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La création d'une « commission ministérielle supérieure libano-syrienne » étudiée au Conseil des ministres


L'OLJ / le 22 mai 2026 à 14h02

La création d'une « commission ministérielle supérieure libano-syrienne » étudiée au Conseil des ministres

Réunion à Damas entre une délégation ministérielle libanaise, présidée par Nawaf Salam, et le président syrien Ahmad el-Chareh, le 9 mai 2026. Photo X / @grandserail

Le gouvernement de Nawaf Salam, qui doit se réunir vendredi à 15h au palais de Baabda, discutera notamment de la formation d'une « commission ministérielle supérieure libano-syrienne » qui planifierait et coordonnerait la relation entre les deux pays, a appris L'Orient-Le Jour.

Ce développement intervient près de deux semaines après la visite de M. Salam et d'une délégation ministérielle à Damas, au cours de laquelle des déclarations du Premier ministre libanais laissaient entendre qu'une nouvelle page était inaugurée dans les relations entre les deux pays voisins. Une source ministérielle rappelle dans ce cadre que le Haut conseil libano-syrien, vestige de la tutelle du régime Assad au Liban, « est de facto suspendu » en attendant d'abroger la loi qui l'avait institué dans les années 90. La suspension de ce conseil avait déjà été annoncée en octobre 2025, lors d'une visite à Beyrouth du chef de la diplomatie syrienne Assaad el-Chaïbani.

Outre cette discussion attendue, la réunion du gouvernement doit permettre d'évoquer différents sujets d'ordre principalement administratif à l'ordre du jour, ainsi que la situation au Liban, alors que les combats se poursuivent entre le Hezbollah et Israël malgré le cessez-le-feu et que des négociations directes lancées avec l'État hébreu doivent se poursuivre la semaine prochaine à Washington.

Le gouvernement de Nawaf Salam, qui doit se réunir vendredi à 15h au palais de Baabda, discutera notamment de la formation d'une « commission ministérielle supérieure libano-syrienne » qui planifierait et coordonnerait la relation entre les deux pays, a appris L'Orient-Le Jour. Ce développement intervient près de deux semaines après la visite de M. Salam et d'une délégation ministérielle à Damas, au cours de laquelle des déclarations du Premier ministre libanais laissaient entendre qu'une nouvelle page était inaugurée dans les relations entre les deux pays voisins. Une source ministérielle rappelle dans ce cadre que le Haut conseil libano-syrien, vestige de la tutelle du régime Assad au Liban, « est de facto suspendu » en attendant d'abroger la loi qui l'avait institué dans les années 90. La...
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