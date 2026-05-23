L'escalade israélienne se poursuit au Liban-Sud et dans la Békaa, faisant une dizaine de tués

Des familles décimées, un militaire blessé... l'armée israélienne a poursuivi son escalade samedi au Liban après des frappes nocturnes meurtrières, alourdissant le bilan de son offensive contre le Liban depuis le 2 mars.

Samedi matin, l’aviation israélienne a effectué un raid sur une maison à Bazouriyé (Tyr), blessant des ouvriers syriens qui se trouvaient dans le verger, rapporte notre correspondant Mountasser Abdallah. Elle a aussi bombardé une maison à Sir el-Gharbiyé (Nabatiyé), tuant un garçon de sept ans et faisant plusieurs blessés parmi les quatre familles qui se trouvaient dans l’habitation ciblée. Une mère palestinienne et ses deux enfants de la famille Farès ont été par tués dans une frappe ayant touché la région de Baqbouq (Tyr).

L'armée israélienne a également fait un mort dans une frappe sur Chehabiyé (Tyr). Elle a procédé à des dynamitages à Taybé (Marjeyoun). Un drone israélien a pris pour cible deux mobylettes à Nabatiyé, faisant deux blessés.

Un militaire libanais blessé à Nabatiyé

Un militaire libanais a par ailleurs été blessé à la suite d'une frappe sur Nabatiyé, et un membre du mouvement Amal, Mohammad Ali Ahmad, a été tué sur la route reliant Aïn Baal à Hoch (Tyr).

L’armée israélienne a parallèlement ordonné l’évacuation de plusieurs villages du Sud en dehors de sa « zone tampon », dont Chbeil qui n'avait jamais été menacé au préalable. Elle a aussi indiqué avoir arrêté cinq civils israéliens qui avaient « franchi la frontière avec le Liban sur quelques mètres ».

Il convient de noter que la Békaa a été la cible de frappes durant la nuit de vendredi à samedi, notamment sur les jurds de Brital et Khraybé, selon notre correspondante Sarah Abdallah. Un raid a touché la maison de Tarek Faraj dans le village de Rafid, tuant son fils Abada qui est membre de la Jamaa Islamiya, et blessant une autre personne.

Dégâts à l'hôpital Hiram (Tyr)

Dans le même temps, un bâtiment menacé par l'armée israélienne dans la ville de Tyr près de l’hôpital Hiram a été attaqué, provoquant d'importants dégâts dans l'établissement sanitaire. Le ministère de la Santé a annoncé que 25 membres du personnel médical, infirmier et administratif de l’hôpital ont été blessés à divers degré. D'autre part, la maison du cheikh Hassan Hariri a aussi été prise pour cible à Deir Qanoun al-Nahr (Tyr), faisant quatre morts. Les corps de trois victimes ont été extraits.

L’État hébreu a revendiqué ces attaques samedi, précisant avoir également frappé dans la nuit « un site souterrain du Hezbollah dans la Békaa, qui permettait de produire des armes destinées à nuire aux civils et aux militaires israéliens opérant au Liban-Sud ». Il a ajouté avoir attaqué « une infrastructure » du parti pro-iranien dans la région de Tyr, « depuis laquelle les terroristes opéraient afin de planifier et de mener des attaques contre les forces israéliennes ».

Vendredi, l’aviation israélienne avait effectué des raids sur pas moins de 22 localités du Sud, ciblant des bâtiments, des maisons et des infrastructures, et provoquant d’importantes destructions, selon notre correspondant. Des drones avaient également attaqué 8 localités, tandis que 20 autres subissaient un pilonnage intensif à l'artillerie. Les soldats israéliens ont simultanément entrepris de détruire à l'explosif plusieurs maisons à Khiam.

De son côté, le Hezbollah avait lancé vendredi 19 attaques visant des regroupements militaires israéliens au Liban-Sud et dans le nord d'Israël. Samedi, le parti chiite a revendiqué une série d'autres attaques, notamment contre le Dôme de fer à Hounine, en face de la localité frontalière de Markaba, et au niveau de la base militaire de Biranit, au moyen de deux drones « Ababil », assurant avoir réalisé « des frappes directes ». Il a aussi dit avoir touché un véhicule de l’armée israélienne à Bint Jbeil avec un drone d’attaque.

Selon le ministère de la Santé, le bilan des attaques israéliennes au Liban s’élève désormais à 3 123 morts et 9 506 blessés depuis le 2 mars.