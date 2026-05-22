Quand la guerre en Iran révèle les limites des ambitions militaires du Golfe

Ce n’est pas leur premier rodéo. De l’opération « Tempête du désert » contre l’Irak en 1990-1991 à la coalition arabe pour lutter contre les houthis au Yémen à partir de 2015, en passant par l’Afghanistan (au début des années 2000) ou le Soudan, les pays du Golfe ne sont pas novices en matière militaire. Mais ils n’avaient jusqu’à présent jamais confronté directement la menace que représente la République islamique à leurs yeux. Profitant de la campagne israélo-américaine lancée le 28 février, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (EAU) ont conduit des frappes contre des cibles iraniennes, peu avant le cessez-le-feu entré en vigueur le 8 avril. De quoi rétablir un semblant de dissuasion après avoir essuyé des tirs quasi quotidiens depuis le début du conflit ?Des frappes inédites contre l’IranAu-delà des exercices militaires... Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Google

Ce n’est pas leur premier rodéo. De l’opération « Tempête du désert » contre l’Irak en 1990-1991 à la coalition arabe pour lutter contre les houthis au Yémen à partir de 2015, en passant par l’Afghanistan (au début des années 2000) ou le Soudan, les pays du Golfe ne sont pas novices en matière militaire. Mais ils n’avaient jusqu’à présent jamais confronté directement la menace que représente la République islamique à leurs yeux. Profitant de la campagne israélo-américaine lancée le 28 février, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (EAU) ont conduit des frappes contre des cibles iraniennes, peu avant le cessez-le-feu entré en vigueur le 8 avril. De quoi rétablir un semblant de dissuasion après avoir essuyé des tirs quasi quotidiens depuis le début du conflit ?Des frappes inédites contre...

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