Erdogan ferme une université libérale d'Istanbul

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a ordonné la fermeture en pleine année académique d'une importante université privée du pays, selon un décret paru vendredi au journal officiel.

Ce décret révoque la licence d'exploitation de l'université Bilgi d'Istanbul, qui compte plus de 20.000 étudiants turcs et internationaux et des enseignants-chercheurs pour certains réputés dans leurs domaines. Le décret présidentiel cite une disposition législative prévoyant la possibilité de fermer un établissement privé si « le niveau attendu d'éducation et de formation (...) est insuffisant ».

Le Conseil turc de l'enseignement supérieur (YÖK) a promis vendredi de prendre « les mesures nécessaires » pour que les étudiants de cette université de sciences sociales, qui devaient passer leurs examens de fin de semestre en juin, « ne subissent aucun préjudice ». Le YÖK n'a pas précisé si les étudiants seront accueillis dans d'autres établissements dans les prochaines semaines ou selon quelles modalités ils pourront valider leur année universitaire.

« La Constitution est claire: les universités sont créées par la loi et leur fermeture ne peut se faire que par la loi. Mais qui s'en soucie ? », a réagi sur X Yaman Akdeniz, un professeur de droit de l'université Bilgi. « Nous ne nous tairons pas face à cette illégalité », a-t-il ajouté.

La justice turque avait déjà nommé l'an passé un administrateur à la tête de cette université fondée en 1996, à la suite d'un coup de filet contre la holding turque la contrôlant. Cette dernière fait face à des accusations de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. L'université Bilgi, réputée libérale, participe au programme d'échanges Erasmus et accueille chaque année de nombreux étudiants européens et internationaux.