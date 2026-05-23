Le centenaire d’une Constitution incomprise

À l’occasion des cent ans de la Constitution, le juriste Gabriel Abou Adal estime, dans un article pour « L’Orient-Le Jour », que la réforme de l’État libanais passe d’abord par une réforme des mœurs politiques avant d’exiger des amendements constitutionnels.
Des soldats libanais devant le bâtiment du Parlement, le 30 juin 2025, à Beyrouth. Photo Mohammad Yassine/Archives L’Orient-Le Jour
Gabriel Abou Adal est juriste et auteur de « La réforme du Parlement libanais » (éd. L’Harmattan, 2025).Cent ans après l’adoption de la Constitution libanaise, quatre-vingt-trois ans après l’indépendance, trente-six ans après l’intégration dans cette même Constitution des dispositions de l’accord de Taëf, la loi fondamentale de la République libanaise demeure profondément incomprise et sérieusement malmenée.La Constitution incompriseProfondément incomprise, d’abord, car l’écrasante majorité des Libanais, trompée par le discours réducteur des factions politico-confessionnelles, est persuadée que le confessionnalisme est le système politique en vigueur au Liban. C’est ainsi qu’il est aujourd’hui communément admis que les partis politiques, les députés et les ministres, de même que les « trois présidents », représentent leurs communautés,...
Gabriel Abou Adal est juriste et auteur de « La réforme du Parlement libanais » (éd. L’Harmattan, 2025).Cent ans après l’adoption de la Constitution libanaise, quatre-vingt-trois ans après l’indépendance, trente-six ans après l’intégration dans cette même Constitution des dispositions de l’accord de Taëf, la loi fondamentale de la République libanaise demeure profondément incomprise et sérieusement malmenée.La Constitution incompriseProfondément incomprise, d’abord, car l’écrasante majorité des Libanais, trompée par le discours réducteur des factions politico-confessionnelles, est persuadée que le confessionnalisme est le système politique en vigueur au Liban. C’est ainsi qu’il est aujourd’hui communément admis que les partis politiques, les députés et les ministres, de même que les « trois...
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