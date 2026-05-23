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Dernières Infos - guerre au moyen-orient

Trump affirme qu'un accord avec l'Iran « se rapproche grandement »


AFP / le 23 mai 2026 à 19h34

Le président américain Donald Trump lève le pouce en montant à bord de l’Air Force One afin de quitter la Joint Base Andrews pour se rendre à la United States Coast Guard Academy dans le Maryland, aux Etats-Unis, le 20 mai 2026. Photo REUTERS / Evelyn Hockstein

Un accord entre les Etats-Unis et l'Iran « se rapproche grandement » a affirmé samedi Donald Trump à CBS News, tout en estimant auprès du média Axios à « 50-50 » les chances d'un « bon » accord ou d'une reprise de la guerre.

A propos des négociations, « chaque jour, ça s'améliore », a affirmé le président américain par téléphone à CBS News.

Selon la chaîne américaine, qui cite des sources proches des discussions, la dernière proposition comprendrait la réouverture du détroit d'Ormuz, le dégel de certains actifs iraniens dans des banques à l'étranger, et la poursuite des négociations pour 30 jours supplémentaires.

CBS News ne précise pas cependant quelle partie est à l'origine de ces propositions.

Auprès d'Axios, Donald Trump a tempéré les attentes et affirmé que les chances d'un accord étaient à « 50-50 ». Sans accord, le président américain a affirmé à propos des Iraniens qu'il les ferait « exploser jusqu'à la fin des temps ».

Depuis plusieurs semaines, Donald Trump alterne menaces et optimisme sur la question d'une fin de la guerre avec l'Iran. Il rencontrera son équipe de négociateurs samedi dans la journée pour évoquer la dernière offre de Téhéran et devrait décider d'ici à dimanche de reprendre les hostilités ou non, a-t-il déclaré à Axios.

Un accord entre les Etats-Unis et l'Iran « se rapproche grandement » a affirmé samedi Donald Trump à CBS News, tout en estimant auprès du média Axios à « 50-50 » les chances d'un « bon » accord ou d'une reprise de la guerre.A propos des négociations, « chaque jour, ça s'améliore », a affirmé le président américain par téléphone à CBS News.Selon la chaîne américaine, qui cite des sources proches des discussions, la dernière proposition comprendrait la réouverture du détroit d'Ormuz, le dégel de certains actifs iraniens dans des banques à l'étranger, et la poursuite des négociations pour 30 jours supplémentaires.CBS News ne précise pas cependant quelle partie est à l'origine de ces propositions.Auprès d'Axios, Donald Trump a tempéré les attentes et affirmé que les...
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