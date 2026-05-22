L’armée israélienne lance un ordre d’évacuation à Tyr et sa banlieue avant de nouveaux bombardements ; le Hezbollah a lancé plusieurs attaques sur des positions israéliennes à Bayyada | Direct

Israël lance deux avertissements contre deux bâtiments dans le centre et la banlieue de Tyr
Le porte-parole arabophone de l’armée israélienne a publié à 22h40 un ordre d’évacuation désignant deux bâtiments : l’un situé dans la ville de Tyr, et l’autre à Abassiyé, dans sa banlieue, au Liban-Sud.
Le Hezbollah communique sur sa 16e attaque de la journée.
Le Hezbollah communique sur sa 16e attaque de la journée, au cours de laquelle il affirme avoir lancé un drone d’attaque à 19h55 contre un rassemblement de soldats de l’armée israélienne à Naqoura.
Israël bombarde la périphérie de Zawtar el-Charkiyé
L’aviation israélienne a bombardé la périphérie de Zawtar el-Charqiyé, dans le caza de Nabatiyé, selon notre correspondant au Liban-Sud.
Le Hezbollah attaque de nouveau l’armée israélienne à Bayyada et Naqoura
Le Hezbollah a publié de nouveaux communiqués faisant état d’attaques contre l’armée israélienne. Il affirme avoir tiré à 18h50 une salve de roquettes contre un rassemblement de soldats à Bayyada, puis avoir lancé à 19h40 un drone d’attaque contre une autre force israélienne positionnée à Naqoura.
Il a ensuite affirmé avoir envoyé un autre drone à 19h45 contre un « centre de commandement nouvellement établi de l’armée israélienne dans le village de Bayyada », marquant ainsi la troisième attaque contre ce type de structure dans ce même village depuis l’après-midi.
Israël continue de pilonner d’autres villages et villes du Liban-Sud
Au cours de l’heure et demie écoulée, l’artillerie israélienne a bombardé les localités Seddiqine (caza de Tyr), Qaqaaiyet el-Jisr, Aadchit el-Qoussaïr, Nabatiyé el-Faouqa, Jebchit, Zaoutar el-Charqiyé et Mayfadoun (Nabatiyé).
En plus, l'aviation israélienne a mené des frappes contre les villages de Srifa, Deir Qanoun el-Nahr, Chhour (Tyr), Marwaniyé (Saïda) et enfin Kafra (Bint Jbeil), visée par deux raids distincts.
Plusieurs blessés dans un raid israélien sur Bourj Rahal, après un ordre d'évacuation forcée
L'aviation israélienne a bombardé à plusieurs reprises le village de Bourj Rahal (caza de Tyr), deux heures après avoir été visé par un ordre d’évacuation forcée publié de l’armée israélienne.
La localité a été frappée à plusieurs reprises lors de ce raid, rapporte notre correspondant au Liban-Sud. Des ambulances se sont dirigées vers le site et plusieurs blessés ont été évacués.
Le Hezbollah mène une série d'attaques contre les troupes israéliennes dans les villages occupés du Sud
Le Hezbollah a publié une nouvelle série de communiqués depuis 19h, faisant état de nouvelles attaques contre des troupes et des positions israéliennes situées dans la zone occupée au Liban-Sud, mais aussi contre plusieurs cibles israéliennes de l'autre côté de la frontière dans le nord d’Israël.
La milice chiite affirme avoir tiré une première salve de roquettes contre un centre de commandement nouvellement établi par l’armée israélienne dans le village occupé de Bayyada, puis une seconde à 16h05 contre un des soldats israéliens positionnés dans la zone de Deir Hanna, au sud de ce même village.
À 17h40, un autre groupe de soldats a été ciblé, cette fois par un « missile lourd ». Toujours à Bayyada, le Hezbollah affirme avoir de nouveau visé, à 18h20, ce centre de commandement israélien avec une autre salve de roquettes.
Le mouvement a en outre revendiqué, à 15h et 15h30, le lancement d’un drone suicide et d’une salve de roquettes contre la localité israélienne de Misgav Am, où les sirènes avaient retenti plus tôt dans la journée. Les roquettes visaient un groupe de soldats, tandis que le drone ciblait une « unité de communications » de l’armée israélienne, selon le communiqué.
À 16h, le parti a également affirmé avoir ciblé un char Merkava dans la localité occupée Markaba (Marjeyoun), à l'aide d'un drone suicide. Puis, à 16h30, la position israélienne dite de « Marj », dans le même secteur, a également été visé.
« La question nucléaire n'est pas discutée à ce stade » dans les négociations, affirme la diplomatie iranienne
« Les divergences entre l’Iran et les États-Unis sont profondes et significatives », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaei, en précisant que le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, menait actuellement des discussions avec une délégation qatarie.
« Les détails liés à la question nucléaire ne sont pas discutés à ce stade » dans les négociations. Nous ne parviendrons pas à un accord si nous essayons de nous plonger dans les détails concernant l'uranium hautement enrichis en Iran », a-t-il ajouté dans des propos rapportés par l'agence officielle IRNA.
Il a également estimé qu’il était prématuré de s’attendre à une issue rapide aux négociations, soulignant que « la diplomatie prend du temps ».
« Il y a eu quelques progrès, mais nous n'y sommes pas encore », estime Rubio à propos des négociations avec l'Iran
« Les États-Unis ont constaté certains progrès dans les négociations avec l’Iran et sont en contact permanent avec les médiateurs pakistanais, mais il reste encore du chemin à parcourir », a déclaré vendredi le secrétaire d’État américain Marco Rubio à l’issue d’une réunion des ministres de l’Otan en Suède.
« Il y a eu quelques progrès. Je ne voudrais pas les exagérer, mais je ne voudrais pas non plus les minimiser. Il reste encore du travail à accomplir, mais nous n’y sommes pas encore. J’espère que nous y parviendrons », a-t-il ajouté, tout en assurant que Washington était « en communication constante » avec les médiateurs pakistanais.
« Le président Donald Trump préférerait conclure un bon accord. La principale préoccupation reste que l’Iran ne puisse pas se doter de l’arme nucléaire et la question de l’enrichissement futur de l’uranium doit être abordée, tout comme la réouverture du détroit d’Ormuz, a-t-il poursuivi.
Lors de cette réunion, les États-Unis n’ont pas formulé de demande spécifique d’aide à l’Otan concernant la réouverture du détroit d’Ormuz, tout en affirmant qu’un « plan B » était à l’étude si l’Iran refuse de rouvrir la voie d’approvisionnement par lequel transite une large partie des flux d’hydrocarbures mondiaux.
« Nous avons affaire à un groupe de personnes très difficiles, et si cela ne change pas, le président a clairement indiqué qu’il disposait d’autres options. Il préfère l’option négociée et conclure un bon accord, mais il a lui-même exprimé sa crainte que cela ne soit peut-être pas possible. Mais nous allons continuer d’essayer », a-t-il conclu.
Nouveaux bombardements israéliens au Sud
L'aviation israélienne a bombardé les villages de Srifa (Tyr) et Baraachit (Bint Jbeil), rapporte notre correspondant au Liban-Sud.
Des tirs d'artillerie israéliens ont également visé Sedqine (Tyr).
Israël ordonne l'évacuation d'un nouveau village au Liban-Sud
Le porte-parole de l'armée israélienne a publié à 19h20 un ordre d'évacuation forcée à l'encontre du village de Bourj Rahal, au nord de Tyr.
Trump affirme que l'Iran « meurt d'envie de conclure un accord »
Le président américain Donald Trump a affirmé que l'Iran « meurt d'envie de conclure un accord », lors d'une prise de parole à la Maison-Blanche. « Nous disposons de la meilleure armée au monde », a-t-il ajouté, en faisant référence au attaques menées au Venezuela et à ce que les États-Unis « ont accompli en Iran ».
Des tirs d’artillerie israéliens ont visé des villages des caza de Bint Jbeil et de Tyr
Des bombardements d’artillerie ont ciblé la localité de Haddatha en direction de Rchaf et Ghandouriyé (toutes situées dans le caza de Bint Jbeil). Une frappe aérienne a ensuite visé Ghandouriyé.
L'artillerie israélienne a également pilonné Hanniyé (caza de Tyr).
Le Hezbollah cible des soldats israéliens et un centre de commandement à Bayyada
Le Hezbollah a déclaré avoir ciblé un rassemblement de soldats israéliens dans la zone de Deir Hanna, au sud de la ville de Bayyada (caza de Tyr), avec une salve de roquettes. Le mouvement a également indiqué avoir visé un centre de commandement nouvellement établi de l’armée israélienne à Bayyada à l’aide d’une salve de roquettes.
De son côté, l’armée israélienne a indiqué sur X avoir intercepté deux « cibles aériennes suspectes lancées depuis le territoire libanais » lors des précédentes alertes.
L'hôpital gouvernemental de Tebnine à nouveau endommagé par un bombardement israélien
Une frappe aérienne israélienne a visé Tebnine (caza de Bint Jbeil), causant, pour la troisième fois cette semaine, des dommages à l’hôpital gouvernemental, a rapporté notre correspondant dans le sud.
Une autre frappe israélienne a touché le village de Mansouri (Tyr).
Le Hezbollah cible la caserne de Branit et le site de Raheb, dans le nord d’Israël
Le Hezbollah a déclaré avoir ciblé, lors de deux attaques, une plateforme du système de défense israélien Iron Dome déployée à la caserne de Branit ainsi qu’un rassemblement de soldats israéliens dans le nord d’Israël, à l’aide d’un drone d’attaque.
Le mouvement a également affirmé avoir visé un véhicule blindé de transport de troupes de l’armée israélienne sur le site de Raheb, en face d’Aïta al-Chaab (Bint Jbeil), en utilisant un drone suicide.
Un peu plus tôt, l’armée israélienne a rapporté sur X un nouveau déclenchement d’alertes - le cinquième de la journée - signalant une entrée probable de drones dans le nord d’Israël.
Le chef de l'armée pakistanaise se rend en Iran
Plusieurs sources sécuritaires indiquent à l’AFP que le chef de l’armée pakistanaise, le Field Marshal (maréchal) Asim Munir, se rend en Iran.
« (Le maréchal) Munir est parti aujourd’hui pour une visite officielle au cours de laquelle il aura des réunions avec les dirigeants iraniens », ont indiqué ces sources.
Les ministres iranien et japonais des Affaires étrangères s’entretiennent de la situation au Moyen-Orient
Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi et son homologue japonais Toshimitsu Motegi ont eu aujourd’hui un entretien téléphonique, selon le compte Telegram officiel du chef de la diplomatie iranienne.
Le bref communiqué a simplement indiqué que l’appel avait porté sur « des questions bilatérales ainsi que des derniers développements régionaux et internationaux ».
Selon le think tank américain Center for Strategic and International Studies, le Japon dépend fortement des importations pour couvrir plus de 85 % de sa consommation énergétique et plus précisément du pétrole en provenance du Moyen-Orient.
L’an dernier, cette région a représenté 94 % des importations japonaises de pétrole brut — notamment en provenance des Émirats arabes unis (43 %) et de l’Arabie saoudite (39 %) — et ce malgré des efforts menés depuis plusieurs décennies pour réduire cette dépendance après les embargos pétroliers arabes des années 1970.
Déclenchement des sirènes dans le nord d’Israël après une possible infiltration de drone depuis le Liban vers Misgav Am
Des sirènes ont retenti dans le nord d’Israël pour la quatrième fois vendredi en raison d’une possible infiltration de drone en provenance du Liban.
L’armée israélienne a précisé dans un communiqué publié sur X que le drone pourrait avoir pénétré le territoire israélien au niveau de Misgav Am.
Dynamitage à Chihine, dans le caza de Tyr
L'armée israélienne a mené une grande opération de dynamitage à Chihine, dans le caza de Tyr, selon les informations de notre correspondant. Des tirs d'artillerie ont également visé Tebnine et Haris, dans le caza de Bint Jbeil.
Frappes israéliennes sur Nabatiyé plusieurs localités des cazas de Bint Jbeil et Tyr
- Des avions de chasse israéliens ont mené une frappe sur un bâtiment du quartier de Bayyad, dans la ville de Nabatiyé.
- Des raids aériens ont également visé Froun, Kafra (Bint Jbeil) et Majdal Zoun (Tyr).
Le Qatar envoie des négociateurs à Téhéran, en coordination avec Washington
Le Qatar a envoyé une équipe de négociation à Téhéran, en coordination avec les Etats-Unis, afin de contribuer à la conclusion d’un accord visant à mettre fin à la guerre avec l’Iran, a rapporté Reuters en citant une source.
Le Hezbollah revendique sa première attaque de la journée, sur une position d'artillerie israélienne en territoire libanais
Le Hezbollah a revendiqué sa première attaque de la journée, qu'il dit avoir menée avec un « drone kamikaze » sur une position de l'artillerie israélienne installée à Adaïssé, en territoire libanais, dans le secteur est du Liban-Sud.
Le bilan des attaques israéliennes au Liban s’élève désormais à 3 111 morts et 9 432 blessés
Le ministère de la Santé a annoncé que le bilan cumulé des attaques israéliennes en cours sur le Liban, du 2 mars au 22 mai, s’élève à 3 111 morts et 9 432 blessés.
En 24 heures, 22 personnes ont été tuées et 35 autres blessées.
Des frappes israéliennes continuent de viser les cazas de Nabatiyé et Tyr
Une frappe de drone israélienne a visé Kfar Tebnit, dans le caza de Nabatiyé. L’aviation israélienne a également mené des raids sur Debaal, Mansouri et Zebqine, dans le caza de Tyr. Par ailleurs, deux personnes ont été blessées dans la frappe aérienne survenue plus tôt dans la journée à Aïn Baal (Tyr), selon notre correspondant dans le Sud.
L'armée israélienne dit avoir « éliminé » jeudi cinq combattants du Hezbollah après les avoir « repérés entrant dans un QG » du parti chiite
L’armée israélienne a annoncé que les forces de combat de la brigade 551, sous le commandement de la division 146, avaient repéré jeudi cinq combattants du Hezbollah entrant dans un quartier général de la formation chiite, au nord de la « ligne jaune » qui délimite la « zone tampon » instaurée par Israël au Liban-Sud, sans en préciser le lieu exact. « Dans une opération rapide », les forces israéliennes ont « guidé » l’armée de l’air, qui a bombardé le bâtiment et « éliminé » les combattants, ajoute le communiqué.
Deux morts dans des frappes israéliennes de drone sur Tebnine et Nabatiyé
La frappe de drone israélienne ayant visé une moto à Tebnine (caza de Bint Jbeil) a tué son conducteur, Ali Ibrahim Fawaz, qui a succombé à ses blessures. Une autre frappe menée par le même moyen contre un pick-up circulant dans les souks de Nabatiyé a fait un mort et deux blessés, rapporte notre correspondant dans le Sud.
Par ailleurs, l’aviation israélienne a mené plusieurs raids dans le caza de Tyr, visant Qlaylé, Debaal et Zibqine, ainsi qu’un bâtiment du complexe « Fawaz » à Jouaya. Des tirs d’artillerie israéliens ont également visé Siddiqine. Dans le caza de Marjeyoun, une autre frappe israélienne a ciblé Touline.
Marco Rubio évoque de « légers progrès » dans les négociations avec l’Iran
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a déclaré lors d’une conférence de presse à Helsingborg, en Suède, où il participe à une réunion de l’OTAN, qu’« il y a eu quelques légers progrès » vers un accord avec l’Iran, tout en affirmant ne pas vouloir « exagérer » ces avancées.
« Il y a eu un peu de mouvement, et c’est une bonne chose », a déclaré le secrétaire d’État américain. « Les fondamentaux restent les mêmes : l’Iran ne pourra jamais disposer d’une arme nucléaire », a-t-il ajouté, soulignant que les États-Unis devront également traiter la question de l’uranium hautement enrichi détenu par Téhéran. Il a également ajouté que « l’un des principaux dossiers à traiter dans les négociations concerne la position de l’Iran sur le détroit d’Ormuz ».
Selon Marco Rubio, Téhéran « tente de mettre en place un système de péage » et cherche à convaincre Oman de rejoindre ce mécanisme. « Aucun pays au monde ne devrait accepter cela », a-t-il estimé.
Le bilan de la double frappe sur Deir Qanoun el-Nahr s’alourdit à six morts
Le bilan de la double frappe de drones sur Deir Qanoun el-Nahr (caza de Tyr) s’est alourdi à six morts après le décès de l’ingénieur et secouriste Hussein Reda Kassir, qui a succombé à ses blessures, rapporte notre correspondant Mountasser Abdallah.
Le bilan comprend désormais trois secouristes, un civil libanais (le coiffeur/barbier du village) et deux ressortissants syriens, dont une fillette.
Une frappe israélienne de drone vise un deux-roues à Tebnine, blessant grièvement son conducteur
Une frappe israélienne de drone a visé un scooter à Tebnine dans le caza de Bint Jbeil, blessant grièvement son conducteur, qui a été transféré à l’hôpital gouvernemental pour y être soigné, rapporte notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah.
L’armée israélienne a également mené un raid sur Hanaway dans le caza de Tyr. Ce village avait déjà été visé dans la nuit, lorsque des frappes s'étaient abattues sur deux centres de secouristes affiliés au Hezbollah, faisant quatre morts.
Le syndicat des photographes de presse libanais rend hommage au photojournaliste Ahmad Hariri, tué à Deir Qanoun el-Nahr
Le syndicat des photographes de presse libanais a déploré la mort du photojournaliste Ahmad Hariri, « tué alors qu’il accomplissait son devoir professionnel et humanitaire », dans une frappe israélienne sur Deir Qanoun el-Nahr, au Liban-Sud.
Le syndicat a précisé dans un communiqué qu’Ahmad Hariri avait récemment rejoint ses rangs. L’organisation a affirmé « s’incliner devant son sacrifice et celui de ses confrères journalistes tombés » dans le Sud. Le syndicat a également appelé les journalistes à « rester vigilants et à faire preuve de prudence dans l’exercice de leurs fonctions professionnelles en pleine agression israélienne en cours ».
Des responsables émiratis estiment à « 50-50 » les chances d'un accord Iran-Etats-Unis sur le détroit d'Ormuz
Un responsable des Emirats arabes unis a estimé à « 50-50 » les chances pour les Etats-Unis et l'Iran de trouver un accord permettant de débloquer le détroit d'Ormuz.
Les responsables iraniens « ont raté beaucoup d'occasions ces dernières années à cause d'une tendance à surestimer leurs cartes », a ajouté le haut conseiller du président émirati Anwar Gargash, en déplacement à Prague pour la conférence sur la sécurité Globsec. « J'espère qu'ils ne vont pas recommencer cette fois ».
Des responsables émiratis estiment à « 50-50 » les chances d'un accord Iran-Etats-Unis sur le détroit d'Ormuz
Un responsable des Emirats arabes unis a estimé à « 50-50 » les chances pour les Etats-Unis et l'Iran de trouver un accord permettant de débloquer le détroit d'Ormuz.
Les responsables iraniens « ont raté beaucoup d'occasions ces dernières années à cause d'une tendance à surestimer leurs cartes », a ajouté le haut conseiller du président émirati Anwar Gargash, en déplacement à Prague pour la conférence sur la sécurité Globsec. « J'espère qu'ils ne vont pas recommencer cette fois ».
Le ministère de la Santé dénonce les frappes israéliennes meurtrières contre des secouristes au Liban-Sud
Le ministère libanais de la Santé a affirmé que « moins de deux jours après que le Liban a obtenu, à une majorité qualifiée lors de l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), une résolution visant à protéger le personnel médical au Liban, l’ennemi israélien a poursuivi sa violation flagrante des résolutions internationales », en ciblant « avec une force militaire importante des secouristes non armés ».
Le bilan de la double frappe sur Deir Qanoun el-Nahr passe à cinq morts
Le bilan de la double attaque israélienne sur Deir Qanoun el-Nahr, dans le caza de Tyr, est passé à cinq morts, selon les informations de notre correspondant. En plus des deux secouristes tués, ce raid de drone a également coûté la vie à deux personnes de nationalité syrienne, dont une fillette, et au barbier du village, Ali Alamé, qui selon des sources locales était resté sur place et offrait des rasages et coupes gratuits aux habitants qui avaient refusé de quitter la localité.
Raids de drones en série sur le Liban-Sud, aucune victime signalée
Des drones de l'armée israélienne ont mené une série de raids sur le Liban-Sud, ciblant consécutivement une zone entre Ansar et Zrariyé (Saïda), la ville de Nabatiyé et, à deux reprises, la route principale de Deir Qanoun el-Nahr. Jusqu'à présent, aucune victime n'a été signalée dans ces attaques.
Deux secouristes tués dans une double attaque israélienne sur Deir Qanoun el-Nahr
Deux secouristes de l'association des scouts de la mission islamique (Rissala, affiliée au mouvement Amal) ont été tués dans un raid de drone israélien sur Deir Qanoun el-Nahr, dans le caza de Tyr, selon les informations de notre correspondant Mountasser Abdallah. Ces secouristes se rendaient sur le site d'une attaque menée peu avant dans le village. Quatre autres personnes ont été blessées.
Les deux victimes ont été identifiées comme Ali Abboud Ghassani et Ahmad Hariri. Ce dernier était un photographe indépendant, volontaire au sein de la Rissala, qui avait notamment participé aux opérations en début de semaine pour extraire les corps des victimes d'un massacre israélien dans la localité, lorsque 14 personnes, dont 11 d'une même famille et quatre enfants, ont été tués dans une frappe.
Quatre secouristes, des membres du Comité sanitaire islamique (Hezbollah), avaient déjà été tués dans la nuit, dans un raid aérien sur deux centres de cette association à Hanaway, également dans le caza de Tyr.
Accord avec l'Iran : Washington dit son espoir de progrès avec les efforts diplomatiques
Washington a exprimé son espoir que les efforts diplomatiques permettent de progresser vers un accord pour mettre fin à la guerre contre l'Iran, et dit attendre la visite à Téhéran d'un médiateur pakistanais.
« Je crois que les Pakistanais se rendront à Téhéran aujourd'hui. Espérons donc que cela fera avancer les choses », a déclaré jeudi le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, avant son arrivée en Suède pour une réunion de l'OTAN en Suède vendredi. Le secrétaire d'Etat américain a également affirmé que des progrès avaient été réalisés dans les tractations. Donald Trump avait décrit la veille la situation comme « sur le fil », entre un accord ou une reprise des hostilités. Selon l'agence de presse Isna et d'autres médias, c'est le puissant chef de l'armée pakistanaise, Asim Munir, qui est attendu en Iran afin de « poursuivre les discussions avec les responsables iraniens ». Le Pakistan n'a pas confirmé l'envoi d'un émissaire.
Le Pakistan multiplie ses efforts de médiation : ces derniers jours, le ministre de l'Intérieur, Mohsin Naqvi, s'est rendu deux fois à Téhéran, apportant avec lui la dernière proposition américaine, que le pouvoir iranien a dit examiner. Mais la République islamique a réitéré ses exigences: « dégel des avoirs iraniens bloqués » à l'étranger et fin du blocus américain des ports iraniens. Et a répété qu'elle ne céderait « jamais à l'intimidation ». Les gardiens de la révolution ont eux menacé d'étendre la guerre « bien au-delà de la région ».
Dynamitages nocturnes à Khiam, raids aériens sur les cazas de Bint Jbeil et Nabatiyé
Outre ces incidents, la nuit a été marquée par trois dynamitages entendus à Khiam (dans le caza de Marjeyoun), un raid aérien sur Kafra, ainsi que deux autres et des tirs d'artillerie sur Yater (dans le caza de Bint Jbeil). Tôt ce matin, un drone israélien a encore tiré un missile sur Harouf, dans le caza de Nabatiyé.
En dépit d’un cessez-le-feu théorique entré en vigueur le 17 avril, Israël poursuit ses bombardements au Liban-Sud, où il dit combattre la formation pro-iranienne. Depuis le début du conflit et jusqu’au 21 mai, le ministère de la Santé fait état de 3 089 morts et 9 397 blessés dans les attaques israéliennes en cours sur Liban. De son côté, Israël a annoncé la mort de 22 soldats.
Jeudi, les bombardements israéliens s'étaient enchaînés à un rythme moins intense que les dernières semaines, avec 10 villages bombardés par des avions de chasse, trois tirs de drones et 14 localités soumises à des tirs d'artillerie. De son côté, le Hezbollah avait revendiqué 16 attaques sur des objectifs militaires israéliens au Liban-Sud et dans le nord d'Israël.
Deux « hommes armés » tués par l'armée israélienne près de la frontière, en territoire libanais
L'armée de l'État hébreu a en outre indiqué en début de matinée avoir « attaqué et éliminé », lors d'une frappe aérienne, deux « individus armés qui se déplaçaient de façon suspecte au Liban-Sud à quelques centaines de mètres du territoire israélien », dans une publication sur X. Après le bombardement, l'armée israélienne a « effectué une opération de ratissage et n'a trouvé aucune trace d'autres suspects dans le secteur », selon les forces israéliennes, qui occupent une « zone tampon » de plus de 600 km2 en territoire libanais, le long de la frontière.
Quatre secouristes tués dans des frappes israéliennes sur des centres du Comité sanitaire islamique dans le caza de Tyr
Dans la nuit de jeudi à vendredi, l’aviation israélienne a bombardé deux centres du Comité sanitaire islamique, affilié au Hezbollah, à Hanaway (caza de Tyr), tuant quatre secouristes et blessant deux autres, rapporte notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah. Ce bilan porte à 120 le nombre de personnels de santé tués et à 265 celui des blessés dans les attaques israéliennes au Liban depuis le 2 mars, date de l’entrée du Hezbollah dans le conflit régional aux côtés de l’Iran.
Bienvenue sur notre couverture en direct de cette nouvelle journée de cessez-le-feu au Liban, mis à mal par des attaques quotidiennes de l'armée israélienne et du Hezbollah. Nous suivrons également les développements dans la région, notamment en Iran, alors que le Pakistan multiplie ces derniers jours ses efforts de médiation.
➡️ Retrouvez ici notre direct de jeudi.
Iran - USA - Liban : tout peut changer en quelques heures.
Restez informés pour seulement 10 $/mois au lieu de
21.5 $, pendant 1 an.