Législatives : « Pas de report, avec la diaspora », plaide Joseph Aoun

Le président de la République, Joseph Aoun, a insisté mercredi sur la nécessité de tenir les élections législatives prévues en mai 2026, « sans report sous aucun prétexte », et « avec la participation des Libanais de la diaspora », rapporte l'Agence nationale d'information (Ani, officielle). Les modalités de cette participation polarisent le Parlement libanais depuis plusieurs mois, et font planer la menace d’un report du scrutin, voire de la tenue d’élections sans les expatriés.

M. Aoun a tenu ses propos lors d'une réunion à Baabda avec des députés favorables à l'amendement de la loi électorale de 2017, autrement dit à ce que les Libanais de l’étranger aient le droit de voter, depuis leur pays de résidence, pour l’ensemble des 128 députés, et non pour six députés supplémentaires. La veille, le patriarche maronite Béchara Raï avait une nouvelle fois plaidé pour le vote des expatriés libanais pour tous les sièges.

Le président Aoun a souligné « la nécessité de s’en tenir à deux principes fondamentaux : la tenue des élections législatives à la date prévue, sans report sous aucun prétexte, et la participation des Libanais de la diaspora à ces élections », sans prendre position, estimant qu'il revient « aux députés actuels du Parlement de tenir leur rôle pour confirmer et consolider ces deux principes ».

La délégation reçue par le chef de l'État comprenait des députés signataires de la proposition de loi sur le vote des expatriés- soumise le 9 mai et ayant reçu 67 signatures- nommément Ghassan Hasbani, Achraf Rifi, Melhem Riachi, Michel Moawad, Elias Hankach, Georges Okaïs, Michel Doueihy, Waddah Sadek et Marc Daou. Mardi, le chef du parti Kataëb, Samy Gemayel, a dénoncé le refus du président du Parlement d’inscrire cet amendement à l’ordre du jour, menaçant de recourir à la rue.

« Droit des libanais de la diaspora »

« Nous soutenons le droit des Libanais de la diaspora à jouer un rôle participatif avec les Libanais résidents dans la prise de décision politique au Liban » a tenu à souligner Joseph Aoun, rappelant ses propos en ce sens à New York en septembre dernier à des expatriés.

Le président a par ailleurs évoqué « les obstacles et difficultés techniques et logistiques qui entravent la possibilité d’organiser le vote de représentants des six continents et qui empêchent le ministère de l’Intérieur de mettre en œuvre ce type de scrutin. » Le ministre de l'Intérieur, Ahmad Hajjar, et Joseph Aoun s'étaient réunis le 1 er octobre pour discuter des préparatifs du scrutin.

Le député des Forces libanaises (FL) et ancien ministre Ghassan Hasbani, s'exprimant au nom des 67 députés favorables à l'amendement de la loi électorale de 2017, a regretté, dans une déclaration à la presse suite à la réunion, que la proposition de loi « n’a toujours pas été inscrite à l’ordre du jour de la séance plénière de la Chambre des députés », rapporte l'Ani. « Nous avions également adressé une pétition au président de la Chambre (Nabih Berry) pour demander l’inscription de cette proposition à l’ordre du jour en vue de son examen et de son vote, mais ces demandes n’ont, jusqu’à présent, pas reçu la réponse souhaitée », ajoute Ghassan Hasbani. Ce fait a déclenché une passe d'armes lundi entre le chef des FL, Samir Geagea, et Nabih Berry, qui ne souhaite pas modifier la loi.

Ghassan Hasbani a précisé que les députés présents ont demandé à Joseph Aoun « d’inviter le gouvernement à prendre l’initiative, dans les plus brefs délais, de préparer et de soumettre au Parlement un projet de loi urgent par décret de renvoi », concernant « le droit des Libanais de la diaspora à participer au processus électoral en votant pour les députés dans leurs circonscriptions d’origine », afin qu'il soit discuté et voté.

Mardi, à Rome, le cardinal Raï a estimé qu'il est « injuste (...) de demander de l'aide (aux expatriés) sans leur accorder le droit d’élire les 128 députés qui les représentent ».

Par ailleurs, le Premier ministre, Nawaf Salam, a reçu au Grand Sérail mercredi Ghassan Skaff, député indépendant de Rachaya, avec qui il a discuté de « plusieurs sujets, notamment des élections législatives et de la proposition de reporter le scrutin au 15 juillet prochain, afin de permettre aux Libanais de la diaspora de venir au Liban pour y participer », selon M. Skaff, rapporte un message sur X du Grand Sérail. Et ce d'autant « qu’un compromis semble se dessiner concernant l’annulation des six sièges réservés aux députés de la diaspora, et la possibilité pour les électeurs de l’étranger de voter pour les 128 députés depuis leur lieu de résidence à l’étranger », selon le député.