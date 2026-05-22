Affaire du faux officier irakien : ce que révèle l’enquête libanaise

L’affaire du faux officier irakien, Tarek Nasraoui, a mis les services de sécurité libanais dans l’embarras. Celui-ci se serait en effet présenté comme chef de l’appareil sécuritaire de l’ambassade de son pays à Beyrouth afin de nouer des relations avec les responsables sécuritaires, exposant par la même occasion la fragilité institutionnelle du Liban. Il a notamment pu décrocher un entretien avec le général Edgar Lawandos, chef de la Sécurité de l’État. Dans ce cadre, les services de renseignements de l’armée libanaise ont mené leur enquête afin d’identifier les motifs de l’action du suspect et de vérifier quel type d’informations il a pu extraire de ses interlocuteurs. L’investigation, conclue cette semaine, montre que la faille sécuritaire était contenue, Nasraoui n’ayant pas pu accéder à des informations sensibles. Lire aussi Un... Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Google

L’affaire du faux officier irakien, Tarek Nasraoui, a mis les services de sécurité libanais dans l’embarras. Celui-ci se serait en effet présenté comme chef de l’appareil sécuritaire de l’ambassade de son pays à Beyrouth afin de nouer des relations avec les responsables sécuritaires, exposant par la même occasion la fragilité institutionnelle du Liban. Il a notamment pu décrocher un entretien avec le général Edgar Lawandos, chef de la Sécurité de l’État. Dans ce cadre, les services de renseignements de l’armée libanaise ont mené leur enquête afin d’identifier les motifs de l’action du suspect et de vérifier quel type d’informations il a pu extraire de ses interlocuteurs. L’investigation, conclue cette semaine, montre que la faille sécuritaire était contenue, Nasraoui n’ayant pas pu accéder à...

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