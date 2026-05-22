Gaza : l'OMS alerte sur les « pénuries critiques » de matériel médical

De graves pénuries de matériel médical empêchent les hôpitaux et centres de santé de fonctionner pleinement à Gaza, a alerté l'OMS vendredi, dénonçant les restrictions israéliennes sur l'entrée de ces fournitures essentielles.

Lors d'un point presse à Genève, la représentante de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans les territoires palestiniens, Reinhilde Van de Weerdt, a expliqué que 53% des hôpitaux et 58% des centres de santé sont opérationnels mais que partiellement. C'est en grande partie parce « qu'ils sont confrontés à des pénuries critiques de médicaments et de matériel médical », a-t-elle expliqué. La représentante de l'OMS a expliqué que « le problème » résidait dans le fait que certaines des fournitures médicales « sont classées par Israël comme des biens à double usage ». « Cela doit changer. Nous parlons de fournitures médicales reconnues au niveau international. Elles doivent être traitées comme telles », a-t-elle affirmé, soulignant que « les procédures bureaucratiques et les restrictions d'accès aux médicaments et fournitures essentiels reconnus au niveau international doivent être levées ». Elle a donné quelques exemples de matériel médical n'étant pas autorisé à entrer dans Gaza. « En Jordanie, un hôpital préfabriqué attend depuis des mois de pouvoir faire entrer à Gaza du matériel de laboratoire, des réactifs, des concentrateurs d'oxygène et du matériel orthopédique », a-t-elle détaillé. « Sans équipements de laboratoire et sans réactifs, nous ne pouvons pas diagnostiquer les maladies ni détecter les flambées épidémiques potentielles » et « sans concentrateurs d'oxygène, les patients en état critique mourront tout simplement », a-t-elle alerté.

Selon l'OMS, plus de 43.000 personnes à Gaza, dont 10.000 enfants, ont subi des blessures nécessitant rééducation, prothèses et dispositifs d'assistance sur le long terme.

Ces pénuries de matériel médical s'inscrivent dans un contexte d'attaques répétées contre les infrastructures médicales. L'OMS a recensé 22 attaques contre les services de santé à Gaza cette année. Le cessez-le-feu est entré officiellement en vigueur le 10 octobre à Gaza, quelques jours après le deuxième anniversaire du début de la guerre déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël. La première phase de la trêve a vu la libération des derniers otages du 7-Octobre qui restaient détenus à Gaza, en échange de Palestiniens détenus par Israël. Mais le passage à la deuxième phase, devant se traduire par le désarmement du Hamas et un retrait progressif de l'armée israélienne (qui contrôle encore plus de 50% de la bande de Gaza) apparaît complètement grippé depuis des semaines.