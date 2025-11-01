Tom Barrack : Le Liban est-il prêt à risquer encore 10 000 vies parce qu’il ne veut pas avoir une conversation avec Israël ?

L'émissaire américain Tom Barrack a une nouvelle fois haussé le ton samedi et pressé les dirigeants libanais à négocier avec Israël sur la question de leur frontière commune, et à consacrer le monopole des armes aux mains de l'État, estimant que le Liban « n’a plus de temps » devant lui.« Le Liban n’a plus le temps. Il doit rejoindre les rangs et lancer des pourparlers avec Israël sur la Ligne bleue », a insisté l'envoyé américain lors d'une séance de questions réponses au Forum de Manama (IISS Manama Dialogue 2025). « Il doit aussi mettre fin à l’usage par le Hezbollah de son arsenal contre Israël », a-t-il martelé, reconnaissant que la question des armes du parti chiite inquiète tellement les Libanais qu’ils craignent une guerre civile. Les propos de M. Barrack interviennent alors...

