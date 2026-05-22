« Difficile de gagner » face à la Chine, avec ou sans armes américaines, disent les Taiwanais

La suggestion de Donald Trump d'utiliser les ventes d'armes américaines à Taïwan comme monnaie d'échange avec Pékin a déclenché l'inquiétude dans le monde entier, mais à Taipei, les habitants pensent que même avec l'aide américaine, il serait « difficile de gagner » contre la Chine.

Une semaine après les déclarations de Trump à la chaîne Fox News et à bord de l'avion Air Force One, les spéculations vont bon train pour savoir si la politique américaine menée depuis des décennies envers Taïwan s'apprête à changer. Bien que les États-Unis aient transféré leurs relations diplomatiques officielles de Taipei à Pékin il y a près de 50 ans, Washington reste le principal garant de la sécurité de l'île démocratique.

Et pendant que les responsables du gouvernement taïwanais attendent, inquiets, la décision de Donald Trump concernant le dernier contrat d'armement, les habitants de Taipei restent sereins. Nicole Lee, une infirmière de 46 ans, estime insuffisant le matériel militaire de Taïwan en de guerre contre la Chine, qui revendique l'île comme faisant partie de son territoire et n'exclut pas de recourir à la force pour s'en emparer. « Même s'ils nous fournissaient des armes, si nous devions vraiment recourir à la force contre (la Chine), je ne pense pas que nous pourrions faire grand-chose », a-t-elle déclaré.

Ben Wu, livreur de 41 ans, a comparé les ventes d'armes américaines à un « droit de protection » mais considère que même avec les « meilleures armes, il serait encore très difficile de gagner » contre la Chine. Washington a approuvé fin 2025 la deuxième vente d'armes à Taïwan depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, pour une valeur de plus de 10 milliards de dollars. Mais le président réserve sa réponse concernant la suite des livraisons souhaitées par Taipei. Après sa visite à Pékin la semaine dernière, Donald Trump avait déclaré que leur poursuite « dépendait de la Chine » et constituait « un très bon atout de négociation ».





Trump « indigne de confiance »

Taipei s'est efforcée de rappeler à Trump les engagements pris par les États-Unis en vertu du Taiwan Relations Act, une loi adoptée par le Congrès américain en 1979 à la suite de la reconnaissance de la République Populaire de Chine par les Etats-Unis, qui s'engagent à fournir des armes à Taïwan à condition que l'île ne déclare pas l'indépendance. Les responsables américains, notamment le secrétaire d'État Marco Rubio et le représentant au Commerce Jamieson Greer, ont également insisté sur le fait que rien n'avait changé dans la politique américaine à l'égard de Taïwan.

Pour Cynthia Kuo, enseignante de 29 ans, Donald Trump est « le genre de personne qui dit tout ce qui lui passe par la tête ». « J'ai donc l'impression que quelles que soient les décisions qu'il prend, il ne les prend que s'il pense qu'elles sont bonnes pour les États-Unis », a-t-elle ajouté, assurant qu'il « ne tiendra pas compte des autres pays ».

Une chose est sûre, selon une retraitée de 78 ans qui a souhaité garder l'anonymat: le président américain est « totalement indigne de confiance ». « J'ai souvent l'impression que Trump est un voyou de la politique internationale », a-t-elle insisté. « Je ne suis pas vraiment inquiet », a confié à l'AFP Matt, un étudiant de 22 ans.

« Que nous nous inquiétions ou non, cela ne change pas grand-chose », a-t-il ajouté.