Du kaak traditionnel aux croissants, Zahlé en six adresses gourmandes

Connue comme la ville du vin et de la poésie, surnommée « Aarouss el-Békaa » (la mariée de la Békaa), Zahlé est un épicentre culturel au Liban. Elle se distingue par la qualité de ses vins, ses écrivains et ses poètes illustres, ainsi que par sa cuisine raffinée. Le long de la rivière Berdawni, des restaurants nichés sous les arbres accueillent les convives dans un cadre enchanteur. On y déguste les spécialités du terroir, bercés par le murmure apaisant de la rivière, face aux plaines de la Békaa et aux reliefs impressionnants du Mont-Liban. Tout le monde connaît le célèbre Berdawni, ce restaurant emblématique aux centaines de couverts. Mais aujourd’hui, nous vous invitons à pousser les portes d’adresses plus confidentielles, recommandées par les habitués des lieux.Furn Abou Élias, le fournil qui parle...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte