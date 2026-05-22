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Moyen-Orient - Éclairage

Quand la guerre en Iran révèle les limites des ambitions militaires du Golfe

Si les pétromonarchies ont osé pour la première fois mener des frappes contre des cibles iraniennes, elles sont loin d’être autonomes pour conduire des opérations stratégiques.

L'OLJ / Par Laure-Maïssa FARJALLAH, le 22 mai 2026 à 00h00

Quand la guerre en Iran révèle les limites des ambitions militaires du Golfe

Des soldats saoudiens assistent à un exercice militaire conjoint sur la base Mohammad Naguib à el-Hamam, près de la côté méditerranéenne, au nord-ouest de la capitale égyptienne du Caire, le 15 novembre 2018. Photo Khaled Desouki/Archives AFP

Ce n’est pas leur premier rodéo. De l’opération « Tempête du désert » contre l’Irak en 1990-1991 à la coalition arabe pour lutter contre les houthis au Yémen à partir de 2015, en passant par l’Afghanistan (au début des années 2000) ou le Soudan, les pays du Golfe ne sont pas novices en matière militaire. Mais ils n’avaient jusqu’à présent jamais confronté directement la menace que représente la République islamique à leurs yeux. Profitant de la campagne israélo-américaine lancée le 28 février, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (EAU) ont conduit des frappes contre des cibles iraniennes, peu avant le cessez-le-feu entré en vigueur le 8 avril. De quoi rétablir un semblant de dissuasion après avoir essuyé des tirs quasi quotidiens depuis le début du conflit ?Des frappes inédites contre l’IranAu-delà des exercices militaires...
Ce n’est pas leur premier rodéo. De l’opération « Tempête du désert » contre l’Irak en 1990-1991 à la coalition arabe pour lutter contre les houthis au Yémen à partir de 2015, en passant par l’Afghanistan (au début des années 2000) ou le Soudan, les pays du Golfe ne sont pas novices en matière militaire. Mais ils n’avaient jusqu’à présent jamais confronté directement la menace que représente la République islamique à leurs yeux. Profitant de la campagne israélo-américaine lancée le 28 février, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (EAU) ont conduit des frappes contre des cibles iraniennes, peu avant le cessez-le-feu entré en vigueur le 8 avril. De quoi rétablir un semblant de dissuasion après avoir essuyé des tirs quasi quotidiens depuis le début du conflit ?Des frappes inédites contre...
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