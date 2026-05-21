« Rentrer voir le soleil au Liban » : l’émotion immense du concert solidaire de l’IMA à Paris
Réunissant plus de 1 500 personnes à l’Institut du monde arabe, cette soirée caritative organisée avec la Fondation de France et le Centre de crise et de soutien a mobilisé artistes libanais et franco-libanais au profit des populations touchées par la guerre.
Le trompettiste et compositeur franco-libanais Ibrahim Maalouf (2e, à gauche) se produit sur scène avec le compositeur et chanteur franco-libanais Ycare, le chanteur français Cyril Mokaiesh, l’ancienne ministre française de la Culture et actuelle directrice exécutive de L'Orient-Le Jour Rima Abdul Malak (5e, à droite), la musicienne française Anna Chedid, l’auteure-compositrice-interprète libanaise Tania Saleh, la musicienne française Manon Debs ainsi que l’actrice et chanteuse libanaise Hiba Tawaji, lors d’un concert de soutien au Liban organisé à l’Institut du monde arabe, à Paris, le 20 mai 2026. Dimitar Dilkoff/AFP
La nuit commence à tomber, la façade de l’IMA est tout illuminée et l’immense parvis est noir de monde. Environ 1 500 personnes sont venues assister au concert caritatif organisé pour le Liban, à l’initiative de l’Élysée, dans une ambiance musicale festive et détendue. L’intégralité des bénéfices de cette soirée exceptionnelle de solidarité avec la population libanaise sera reversée à des ONG engagées sur le terrain, par le biais de la Fondation de France et du Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.Après la présidente de l’IMA, Anne-Claire Legendre, la ministre déléguée à la Francophonie, Éléonore Caroit, puis l’ambassadeur du Liban à Paris Rabih el-Chaer ont pris la parole, rappelant d’une seule voix la portée solidaire du concert ainsi que la nécessité de mettre en valeur la créativité...
La nuit commence à tomber, la façade de l’IMA est tout illuminée et l’immense parvis est noir de monde. Environ 1 500 personnes sont venues assister au concert caritatif organisé pour le Liban, à l’initiative de l’Élysée, dans une ambiance musicale festive et détendue. L’intégralité des bénéfices de cette soirée exceptionnelle de solidarité avec la population libanaise sera reversée à des ONG engagées sur le terrain, par le biais de la Fondation de France et du Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.Après la présidente de l’IMA, Anne-Claire Legendre, la ministre déléguée à la Francophonie, Éléonore Caroit, puis l’ambassadeur du Liban à Paris Rabih el-Chaer ont pris la parole, rappelant d’une seule voix la portée solidaire du concert ainsi que la...
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