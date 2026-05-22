Campagne contre Raï : des poursuites engagées contre un chanteur et un activiste proches du Hezbollah

Le procureur général près la cour d'appel de Beyrouth Raja Hamouche a engagé des poursuites pour « dissensions confessionnelles » jeudi contre le chanteur Ali Barakat et l’activiste Alaa Abou Jabal, tous deux proches du Hezbollah, à la suite de la publication et de la diffusion sur internet d'images jugées offensantes envers le patriarche maronite Béchara Raï.

Ces deux hommes, actuellement en fuite et sous le coup de mandats d'arrêt émis par le procureur général près la cour de cassation Ahmad Rami el-Hajj, sont suspectés d'être à l'origine d'images du prélat dans lesquelles son visage était remplacé par une chaussure semblable à celles portées par des combattants du Hezbollah, un cochon ou encore un personnage inspiré du jeu mobile « Angry Birds ». Un autre montage le montrait souriant aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Ces contenus ont été diffusés par plusieurs comptes, dont certains semblaient basés au Liban-Sud, tandis que d’autres apparaissaient comme de faux comptes ou des bots.

Les poursuites ont été engagées sur base de l'article 317 du code pénal libanais, selon lequel « tout acte, écrit ou discours ayant pour but ou pour effet de susciter des tensions confessionnelles ou raciales, ou d’inciter au conflit entre les communautés et les différentes composantes de la nation, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende ». Selon des informations obtenues auprès d'une source judiciaire au courant de la procédure, le juge Hamouche a déféré le dossier au juge unique pénal de Beyrouth.

La campagne de dénigrement contre le patriarche Raï avait été lancée après la diffusion par la chaîne LBCI d’une vidéo caricaturale du Hezbollah inspirée du jeu « Angry Birds », qui représentait les combattants du Hezbollah sous forme d’oiseaux et les Israéliens sous forme de cochons. Si une plainte avait également été déposée contre la LBCI suite à cette vidéo, le procureur el-Hajj avait abandonné les poursuites dans ce volet de l'affaire, estimant que cette production ne constituait pas une infraction pénale et relevait de la liberté d’expression caricaturale, sans atteinte à un dogme religieux ni à un symbole sacré. La chaîne avait néanmoins retiré la vidéo à la demande du procureur général.