Déclaration de cash à la frontière, Internet, nominations : les autres décisions du dernier Conseil des ministres

Le désarmement du Hezbollah n'était pas la seule question explosive à l’ordre du jour du Conseil des ministres mardi à Baabda, sur laquelle l’exécutif a fait un pas en avant. Le gouvernement a aussi validé deux projets de loi modifiant des législations existantes, jugées critiques pour espérer convaincre le Groupe d’action financière (GAFI), l’organisme international de référence en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, de retirer le Liban de sa liste grise.

Le premier projet, revêtant un caractère d’urgence, vise à alourdir les sanctions qui pénalisent les personnes ne déclarant pas les montants d’argent en leur possession lors de leur passage aux frontières libanaises. Il s’agit d’une modification de la loi n° 42/2015 relative au transport transfrontalier d’espèces. Ce texte oblige toute personne transportant physiquement de l’argent, à la sortie ou à l’entrée du territoire, à le déclarer aux douanes lorsque le montant dépasse 15 000 dollars, sous peine d’amende, entre autres sanctions.

Le second projet renforce les dispositions de la loi n° 44/2015 « afin d’assurer une meilleure conformité aux normes internationales », selon l’énoncé de la décision. Les deux projets doivent désormais passer sur le grill du Parlement. Selon une source gouvernementale, ils ont été préparés sous l’égide du ministre des Finances, Yassine Jaber, de celui de l’Économie, Amer Bsat, ainsi que du gouverneur de la Banque du Liban (BDL) Karim Souhaid.

L’adoption des deux lois en 2015 avait permis au Liban de sortir, en 2016, de la liste grise du GAFI, dans laquelle il avait été inscrit six ans plus tôt. Mais lors de sa dernière série d’évaluations entre 2022 et 2024, le pays a de nouveau été remis dans cette liste.

Internet reporté à la semaine prochaine

Le gouvernement devait aussi prendre connaissance du compte rendu du ministre des Télécommunications, Charles Hage, sur les négociations en cours entre le Liban et trois fournisseurs d’accès à Internet par satellite : Starlink, Eutelsat et Arabsat. Il a finalement reporté ce dossier à la semaine prochaine.

Selon nos informations, le ministre considère que Starlink, le réseau opéré par SpaceX, qui appartient au milliardaire Elon Musk, remplit toutes les conditions fixées par le Liban, y compris celles des forces de sécurité et du comité de consultation et de législation du ministère de la Justice, pour obtenir une licence auprès des autorités libanaises. La commission parlementaire des Télécoms doit se pencher sur le dossier Starlink et celui de l’Internet illégal mercredi.

Le ministère devait également rendre compte de l’état des négociations engagées avec les deux autres acteurs, Eutelsat et Arabsat. Les deux opèrent des flottes de satellites plus limitées que Starlink mais ont des réseaux plus concentrés, le premier en Europe, l’autre dans les pays arabes. Le ministère des Télécoms prévoit de consulter les forces de sécurité et le comité de consultation lorsque les discussions auront atteint le stade de négociations formelles.

Environnement, culture et pompiers

Au niveau des nominations administratives prévues au programme, l’exécutif a approuvé le renouvellement du mandat de Rony Lahoud à la tête de l’Établissement public de l’habitat — un organisme distinct de la Banque de l’habitat, chargé de faciliter l’accès à la propriété des ménages aux revenus modestes. Sa capacité à accepter de nouveaux dossiers est neutralisée depuis que le Liban est en crise. Rony Lahoud est en place depuis 2014. Le gouvernement a aussi validé la composition du conseil d’administration. Hani Chaârani en occupe la présidence, Hani Chamaa, Gaby Khouryati, Bassim Bkhash, Joumana Tadmori et Leila Chahoud en sont membres.

Le gouvernement a en outre approuvé le projet de décret présenté par le ministère de l’Environnement visant à ratifier le Mécanisme arabe pour l’environnement (Arab Environment Facility), un organisme régional créé par les États membres de la Ligue arabe pour financer et soutenir des projets environnementaux. Le Liban fait partie des pays déjà signataires de ce mécanisme, validé au niveau ministériel par la Ligue arabe en septembre 2008, mais le processus de ratification au Liban est en cours depuis 2011. Peu de pays de la Ligue arabe ont d’ailleurs ratifié ce traité à ce jour.

L’exécutif a aussi approuvé le protocole d’accord entre la Bibliothèque nationale du Liban et la Bibliothèque nationale d’Espagne, présenté par le ministre de la Culture, Ghassan Salamé. Peu de détails ont été fournis, mais ce type d’accord prévoit en pratique des échanges de collections ou des projets de numérisation.

Le gouvernement a également donné son feu vert à un projet d’accord entre le Conseil de la fonction publique, l’Organisation internationale de la Francophonie et l’Institut français du Liban pour renforcer le niveau de français d’une partie des fonctionnaires libanais.

Le Conseil des ministres a enfin validé un concours qui sera lancé par le ministère des Travaux publics et des Transports pour recruter 25 agents au sein du corps des pompiers de la Direction générale de l’aviation civile, afin de pourvoir les postes vacants de la brigade d’incendie opérant à l’Aéroport international de Beyrouth (AIB).