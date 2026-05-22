Au Liban, la polarisation autour des armes au plus haut, la confiance dans le gouvernement au plus bas

Le think tank allemand Friedrich Naumann Foundation, en partenariat avec la société de sondage Ipsos, a mené un sondage plus tôt ce mois-ci afin d’évaluer la perception des citoyens libanais sur diverses questions, dont le monopole des armes et les performances du gouvernement. Deux résultats retiennent l’attention : la baisse de la cote de popularité du gouvernement et la polarisation accrue autour des armes du Hezbollah. Ipsos a mené 1 100 entretiens entre le 24 mars et le 21 avril auprès de citoyens libanais âgés de 21 ans et plus, dans les huit gouvernorats du pays. Cette enquête fait suite à un autre sondage d’opinion publié au début de l’année. Pour en savoir plus sur les résultats et les enseignements de cette étude, le directeur de projet pour le Liban et la Syrie au sein de FNF, Kristof Kleeman, répond aux questions de... Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Google

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