L’armée israélienne lance un ordre d’évacuation à Tyr et sa banlieue avant de nouveaux bombardements ; le Hezbollah a lancé plusieurs attaques sur des positions israéliennes à Bayyada | Direct

Le Hezbollah mène une série d'attaques contre les troupes israéliennes dans les villages occupés du Sud

Le Hezbollah a publié une nouvelle série de communiqués depuis 19h, faisant état de nouvelles attaques contre des troupes et des positions israéliennes situées dans la zone occupée au Liban-Sud, mais aussi contre plusieurs cibles israéliennes de l'autre côté de la frontière dans le nord d’Israël.

La milice chiite affirme avoir tiré une première salve de roquettes contre un centre de commandement nouvellement établi par l’armée israélienne dans le village occupé de Bayyada, puis une seconde à 16h05 contre un des soldats israéliens positionnés dans la zone de Deir Hanna, au sud de ce même village.

À 17h40, un autre groupe de soldats a été ciblé, cette fois par un « missile lourd ». Toujours à Bayyada, le Hezbollah affirme avoir de nouveau visé, à 18h20, ce centre de commandement israélien avec une autre salve de roquettes.

Le mouvement a en outre revendiqué, à 15h et 15h30, le lancement d’un drone suicide et d’une salve de roquettes contre la localité israélienne de Misgav Am, où les sirènes avaient retenti plus tôt dans la journée. Les roquettes visaient un groupe de soldats, tandis que le drone ciblait une « unité de communications » de l’armée israélienne, selon le communiqué.

À 16h, le parti a également affirmé avoir ciblé un char Merkava dans la localité occupée Markaba (Marjeyoun), à l'aide d'un drone suicide. Puis, à 16h30, la position israélienne dite de « Marj », dans le même secteur, a également été visé.