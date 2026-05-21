Les pertes liées à la guerre s’élèvent à 20 milliards de dollars pour le Liban.

Mojtaba Khamenei affirme que l’uranium enrichi doit rester en Iran.

Le bilan des attaques israéliennes au Liban s’élève désormais à 3 089 morts et 9 397 blessés.

L’hôpital gouvernemental de Tebnine de nouveau endommagé par un bombardement israélien.

L'Iran étudie actuellement une nouvelle proposition américaine pour mettre fin à la guerre, tandis que Trump et Netanyahu ont eu un appel tendu en début de semaine, selon plusieurs médias.

Le Hezbollah continue de faire état de combats avec l'armée israélienne dans et autour de Haddatha, localité du secteur central située hors de la « zone tampon ».