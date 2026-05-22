L’armée israélienne s’attaque à Haddatha, avec en ligne de mire Tyr

Depuis mardi soir, l’épicentre des affrontements entre le Hezbollah et l’armée israélienne semble s’être déplacé vers la localité de Haddatha, située dans le caza de Bint Jbeil, à environ six kilomètres au nord-est de la ville éponyme, ancienne place forte du parti chiite, désormais quasi-totalement occupée et rasée par les forces israéliennes. Que se passe-t-il donc au sol, à Haddatha ? Des dizaines de communiqués du Hezbollah, publiés les uns après les autres, égrènent des rapports du terrain en faveur des combattants du Parti de Dieu. Or pour le moment, côté israélien, silence radio. Pourtant, la 401e brigade de l’État hébreu aurait tenté à plusieurs reprises d’entrer dans Haddatha par le sud, indiquant vraisemblablement que la localité représente un enjeu tactique. Les sources de notre correspondant dans la région, Mountasser... Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Google

Depuis mardi soir, l’épicentre des affrontements entre le Hezbollah et l’armée israélienne semble s’être déplacé vers la localité de Haddatha, située dans le caza de Bint Jbeil, à environ six kilomètres au nord-est de la ville éponyme, ancienne place forte du parti chiite, désormais quasi-totalement occupée et rasée par les forces israéliennes. Que se passe-t-il donc au sol, à Haddatha ? Des dizaines de communiqués du Hezbollah, publiés les uns après les autres, égrènent des rapports du terrain en faveur des combattants du Parti de Dieu. Or pour le moment, côté israélien, silence radio. Pourtant, la 401e brigade de l’État hébreu aurait tenté à plusieurs reprises d’entrer dans Haddatha par le sud, indiquant vraisemblablement que la localité représente un enjeu tactique. Les sources de notre...

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