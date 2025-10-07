Ramco arrête de collecter les déchets dans plusieurs régions du pays

La société en charge de la collecte des déchets dans une partie du pays a annoncé, dans un communiqué publié mardi, la suspension de ses opérations à la suite de la fermeture de la décharge de Bourj Hammoud-Jdeidé, à l’entrée nord de Beyrouth, faute d’accord avec la municipalité concernée de Jdeidé et avec les autorités pour lancer des travaux d’agrandissement. La décharge a été fermée par la société SGK, qui gère le site.

« En raison de la fermeture de la décharge de Jdeidé et de l’arrêt de l’accueil des déchets à partir de 4h du matin le 7 octobre, la société Ramco/TAS-B annonce la suspension de toutes les opérations de collecte des déchets dans les différentes régions des cazas du Metn et du Kesrouan, ainsi que dans la ville administrative de Beyrouth, et ce jusqu’à la réouverture de la décharge et la reprise de ses activités. La société informe les autorités concernées des conséquences de cette suspension, qui entraînera une accumulation des déchets indépendamment de sa volonté, et elle attend la notification officielle de la remise en service de la décharge pour reprendre ses opérations habituelles », peut-on lire dans le communiqué.

La fermeture de la décharge, arrivée à saturation, avait été initalement annoncée pour le début du mois. Le dossier est passé plusieurs fois devant le Conseil des ministres sans qu’une solution ne soit trouvée.

Cette décharge devait servir durant cinq ans, en parallèle de celle située à Costa Brava (Choueifat, au sud de Beyrouth) desservant le Mont-Liban sud et l’autre partie de Beyrouth, mais la gestion déficiente des déchets a causé la saturation précoce des deux sites et des agrandissements successifs, le dernier ayant eu lieu cette année dans le site de Choueifat.

Le Liban a connu plusieurs importantes crises de gestion des déchets dans son histoire récente, dont la dernière majeure date de 2015.

« Il y a une solution »

Contacté par L’Orient-Le Jour, Auguste Bakhos, président du conseil municipal de Jdeidé, s’est demandé si cette fermeture « n’est pas une sorte de pression sur la municipalité » vu que « la solution temporaire existe », selon lui.

« Nous avons accueilli les déchets devant se retrouver à Costa Brava durant quatre mois, période durant laquelle cette autre décharge a été fermée pour cause d’agrandissement, et ce site nous doit donc quatre mois de services qui peuvent commencer dès aujourd’hui », explique-t-il.

La décharge de Costa Brava est l’autre décharge officielle desservant le Mont-Liban sud et la deuxième partie de Beyrouth. Ces deux sites côtiers, Bourj Hammoud-Jdeidé et Costa Brava, ont été aménagés dans le cadre du plan de sortie de crise de 2016. Ils ont tous deux été saturés et agrandis plus d’une fois.

Les « pressions » évoquées par Auguste Bakhos s’inscrivent dans le cadre des négociations en cours entre la municipalité et les autorités concernées (ministères et Conseil du développement et de la reconstruction, CDR) en vue d’un agrandissement de la décharge qui donnerait un répit d’un an et demi à la région. Or cet agrandissement ne peut avoir lieu que sur un terrain que l’Etat avait cédé à la municipalité en contrepartie de toutes ces années d’accueil d’une décharge. Le conseil municipal demande donc des garanties et des conditions pour accepter cet énième agrandissement, très impopulaire auprès de la population, notamment le droit d’exploitation de toute la surface de la décharge après sa fermeture.

La fermeture de la décharge sans alternative début octobre, même s’il était prévu, serait-il un moyen de pression en vue de pousser la municipalité à revoir ses conditions à la baisse ? M. Bakhos, en tout cas, dit tenir aux conditions qui sont dans l’intérêt de sa région et affirme avoir « mis en place un plan d’urgence pour collecter et stocker temporairement les déchets de la municipalité ».



