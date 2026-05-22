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Recevant le chargé d’affaires syrien, Sami Gemayel appelle à « reconstruire » les relations entre Beyrouth et Damas


L'OLJ / le 22 mai 2026 à 18h05

Recevant le chargé d’affaires syrien, Sami Gemayel appelle à « reconstruire » les relations entre Beyrouth et Damas

Le chef des Kataëb, Sami Gemayel, face au chargé d’affaires de l’ambassade syrienne au Liban, Iyad el-Hazza, à Beyrouth le 22 mai 2026. Photo Ani

Le chargé d’affaires de l’ambassade de Syrie au Liban, Iyad el-Hazza, s’est entretenu vendredi avec le chef des Kataëb Sami Gemayel au siège du parti à Beyrouth, dans le cadre d’une « visite de courtoisie » selon un communiqué.

À cette occasion, Sami Gemayel a appelé à « reconstruire des relations politiques, économiques et diplomatiques saines entre les deux pays et à s’ouvrir à la nouvelle direction syrienne », afin de renforcer les liens bilatéraux. Le député Kataëb Élias Hankache était aussi présent.

Cette visite intervient quatre jours après un passage du diplomate syrien auprès d’une autre figure de l’opposition chrétienne au Hezbollah, le chef des Forces libanaises Samir Geagea. Les discussions avaient aussi porté sur « les moyens de renforcer les relations bilatérales entre le Liban et la Syrie », selon le communiqué publié après la réunion.

Le Premier ministre Nawaf Salam s’était rendu courant mai en Syrie à la tête d’une délégation ministérielle, avec l’objectif de poursuivre les efforts pour rapprocher les deux pays dans un contexte régional tendu, alors que le nouveau pouvoir à Damas, en place après avoir renversé le régime de Bachar el-Assad, observe le Hezbollah avec inquiétude.

Depuis cette visite, Iyad el-Hazza s’est notamment rendu à Baabda pour s’entretenir avec le président Joseph Aoun, ainsi qu’au Grand Sérail.

Le chargé d’affaires de l’ambassade de Syrie au Liban, Iyad el-Hazza, s’est entretenu vendredi avec le chef des Kataëb Sami Gemayel au siège du parti à Beyrouth, dans le cadre d’une « visite de courtoisie » selon un communiqué.À cette occasion, Sami Gemayel a appelé à « reconstruire des relations politiques, économiques et diplomatiques saines entre les deux pays et à s’ouvrir à la nouvelle direction syrienne », afin de renforcer les liens bilatéraux. Le député Kataëb Élias Hankache était aussi présent.Cette visite intervient quatre jours après un passage du diplomate syrien auprès d’une autre figure de l’opposition chrétienne au Hezbollah, le chef des Forces libanaises Samir Geagea. Les discussions avaient aussi porté sur « les moyens de renforcer les relations bilatérales entre le Liban et la...
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