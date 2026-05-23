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Voix du Moyen-Orient - Commentaire

Notre crise n’est pas celle du système, mais celle de l’absence de système

À l’occasion du centenaire de la Constitution, Camille Mourani analyse dans « L'Orient-Le Jour » la complémentarité entre la « laïcité de l’État » et « le caractère communautaire » du régime politique libanais.

L'OLJ / Par Camille MOURANI, le 23 mai 2026 à 00h00

Notre crise n’est pas celle du système, mais celle de l’absence de système

Deux participantes à une chaîne humaine de 170 km le long de la côte libanaise, le 27 octobre 2019, lors du soulèvement populaire libanais déclenché dix jours plus tôt. Photo Patrick Baz/Archives AFP

Camille Mourani est responsable des relations politiques du Bloc national.Contrairement au discours dominant, la Constitution libanaise était et demeure en avance sur l’ensemble des Constitutions de la région, puisqu’elle consacre la participation et la liberté de toutes et de tous, tout en affirmant le principe de la civilité/laïcité de l’État.Certains seront peut-être surpris de savoir que l’État libanais est laïque, en raison notamment de l’existence d’un quota communautaire. Or, ces deux questions ‒ la laïcité de l’État et le caractère communautaire du système ‒ ne sont en réalité nullement contradictoires.Le système communautaire, dit confessionnel au Liban, est en effet celui qui garantit les droits des communautés ‒ un véritable système de partage du pouvoir (power-sharing system).Le terme « communauté طائفة » désigne, au sens...
Camille Mourani est responsable des relations politiques du Bloc national.Contrairement au discours dominant, la Constitution libanaise était et demeure en avance sur l’ensemble des Constitutions de la région, puisqu’elle consacre la participation et la liberté de toutes et de tous, tout en affirmant le principe de la civilité/laïcité de l’État.Certains seront peut-être surpris de savoir que l’État libanais est laïque, en raison notamment de l’existence d’un quota communautaire. Or, ces deux questions ‒ la laïcité de l’État et le caractère communautaire du système ‒ ne sont en réalité nullement contradictoires.Le système communautaire, dit confessionnel au Liban, est en effet celui qui garantit les droits des communautés ‒ un véritable système de partage du pouvoir (power-sharing system).Le terme...
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