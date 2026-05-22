Un responsable émirati estime à « 50-50 » les chances d'un accord Iran-Etats-Unis sur le détroit d'Ormuz

Un responsable des Emirats arabes unis a estimé vendredi à « 50-50 » les chances pour les Etats-Unis et l'Iran de trouver un accord permettant de débloquer le détroit d'Ormuz.

Les responsables iraniens « ont raté beaucoup d'occasions ces dernières années à cause d'une tendance à surestimer leurs cartes », a ajouté le haut conseiller du président émirati Anwar Gargash, à Prague pour la conférence sur la sécurité Globsec. « J'espère qu'ils ne vont pas recommencer cette fois ».

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient le 28 février, les Emirats arabes unis, pays riche en pétrole qui hébergent des installations militaires américaines, ont été la cible d'environ 3.300 drones et missiles, a souligné M. Gargash. Seuls environ 4% d'entre eux ont atteint leur cible, selon lui. Il a estime que le détroit d'Ormuz, bloqué par l'Iran et qui achemine habituellement un cinquième de la production mondiale de pétrole, devait retrouver son fonctionnement normal, et a mis en garde contre un cessez-le-feu sans issue.

« Nous ne souhaitons pas des négociations visant uniquement à conclure un cessez-le-feu et à semer les graines d'un nouveau conflit à l'avenir », a-t-il dit, tout en insistant sur l'importance d'un retour du détroit d'Ormuz à son statut de « voie navigable internationale ». Alors que les négociateurs américains se concentrent sur le développement potentiel d'une arme atomique par l'Iran, M. Gargash a déclaré: « Le programme nucléaire iranien était notre deuxième ou troisième préoccupation, c'est désormais notre première préoccupation ». « Nous constatons que l'Iran est capable d'utiliser n'importe quelle arme dont il dispose, c'est ce que nous avons appris », a-t-il dit.

Déclenchée fin février par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, la guerre a conduit à un blocage du détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le transit d'hydrocarbures et d'engrais, dont les cours se sont envolés, un choc pour l'économie mondiale.