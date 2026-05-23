Le Moyen-Orient au cœur des évolutions de l’opinion française sur la géopolitique mondiale

Ukraine, Gaza, Iran : l’instabilité internationale alimente un net durcissement de l’opinion française sur les affaires étrangères. Le constat ressort d’un sondage réalisé par Toluna Harris Interactive pour MGH Partners entre le 5 et le 11 mai auprès de 1 240 personnes représentatives de la population française. L’enquête dépeint une société marquée par une anxiété croissante face aux crises internationales.Près de sept Français sur dix estiment désormais que la France devrait « se méfier des autres pays du monde », soit une hausse de huit points par rapport à 2021. Cette évolution reflète un climat marqué par la guerre en Ukraine et des années d’instabilité, de Gaza au Sahel. Dans ce contexte, une légère majorité des personnes interrogées (51 %), considèrent que « défendre la sécurité des Français face aux puissances extérieures »... Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Google

Ukraine, Gaza, Iran : l’instabilité internationale alimente un net durcissement de l’opinion française sur les affaires étrangères. Le constat ressort d’un sondage réalisé par Toluna Harris Interactive pour MGH Partners entre le 5 et le 11 mai auprès de 1 240 personnes représentatives de la population française. L’enquête dépeint une société marquée par une anxiété croissante face aux crises internationales.Près de sept Français sur dix estiment désormais que la France devrait « se méfier des autres pays du monde », soit une hausse de huit points par rapport à 2021. Cette évolution reflète un climat marqué par la guerre en Ukraine et des années d’instabilité, de Gaza au Sahel. Dans ce contexte, une légère majorité des personnes interrogées (51 %), considèrent que « défendre la sécurité des...

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