jdeidé est arrivée à saturation, et l’enfouissement des poubelles de tout le Mont-Liban nord et d’une partie de Beyrouth par la compagnie SGK s’y arrêtera le 1er octobre au plus tard. En l’absence d’alternative, la fermeture du site de Jdeidé (la composante Bourj Hammoud étant close depuis longtemps) marquerait le début d’une nouvelle crise des déchets pour la région desservie, alors même que cette décharge avait été aménagée sur ce site côtier en 2016 afin de parer à la fermeture de celle de Naamé en 2015 (ayant déclenché la crise des déchets de l’époque), qui desservait à elle seule tout le Mont-Liban et Beyrouth depuis 1997.Cette décharge devait servir durant cinq ans, en parallèle de celle située à Costa Brava (Choueifate, sud de Beyrouth) desservant le Mont-Liban sud et l’autre partie de Beyrouth, mais...
