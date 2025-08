Le gouvernement saute le pas : les armes du Hezbollah seront retirées d’ici à la fin 2025

La décision est, pour le moins, historique. Réuni mardi à Baabda sous la houlette du président de la République, Joseph Aoun, le Conseil des ministres a officiellement fixé à fin 2025 la date définitive pour le désarmement du Hezbollah, une première dans l’histoire contemporaine du pays. Lors de sa réunion la plus scrutée depuis sa mise sur pied en février, l’exécutif est donc passé à la vitesse supérieure, donnant un signal fort à la communauté internationale (et à une claire majorité de l’opinion libanaise) qui presse sans relâche pour consacrer le monopole du port des armes.

Le choix de la fin 2025 comme date butoir pour ce chantier complexe est loin d’être anodin. Évoquée il y a quelques mois par le président de la République pour désarmer le parti, cette date est surtout celle que la feuille de route élaborée par le Liban officiel (et dont les Américains ne seraient pas éloignés) avait fixée pour résoudre le problème une fois pour toutes. Partant, la décision prise mardi reflète la détermination du président Joseph Aoun et du Premier ministre Nawaf Salam à tendre la main aux partenaires internationaux du Liban, en dépit de l’opposition du tandem chiite à une telle orientation. Un refus qui s’est manifesté par le retrait des deux ministres du tandem chiite présents lors de la séance de mardi, sans pour autant claquer la porte du cabinet.

Elzein et Nassereddine se retirent

Dans une démarche (encore une fois) assez rare, c’est le Premier ministre, Nawaf Salam, qui a personnellement annoncé la décision au sujet du monopole du port des armes. Une façon de montrer le degré de sérieux du gouvernement et sa volonté de régler le dossier dans les brefs délais. Se basant sur le discours d’investiture du chef de l’État et sur la déclaration ministérielle, M. Salam a annoncé que « l’armée libanaise a été mandatée pour élaborer un plan d’action qui devrait être présenté au Conseil des ministres avant le 31 août, afin que, d’ici à la fin de l’année, les armes soient exclusivement détenues » par l’État. Le cabinet ne s’est donc pas contenté d’une seule date, mais s’est fixé deux délais pour atteindre son objectif. Et c’est peut-être là que le bât blesse pour le Hezbollah. Car le numéro un du parti chiite, Naïm Kassem, a pris le soin de prononcer un discours parallèlement à la séance gouvernementale. L’occasion pour lui de rejeter tout délai pour la remise de son arsenal aux autorités. Sauf que, et malgré le raidissement du Hezbollah, le gouvernement réuni sous la houlette du président de la République a voulu montrer qu’il restait le maître à bord. D’autant que la pression monte sur le pouvoir pour aller de l’avant dans ce chantier, faute de quoi le Liban serait laissé à son sort face à la machine de guerre israélienne.

C’est donc au moment où la décision du cabinet a été prise que les ministres de l’Environnement, Tamara Elzein (Amal), et de la Santé (Rakan Nassereddine, Hezbollah) se sont retirés de la séance, quittant le palais présidentiel. « Ils sont sortis de la séance parce qu’ils sont contre la décision gouvernementale », a d’ailleurs affirmé le ministre de l’Information Paul Morcos devant la presse. « Nous nous sommes opposés au fait que le gouvernement a décidé d’appliquer la feuille de route américaine à la lettre, alors qu’avant la séance, on nous avait dit qu’aucune décision ne serait prise », commente Youssef Zein, le porte-parole du Hezbollah contacté par L’Orient-Le Jour. Et de hausser le ton : « Certains aiment vivre sans dignité dans ce pays. » Il affirme toutefois que les ministres de son parti se rendront au Conseil des ministres prévu jeudi pour « poursuivre le débat autour de la proposition de (l’émissaire américain) Tom Barrack », comme l’a annoncé Nawaf Salam depuis Baabda. Histoire de ne pas couper définitivement les ponts.