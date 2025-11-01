Menu
Moyen-Orient - Entretien

Tom Barrack : Le Liban est-il prêt à risquer encore 10 000 vies parce qu’il ne veut pas avoir une conversation avec Israël ?

L’envoyé spécial américain pour le Liban et la Syrie, l’ambassadeur en Turquie Tom Barrack, s’est entretenu avec quelques médias, dont L’Orient-Le Jour, en marge du IISS Manama Dialogue 2025. 

L'OLJ / Laure-Maïssa FARJALLAH, de Manama, le 01 novembre 2025 à 19h07

Tom Barrack : Le Liban est-il prêt à risquer encore 10 000 vies parce qu’il ne veut pas avoir une conversation avec Israël ?

L'ambassadeur américain en Turquie et envoyé spécial pour le Liban et la Syrie, Tom Barrack, sur scène lors du 21e Manama Dialogue organisé par IISS à Bahreïn, le 1er novembre 2025. Photo Laure-Maïssa Farjallah/L'Orient-Le Jour

L'émissaire américain Tom Barrack a une nouvelle fois haussé le ton samedi et pressé les dirigeants libanais à négocier avec Israël sur la question de leur frontière commune, et à consacrer le monopole des armes aux mains de l'État, estimant que le Liban « n’a plus de temps » devant lui.« Le Liban n’a plus le temps. Il doit rejoindre les rangs et lancer des pourparlers avec Israël sur la Ligne bleue », a insisté l'envoyé américain lors d'une séance de questions réponses au Forum de Manama (IISS Manama Dialogue 2025). « Il doit aussi mettre fin à l’usage par le Hezbollah de son arsenal contre Israël », a-t-il martelé, reconnaissant que la question des armes du parti chiite inquiète tellement les Libanais qu’ils craignent une guerre civile. Les propos de M. Barrack interviennent alors qu'une nouvelle offensive...
L'émissaire américain Tom Barrack a une nouvelle fois haussé le ton samedi et pressé les dirigeants libanais à négocier avec Israël sur la question de leur frontière commune, et à consacrer le monopole des armes aux mains de l'État, estimant que le Liban « n'a plus de temps » devant lui.« Le Liban n'a plus le temps. Il doit rejoindre les rangs et lancer des pourparlers avec Israël sur la Ligne bleue », a insisté l'envoyé américain lors d'une séance de questions réponses au Forum de Manama (IISS Manama Dialogue 2025). « Il doit aussi mettre fin à l'usage par le Hezbollah de son arsenal contre Israël », a-t-il martelé, reconnaissant que la question des armes du parti chiite inquiète tellement les Libanais qu'ils craignent une guerre civile. Les propos de M. Barrack interviennent alors qu'une nouvelle offensive...
