« Rentrer voir le soleil au Liban » : l’émotion immense du concert solidaire de l’IMA à Paris

La nuit commence à tomber, la façade de l’IMA est tout illuminée et l’immense parvis est noir de monde. Environ 1 500 personnes sont venues assister au concert caritatif organisé pour le Liban, à l’initiative de l’Élysée, dans une ambiance musicale festive et détendue. L’intégralité des bénéfices de cette soirée exceptionnelle de solidarité avec la population libanaise sera reversée à des ONG engagées sur le terrain, par le biais de la Fondation de France et du Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.Après la présidente de l’IMA, Anne-Claire Legendre, la ministre déléguée à la Francophonie, Éléonore Caroit, puis l’ambassadeur du Liban à Paris Rabih el-Chaer ont pris la parole, rappelant d’une seule voix la portée solidaire du concert ainsi que la nécessité de mettre en valeur la créativité... Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Google

La nuit commence à tomber, la façade de l’IMA est tout illuminée et l’immense parvis est noir de monde. Environ 1 500 personnes sont venues assister au concert caritatif organisé pour le Liban, à l’initiative de l’Élysée, dans une ambiance musicale festive et détendue. L’intégralité des bénéfices de cette soirée exceptionnelle de solidarité avec la population libanaise sera reversée à des ONG engagées sur le terrain, par le biais de la Fondation de France et du Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.Après la présidente de l’IMA, Anne-Claire Legendre, la ministre déléguée à la Francophonie, Éléonore Caroit, puis l’ambassadeur du Liban à Paris Rabih el-Chaer ont pris la parole, rappelant d’une seule voix la portée solidaire du concert ainsi que la...

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