Le centenaire d’une Constitution incomprise

Gabriel Abou Adal est juriste et auteur de « La réforme du Parlement libanais » (éd. L’Harmattan, 2025).Cent ans après l’adoption de la Constitution libanaise, quatre-vingt-trois ans après l’indépendance, trente-six ans après l’intégration dans cette même Constitution des dispositions de l’accord de Taëf, la loi fondamentale de la République libanaise demeure profondément incomprise et sérieusement malmenée.La Constitution incompriseProfondément incomprise, d’abord, car l’écrasante majorité des Libanais, trompée par le discours réducteur des factions politico-confessionnelles, est persuadée que le confessionnalisme est le système politique en vigueur au Liban. C’est ainsi qu’il est aujourd’hui communément admis que les partis politiques, les députés et les ministres, de même que les « trois présidents », représentent leurs communautés,... Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Google

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