Notre crise n’est pas celle du système, mais celle de l’absence de système

Camille Mourani est responsable des relations politiques du Bloc national.Contrairement au discours dominant, la Constitution libanaise était et demeure en avance sur l’ensemble des Constitutions de la région, puisqu’elle consacre la participation et la liberté de toutes et de tous, tout en affirmant le principe de la civilité/laïcité de l’État.Certains seront peut-être surpris de savoir que l’État libanais est laïque, en raison notamment de l’existence d’un quota communautaire. Or, ces deux questions ‒ la laïcité de l’État et le caractère communautaire du système ‒ ne sont en réalité nullement contradictoires.Le système communautaire, dit confessionnel au Liban, est en effet celui qui garantit les droits des communautés ‒ un véritable système de partage du pouvoir (power-sharing system).Le terme « communauté طائفة » désigne, au sens... Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Google

Camille Mourani est responsable des relations politiques du Bloc national.Contrairement au discours dominant, la Constitution libanaise était et demeure en avance sur l’ensemble des Constitutions de la région, puisqu’elle consacre la participation et la liberté de toutes et de tous, tout en affirmant le principe de la civilité/laïcité de l’État.Certains seront peut-être surpris de savoir que l’État libanais est laïque, en raison notamment de l’existence d’un quota communautaire. Or, ces deux questions ‒ la laïcité de l’État et le caractère communautaire du système ‒ ne sont en réalité nullement contradictoires.Le système communautaire, dit confessionnel au Liban, est en effet celui qui garantit les droits des communautés ‒ un véritable système de partage du pouvoir (power-sharing system).Le terme...

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