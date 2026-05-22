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Politique - guerre au liban 2026

Au Liban, la polarisation autour des armes au plus haut, la confiance dans le gouvernement au plus bas

Kristof Kleeman, le directeur de projet de la Friedrich Naumann Foundation qui a mené cette enquête en partenariat avec Ipsos, répond aux questions de « L’OLJ ».


L'OLJ / Par Malek Jadah, le 22 mai 2026 à 00h00

Au Liban, la polarisation autour des armes au plus haut, la confiance dans le gouvernement au plus bas

De la fumée s’élève au-dessus de la banlieue sud de Beyrouth à la suite d’une série de frappes aériennes israéliennes, le 2 mars 2026. Photo Mohammad Yassin/L’OLJ

Le think tank allemand Friedrich Naumann Foundation, en partenariat avec la société de sondage Ipsos, a mené un sondage plus tôt ce mois-ci afin d’évaluer la perception des citoyens libanais sur diverses questions, dont le monopole des armes et les performances du gouvernement. Deux résultats retiennent l’attention : la baisse de la cote de popularité du gouvernement et la polarisation accrue autour des armes du Hezbollah. Ipsos a mené 1 100 entretiens entre le 24 mars et le 21 avril auprès de citoyens libanais âgés de 21 ans et plus, dans les huit gouvernorats du pays. Cette enquête fait suite à un autre sondage d’opinion publié au début de l’année. Pour en savoir plus sur les résultats et les enseignements de cette étude, le directeur de projet pour le Liban et la Syrie au sein de FNF, Kristof Kleeman, répond aux questions de...
Le think tank allemand Friedrich Naumann Foundation, en partenariat avec la société de sondage Ipsos, a mené un sondage plus tôt ce mois-ci afin d’évaluer la perception des citoyens libanais sur diverses questions, dont le monopole des armes et les performances du gouvernement. Deux résultats retiennent l’attention : la baisse de la cote de popularité du gouvernement et la polarisation accrue autour des armes du Hezbollah. Ipsos a mené 1 100 entretiens entre le 24 mars et le 21 avril auprès de citoyens libanais âgés de 21 ans et plus, dans les huit gouvernorats du pays. Cette enquête fait suite à un autre sondage d’opinion publié au début de l’année. Pour en savoir plus sur les résultats et les enseignements de cette étude, le directeur de projet pour le Liban et la Syrie au sein de FNF, Kristof Kleeman, répond...
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