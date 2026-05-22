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Le chef de l'armée pakistanaise se rend en Iran


L'OLJ / le 22 mai 2026 à 17h44

Le chef de l'armée pakistanaise se rend en Iran

Le maréchal Asim Munir déposant une couronne au Mémorial des martyrs lors d’une cérémonie de revue de la garde d’honneur au quartier général de l’armée à Rawalpindi, au Pakistan, le 21 mai 2025. Photo d'archives AFP

Le chef de l'armée pakistanaise, Asim Munir, est en route pour Téhéran vendredi, ont indiqué à l'AFP des sources sécuritaires au Pakistan, pays médiateur dans les négociations visant à mettre fin à la guerre entre l'Iran et les Etats-Unis.

Depuis l'entrée en vigueur d'une fragile trêve le 8 avril après plus d'un mois de conflit, une seule séance de négociations, infructueuse, s'est tenue le 11 avril à Islambad.

Depuis, les discussions se poursuivent en coulisses et jeudi le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio avait dit espérer que cette visite d'Asim Munir ferait « avancer les choses », après celle en début de semaine du ministre de l'Intérieur pakistanais.

Le chef de l'armée pakistanaise, Asim Munir, est en route pour Téhéran vendredi, ont indiqué à l'AFP des sources sécuritaires au Pakistan, pays médiateur dans les négociations visant à mettre fin à la guerre entre l'Iran et les Etats-Unis.

Depuis l'entrée en vigueur d'une fragile trêve le 8 avril après plus d'un mois de conflit, une seule séance de négociations, infructueuse, s'est tenue le 11 avril à Islambad.

Depuis, les discussions se poursuivent en coulisses et jeudi le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio avait dit espérer que cette visite d'Asim Munir ferait « avancer les choses », après celle en début de semaine du ministre de l'Intérieur pakistanais.

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