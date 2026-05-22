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Liban - Focus

L’armée israélienne s’attaque à Haddatha, avec en ligne de mire Tyr

Si cette localité du Sud venait à être occupée, Israël pourrait être encouragé à reproduire ce scénario ailleurs, alerte un ex-général libanais.


OLJ / Par Tatiana KROTOFF, le 22 mai 2026 à 00h00

Des soldats israéliens près de la frontière israélo-libanaise, à la suite d’une attaque de drone du Hezbollah ayant touché la frontière nord le 19 mai 2026. L’armée israélienne a averti le même jour les habitants de 12 villes et villages du sud du Liban d’évacuer immédiatement en prévision de frappes contre le Hezbollah, malgré la trêve en vigueur. Photo Jalaa Marey/AFP

Depuis mardi soir, l’épicentre des affrontements entre le Hezbollah et l’armée israélienne semble s’être déplacé vers la localité de Haddatha, située dans le caza de Bint Jbeil, à environ six kilomètres au nord-est de la ville éponyme, ancienne place forte du parti chiite, désormais quasi-totalement occupée et rasée par les forces israéliennes. Que se passe-t-il donc au sol, à Haddatha ? Des dizaines de communiqués du Hezbollah, publiés les uns après les autres, égrènent des rapports du terrain en faveur des combattants du Parti de Dieu. Or pour le moment, côté israélien, silence radio. Pourtant, la 401e brigade de l’État hébreu aurait tenté à plusieurs reprises d’entrer dans Haddatha par le sud, indiquant vraisemblablement que la localité représente un enjeu tactique. Les sources de notre correspondant dans la région, Mountasser...
Depuis mardi soir, l’épicentre des affrontements entre le Hezbollah et l’armée israélienne semble s’être déplacé vers la localité de Haddatha, située dans le caza de Bint Jbeil, à environ six kilomètres au nord-est de la ville éponyme, ancienne place forte du parti chiite, désormais quasi-totalement occupée et rasée par les forces israéliennes. Que se passe-t-il donc au sol, à Haddatha ? Des dizaines de communiqués du Hezbollah, publiés les uns après les autres, égrènent des rapports du terrain en faveur des combattants du Parti de Dieu. Or pour le moment, côté israélien, silence radio. Pourtant, la 401e brigade de l’État hébreu aurait tenté à plusieurs reprises d’entrer dans Haddatha par le sud, indiquant vraisemblablement que la localité représente un enjeu tactique. Les sources de notre...
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