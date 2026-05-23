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Moyen-Orient - Focus

Le Moyen-Orient au cœur des évolutions de l’opinion française sur la géopolitique mondiale

Si la majorité des Français interrogés lors d'un sondage sur les affaires étrangères considèrent qu’entretenir des relations privilégiées avec le Liban est une bonne chose, les opinions apparaissent beaucoup plus divisées concernant Israël.

L'OLJ / Par Dany MOUDALLAL, le 23 mai 2026 à 00h00

Le Moyen-Orient au cœur des évolutions de l’opinion française sur la géopolitique mondiale

Des soldats français lors d'un défilé militaire. Photo Julie Gazzoti/AFP

Ukraine, Gaza, Iran : l’instabilité internationale alimente un net durcissement de l’opinion française sur les affaires étrangères. Le constat ressort d’un sondage réalisé par Toluna Harris Interactive pour MGH Partners entre le 5 et le 11 mai auprès de 1 240 personnes représentatives de la population française. L’enquête dépeint une société marquée par une anxiété croissante face aux crises internationales.Près de sept Français sur dix estiment désormais que la France devrait « se méfier des autres pays du monde », soit une hausse de huit points par rapport à 2021. Cette évolution reflète un climat marqué par la guerre en Ukraine et des années d’instabilité, de Gaza au Sahel. Dans ce contexte, une légère majorité des personnes interrogées (51 %), considèrent que « défendre la sécurité des Français face aux puissances extérieures »...
Ukraine, Gaza, Iran : l’instabilité internationale alimente un net durcissement de l’opinion française sur les affaires étrangères. Le constat ressort d’un sondage réalisé par Toluna Harris Interactive pour MGH Partners entre le 5 et le 11 mai auprès de 1 240 personnes représentatives de la population française. L’enquête dépeint une société marquée par une anxiété croissante face aux crises internationales.Près de sept Français sur dix estiment désormais que la France devrait « se méfier des autres pays du monde », soit une hausse de huit points par rapport à 2021. Cette évolution reflète un climat marqué par la guerre en Ukraine et des années d’instabilité, de Gaza au Sahel. Dans ce contexte, une légère majorité des personnes interrogées (51 %), considèrent que « défendre la sécurité des...
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