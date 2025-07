Le secteur des télécoms chemine vers une privatisation sans cap clair

Alors que le Liban cherche à réactiver, après plus de deux décennies de léthargie, sa réforme structurelle du secteur des télécommunications, les autorités s’apprêtent à franchir une étape-clé. L’Autorité des marchés publics est sur le point d’achever le cahier des charges d’un contrat d’évaluation des actifs, tangibles et intangibles, couvrant le ministère des Télécommunications lui-même, l’organisme public Ogero et les deux opérateurs mobiles, Alfa et Touch. Ce document, une fois finalisé, sera soumis au Conseil des ministres pour approbation, en vue du lancement d’un appel d’offres conformément à la loi sur les achats publics n°244/2021.Le contrat en question, dont le coût est estimé entre 1,5 et 2 millions de dollars – à la charge des deux sociétés de téléphonie mobile – vise à...

