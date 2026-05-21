Une source iranienne dit qu’« aucun accord » n’a encore été conclu avec les États-Unis, mais que « les divergences se sont réduites »
Une source iranienne de haut rang a déclaré à Reuters qu’ « aucun accord » n’avait encore été conclu avec les États-Unis. Affirmant que « les divergences se sont réduites », la source indique toutefois que « l’enrichissement de l’uranium par l’Iran et son contrôle sur le détroit d’Ormuz demeurent parmi les principaux points de blocage ».
Le Hezbollah revendique des attaques contre des positions israéliennes dans onze localités libanaises
Le Hezbollah a revendiqué des attaques menées mercredi et jeudi contre l’armée israélienne dans pas moins de onze villages au Liban-Sud, selon une série de communiqués publiée en soirée. Elles auraient toutes été menées avec des drones kamikazes. La formation chiite dit avoir ciblé mercredi après-midi une position d’artillerie de l’armée israélienne à Adaïssé (Marjeyoun), Bint Jbeil, Rchaf (Bint Jbeil) et des rassemblement de l’armée israélienne à Haddatha (Bint Jbeil), Bayada et Naqoura (Tyr).
Et, de même, elle dit avoir ciblé jeudi après-midi des rassemblements de l’armée israélienne à Naqoura, Tayr Harfa, Naqoura (Tyr) et Debel (Bint Jbeil).
L’armée israélienne vise Mansouri et Aïn Baal, dans le caza de Tyr
L’armée israélienne vise Mansouri et Aïn Baal, dans le caza de Tyr, rapporte notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah.
Par ailleurs, des roquettes ont été tirées en direction de positions israéliennes au Liban-Sud, selon notre correspondant.
Le corps des gardiens de la révolution iraniens a indiqué que 31 navires ont transité par le détroit d’Ormuz au cours des dernières 24 heures
Le Corps des gardiens de la révolution iraniens (CGRI) a indiqué que 31 navires ont transité par le détroit d’Ormuz au cours des dernières 24 heures, rapporte l’agence Tasnim. Ces navires auraient traversé cette voie maritime « sous la coordination et la protection de la marine des Gardiens de la révolution ». Parmi eux figuraient des pétroliers, des porte-conteneurs et d’autres navires commerciaux, a précisé la marine des CGRI dans un communiqué.
Un accord avec l’Iran « impossible » si Téhéran met en place un système de péage dans le détroit d’Ormuz, dit Rubio
Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré à des journalistes qu’un accord diplomatique entre les États-Unis et l’Iran deviendrait impossible si Téhéran mettait en place un système de péage dans le détroit d’Ormuz, selon Reuters.
Téhéran a officialisé lundi la création de l’« Autorité du détroit du golfe Persique », destinée à le gérer. Le nouvel organisme iranien de gestion du détroit a revendiqué mercredi une zone de contrôle allant jusqu'aux eaux au sud du port émirati de Fujaïrah, qui abrite des infrastructures pétrolières visant à contourner le blocage du détroit.
Marco Rubio a par ailleurs indiqué que « les négociations avec l’Iran ont enregistré certains progrès » et qu’il y avait des « signes encourageants », selon le journaliste d’Axios, Barak Ravid. « Je ne veux pas être excessivement optimiste. Voyons ce qu’il se passera dans les prochains jours », a encore dit M. Rubio.
Les États-Unis ont « redirigé » 94 navires, selon le Centcom
Les États-Unis ont indiqué que 94 navires avaient été « redirigés » dans le cadre du blocus des ports iraniens, selon un message sur X du Commandement central américain (Centcom). Quatre autres navires ont également été « neutralisés ».
L’administration Trump a imposé depuis le mois dernier un blocus des ports iraniens afin de faire pression sur Téhéran pour qu’il accepte un accord visant à mettre fin à la guerre.
Un député du Hezbollah affirme que l’État doit cesser les négociations directes avec Israël, faute de quoi il se « place dans une grave impasse politique »
Le député du Hezbollah Hassan Ezzeddine a affirmé que l’État libanais devait « suspendre les négociations directes » avec Israël, jusqu’à ce que ce dernier « respecte le cessez-le-feu ». « Ce pouvoir politique, qui continue de s’entêter et d’insister pour poursuivre sa trajectoire de négociations directes, ainsi que ses choix d’humiliation et d’avilissement et son acceptation des conditions et diktats de l’ennemi (israélien), rejetés au niveau national, doit revoir ses calculs et revenir aux négociations indirectes, ainsi qu’à son peuple et à ses choix nationaux, et suspendre les négociations directes jusqu’à ce que l’ennemi respecte le cessez-le-feu », a affirmé le député, selon l’Agence nationale d’information (Ani, officielle).
Sinon, « il se place dans une grave impasse politique qui ne sert que les intérêts de l’ennemi sioniste et outrepasse les droits du Liban », a encore dit Hassan Ezzeddine.
Poutine a discuté avec Xi de l’idée de stocker en Russie l’uranium enrichi iranien, rapporte Interfax
Le président russe Vladimir Putin a discuté du conflit iranien avec le président chinois Xi Jinping lors de sa visite en Chine, a indiqué le Kremlin jeudi. Il a partagé l’idée de transporter et de stocker en Russie l’uranium enrichi iranien, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par l’agence Interfax, rapporte Reuters.
Le ministre libanais des Finances estime le coût de la guerre à 20 milliards de dollars pour le Liban
Le ministre des finances, Yassine Jaber, a affirmé à l’agence Reuters que l’économie libanaise devrait se contracter de 7 % à 10 % cette année en raison de la guerre entre Israël et le Hezbollah. Il a également indiqué que les dégâts causés par la guerre dans le pays sont estimés à 20 milliards de dollars.
Mojtaba Khamenei affirme que l’uranium enrichi doit rester en Iran, selon des sources
Le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a donné pour instruction que l’uranium du pays enrichi à un niveau proche de celui nécessaire à la fabrication d’armes ne soit pas envoyé à l’étranger, ont déclaré deux sources iraniennes de haut rang à l’agence Reuters, durcissant la position de Téhéran sur l’une des principales exigences américaines dans les pourparlers de paix.
« La directive du guide suprême, et le consensus au sein de l’establishment, est que le stock d’uranium enrichi ne doit pas quitter le pays », a déclaré l’une des deux sources iraniennes, qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité du sujet. Les plus hauts responsables iraniens, ont indiqué les sources, estiment qu’envoyer ce matériau à l’étranger rendrait le pays plus vulnérable à de futures attaques des États-Unis et d’Israël.
L’ordre de Khamenei pourrait frustrer le président américain Donald Trump et compliquer les discussions visant à mettre fin à la guerre américano-israélienne contre l’Iran.
Israël bombarde plusieurs villages dans les cazas de Tyr et de Nabatiyé, un mort sur la route reliant Hoch à Bazouriyé
L’artillerie israélienne a pilonné la zone de Hamra, entre Yohmor et Zawtar el-Charqiyé (Nabatiyé), selon notre correspondant.
La frappe de drone survenue plus tôt sur la route entre Hoch et Bazouriyé a fait un mort.
Le Hezbollah a ciblé un rassemblement de soldats et de véhicules de l’armée israélienne à Rchaf
Le Hezbollah a visé un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée israélienne dans la localité de Rchaf (Bint Jbeil) à l’aide d’un escadron de drones d’attaque.
Deux maisons détruites par le bombardement israélien à Tebnine
La frappe israélienne sur Tebnine (caza de Bint Jbeil) a détruit deux maisons dans le village, a rapporté notre correspondant au Liban-Sud.
Le bilan des attaques israéliennes au Liban s’élève désormais à 3 089 morts et 9 397 blessés
Le ministère de la Santé a annoncé que le bilan cumulé des attaques israéliennes en cours sur le Liban, du 2 mars au 21 mai, s’élève à 3 089 morts et 9 397 blessés.
En 24 heures, 16 personnes ont été tuées et 35 ont été blessées.
Israïl bombarde d'autres villages dans les caza de Tyr et de Bint Jbeil
Dans le caza de Tyr, l’aviation israélienne a bombardé Haniyé, Housh et Mansouri, tandis qu’une frappe de drone a visé la route reliant Housh à Bazourieh, selon notre correspondant. L’aviation israélienne a également bombardé plusieurs habitations à Yater (Bint Jbeil).
L’hôpital gouvernemental de Tebnine endommagé par un bombardement israélien
L’aviation israélienne a bombardé la zone de l’hôpital gouvernemental de Tebnine, dans le caza de Bint Jbeil, endommageant le troisième étage de cette infrastructure de santé, selon notre correspondant Muntasser Abdallah.
L’hôpital a déjà été endommagé cette semaine par d'autres frappes israéliennes.
Le village de Deir Qanoun el-Nahr enterre les victimes du massacre israélien de mardi
Le village de Deir Qanoun el-Nahr (caza de Tyr) a enterré les victimes du massacre israélien de mardi, lors duquel une frappe sur une maison avait tué 14 personnes, dont quatre enfants et trois femmes. Le cortège funèbre est parti de l’hôpital Jabal Amel, dans la ville de Tyr, et a été accueilli sur la place du village par les habitants et les proches des victimes, en présence notamment du député du mouvement Amal, Ali Khreiss et de l’imam de la localité, le cheikh Mojtaba Kassir, qui a dirigé la prière funéraire, selon l’Agence nationale d’information (Ani, officielle). Les victimes ont ensuite été inhumées dans le cimetière du village, sous le vrombissement des avions de guerre et des drones dans le ciel, précise l’agence.
Le président du Conseil municipal du village, Ali Kassir, avait indiqué à notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah, que parmi les victimes figuraient 11 membres d’une même famille originaire du village, ainsi qu’un couple syrien, dont le fils a été blessé. Ce bilan pour une seule frappe était l'un des plus élevés depuis le début du cessez-le-feu, le 17 avril.
Bombardements israéliens sur le caza de Tyr, le Hezbollah attaque des soldats israéliens près de Deir Seriane
Des frappes aériennes israéliennes ont visé Srifa et Mansouri (toutes deux situées dans le caza de Tyr), a rapporté notre correspondant dans le Sud, Mountasser Abdallah.
De son côté, le Hezbollah a indiqué avoir ciblé une « unité du génie de l’armée israélienne à Khallet al-Raj », près de Deir Seriane, dans le caza de Marjeyou, avec un drone.
Téhéran « répond » à la proposition envoyée par les Etats-Unis
Téhéran « répond à un texte envoyé par les États-Unis », a rapporté l’agence de presse iranienne ISNA, après que Washington avait fait parvenir hier une nouvelle proposition pour un accord. Selon l'agence, citée par Reuters, la visite en cours du chef de l’armée pakistanaise à Téhéran vise à « réduire les divergences et à aider à parvenir à une annonce officielle d’un accord. »
Détroit d'Ormuz : un responsable émirati qualifie le projet de l'Iran de « chimère »
Un responsable des Émirats arabes unis a qualifié de « chimère » le projet iranien de contrôle du détroit d'Ormuz, qui couvre une zone allant jusqu'aux eaux au sud du stratégique port émirati de Fujaïrah.
« Le régime (iranien) tente d'imposer une nouvelle réalité née d'une défaite militaire évidente, mais les tentatives de contrôle du détroit d'Ormuz ou d'atteinte à la souveraineté maritime des Émirats ne sont qu'une chimère », a écrit sur X le conseiller du président émirati, Anwar Gargash.
Détroit d'Ormuz : l'Iran revendique le contrôle des eaux jusqu'au sud du port émirati de Fujaïrah
Le nouvel organisme iranien de gestion du détroit d'Ormuz a revendiqué hier soir une zone de contrôle allant jusqu'aux eaux au sud du port émirati de Fujaïrah, qui abrite des infrastructures pétrolières visant à contourner le blocage du détroit.
Téhéran contrôle la navigation dans cette voie maritime stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures, depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée par une attaque israélo-américaine le 28 février. Si un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril, les autorités exigent que les bateaux transitant par le détroit obtiennent des autorisations des forces armées iraniennes.
La toute nouvelle « Autorité du détroit du Golfe Persique », qui dispose désormais d'un compte officiel sur X, a publié mercredi un message accompagné d'une carte, disant avoir délimité « la zone de compétence réglementaire pour la gestion » du détroit. Elle écrit que cette zone s'étend « de Kuh-e Mubarak en Iran jusqu'au sud de Fujaïrah aux Emirats arabes unis » concernant l'entrée est du détroit, et du côté ouest « de l'île de Qeshm à Umm Al-Quwain aux Emirats ». « Le transit dans cette zone dans le but de traverser le détroit d'Ormuz nécessite une coordination avec l'Autorité du détroit du golfe Persique et son autorisation », est-il spécifié.
Plus de détails ici.
Le Hezbollah revendique une « vaste attaque nocturne » contre des soldats israéliens autour de Bint Jbeil
Le Hezbollah a revendiqué une attaque de grande ampleur menée dans la nuit et ce matin dans le caza de Bint Jbeil, où ses combattants affrontent depuis plusieurs jours des tentatives d'avancée hors de la « zone tampon », vers Haddatha.
Le parti-milice a affirmé avoir mené une « vaste attaque contre l’ensemble des positions » israéliennes à Debel, Rchaf et aux alentours de Haddatha, entre minuit et 2h, « au moyen de vagues successives de roquettes lorudes et de drones suicide ». Egalement dans la région de Bint Jbeil, il a affirmé avoir tiré des obus d'artillerie sur des soldats et véhicules israéliens à Qaouzah, le long de la frontière.
Le Hezbollah a en outre indiqué avoir frappé avec des tirs d'artillerie et de roquettes des soldats israéliens le long du Litani, au niveau de Deir Seriane. C'est près de ce village que l'armée israélienne a franchi le fleuve en direction de la région de Nabatiyé.
Israël bombarde le caza de Bint Jbeil
Le caza de Bint Jbeil a également été bombardé par l'armée israélienne, dans des frappes qui ont brisé le calme précaire qui régnait depuis ce matin sur le Liban-Sud.
Un raid aérien a visé Ghandouriyé, tandis qu'un drone a tiré sur un scooter à Froun. Des tirs d'artillerie ont, eux, été signalés sur Kfar Dounine et Braachit.
Une bombe sonore larguée près d'agriculteurs à Hanniyé, au Liban-Sud, où règne un calme précaire
Alors qu'un calme précaire continue de régner depuis ce matin sur le Liban-Sud, où aucun survol n'a été signalé depuis la nuit, un drone de l'armée israélienne a largué une bombe sonore près d'agriculteurs à Hanniyé, dans le caza de Tyr, sans faire de blessés, selon notre correspondant Mountasser Abdallah.
Le Liban est « en situation de péril », estime Le Drian
Le Liban est « en situation de péril », a estimé l'envoyé spécial du président français pour le Liban, Jean-Yves Le Drian, tout en saluant la poursuite des discussions qui offrent « une perspective » de sortie du conflit entre Israël et le Hezbollah.
« Aujourd'hui, le Liban est en situation de péril sur son unité et sur son intégrité », a déclaré Jean-Yves Le Drian sur BFM TV/RMC, soulignant la division des « communautés libanaises à l'égard du Hezbollah et à l'égard d'Israël ».
« Le Liban est menacé dans son intégrité parce qu'il y a une partie de son territoire qui est occupée par Israël et une autre partie qui est agitée et animée par le Hezbollah, qui sert les intérêts iraniens, donc d'une puissance étrangère », a-t-il rappelé. Il a néanmoins salué la poursuite de la trêve, y voyant « une perspective de 45 jours où on va continuer à discuter ».
Erdogan appelle Trump à des « mesures pour empêcher une détérioration de la situation » au Liban
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé dans un appel téléphonique mercredi soir son homologue américain, Donald Trump, à « prendre des mesures pour empêcher une détérioration de la situation au Liban », où la trêve avec Israël n'est pas respectée au Liban-Sud.
M. Erdogan a encore salué le cessez-le-feu prolongé entre les Etats-Unis et l'Iran, estimant que les questions litigieuses entre les deux pays, en tête desquelles le nucléaire iranien « pouvaient être résolues », selon la présidence turque. Selon le communiqué présidentiel, le chef de l'Etat turc « croit qu’une solution raisonnable aux questions contestées est possible ».
Négociations Iran/Etats-Unis : le chef de l'armée pakistanaise attendu à Téhéran
Le puissant chef de l'armée du Pakistan, pays médiateur entre les Etats-Unis et l'Iran, Asim Munir, est attendu dans la journée à Téhéran, selon les médias iraniens, dans le cadre des efforts pour parvenir à un accord de paix.
Après celle du ministre pakistanais de l'Intérieur, la visite de M. Munir vise à « poursuivre les discussions avec les responsables iraniens », ont indiqué l'agence de presse Isna et d'autres médias, sans plus de détails.
Les victimes du massacre israélien de Deir Qanoun el-Nahr enterrées aujourd'hui
Les victimes du massacre perpétré par l'armée israélienne à Deir Qanoun el-Nahr, dans le caza de Tyr, où 14 personnes ont été tuées dans le bombardement d'un bâtiment mardi, doivent être enterrées aujourd'hui, selon notre correspondant. Au vu de la situation dans la région, les funérailles auront lieu uniquement en présence des équipes de secours.
Le Hezbollah revendique une nouvelle attaque sur des soldats israéliens à Haddatha
De son côté, le Hezbollah a revendiqué plusieurs attaques menées pendant la nuit sur des forces israéliennes occupant le Liban-Sud. Il a dit avoir frappé avec des roquettes, à minuit, des soldats et véhicules à Debel et Rchaf (Bint Jbeil), ainsi que dix minutes plus tard, une autre patrouille à Bayada (Tyr). A 00h30, les combattants du Hezbollah ont, selon le mouvement, mené une nouvelle attaque sur des soldats et véhicules à Debel et dans les alentours de Haddatha, avec « un essaim de drones ». Le parti-milice a à plusieurs reprises mercredi revendiqué des attaques contre des « tentatives d'avancée » israéliennes sur Haddatha, un village qui ne se situe pas dans la « zone tampon » établie et occupée par Israël au Liban-Sud.
De son côté, l'armée israélienne, qui avait annoncé que sept de ses soldats avaient été blessés « au combat » au Liban-Sud, sans préciser où, a indiqué jeudi qu'un des militaires grièvement blessé dans une attaque de drone est un « photographe » du bureau de presse de la troupe.
Frappes nocturnes sur le caza de Bint Jbeil, au Liban-Sud
Dans la nuit de mercredi à jeudi, une série de frappes israéliennes a visé plusieurs villages du caza de Bint Jbeil, et notamment Srebbine, Yater, Froun et Kfardounine, selon les informations de notre correspondant Mountasser Abdallah. Des bombardements ont également ciblé Habbouch, Wadi el-Kfour, et les environs de Nmeiriyé dans le caza de Nabatiyé, qui a également été visé dans la nuit par des tirs d'artillerie sur Maifadoun, Choukine, Yohmor el-Chaqif et Arnoun, dans une zone dans laquelle l'armée israélienne a tenté d'avancer plus tôt cette semaine.
Un raid aérien s'est encore abattu sur Rihane, dans le caza de Jezzine. Dans la région de Tyr, l'aviation israélienne a frappé Mansouri et un drone a tiré un missile sur les abords de Toura et Jennata, sans faire de blessés.
Guerre en Iran : situation « sur le fil » pour Trump
Donald Trump a averti que la situation était « sur le fil », entre un accord avec l'Iran ou une reprise des hostilités. Le président américain a laissé la porte ouverte à la diplomatie en affirmant « ne pas être pressé ». « Nous verrons bien ce qui va se passer. Soit nous parviendrons à un accord, soit nous prendrons des mesures un peu plus sévères. Mais j'espère que cela n'arrivera pas », a déclaré le président américain aux journalistes, depuis Joint Base Andrews, près de Washington. « C'est sur le fil, croyez-moi. Si nous n'obtenons pas les bonnes réponses, cela peut aller très vite. Nous sommes tous prêts à agir. Il faut obtenir les bonnes réponses. Elles devront être entièrement, à 100 %, satisfaisantes. «
Le chef d'Etat américain avait, avant, affirmé que les États-Unis étaient prêts à attendre quelques jours pour obtenir la « bonne réponse » de l’Iran, à qui l'administration américain a envoyé une nouvelle proposition pour un accord, rapportait mercredi Reuters.
Bienvenue sur notre couverture en direct de cette nouvelle journée de cessez-le-feu au Liban, mis à mal par des attaques quotidiennes de l'armée israélienne et du Hezbollah. Nous suivrons également les développements dans la région, notamment en Iran, où la situation est « sur le fil », selon le président américain Donald Trump.
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