Politique - Législatives mai 2026

Gemayel fustige Berry et menace de recourir à la rue : Faire venir les expatriés au Liban pour voter est illégal

Le chef des Kataëb a invité les expatriés à s’inscrire sur les listes d'électeurs, « sous quelque forme que ce soit ».

le 21 octobre 2025 à 21h04

Gemayel fustige Berry et menace de recourir à la rue : Faire venir les expatriés au Liban pour voter est illégal

Samy Gemayel, chef du parti Kataëb. Photo ANI

Le chef du parti Kataëb, Samy Gemayel, s’est insurgé mardi contre le refus du président du Parlement, Nabih Berry, d’inscrire à l’ordre du jour l’examen d’une proposition d’amendement de la loi électorale de 2017 visant à permettre aux expatriés de voter pour les 128 députés, et non plus seulement pour six sièges réservés à la diaspora.

« Nous avons présenté une pétition commune signée par 67 députés pour inscrire la proposition à l’ordre du jour de la dernière session. Malheureusement, elle n’a pas été inscrite, ce qui nous a conduits à quitter la séance en signe de protestation », a‑t‑il déclaré. Il a également vivement critiqué la déclaration de M. Berry du 16 octobre, qui invitait les expatriés souhaitant voter à se rendre au Liban. « Les élections législatives de mai 2026 auront lieu à la date prévue », avait affirmé Nabih Berry. « Ceux qui souhaitent participer au scrutin… n’auront qu’à venir au Liban », avait‑il ajouté au quotidien al‑Joumhouria. « Faire venir les expatriés au Liban pour voter est contraire à la loi ; nous poursuivrons notre combat jusqu’au bout, au sein du Conseil des ministres et du Parlement, voire dans la rue », a répliqué M. Gemayel lors d’une conférence de presse.

La question du vote des expatriés, qui polarise la scène politique depuis plusieurs mois, menace de paralyser le Parlement et fait craindre soit un report des élections prévues en mai, soit un scrutin sans la diaspora. À l’instar de nombreuses organisations de la société civile au Liban et à l’étranger, plusieurs partis, notamment les Forces libanaises, les Kataëb et des courants sunnites proches du Futur, souhaitent amender la loi de 2017 pour garantir aux Libanais de l’étranger le droit de voter, depuis leur pays de résidence, pour l’ensemble des 128 députés, chacun dans sa circonscription d’origine.

Législatives 2026 : le risque d'une élection sans la diaspora s’accroît

D'autres formations, en tête le tandem chiite Amal et Hezbollah, s’y opposent, préférant maintenir tel quel l’article 112, qui prévoit la création d’une circonscription spéciale de six sièges pour les expatriés, ajoutés aux 128 actuels. M. Berry, est également le chef du mouvement Amal. Depuis l'adoption de la loi électorale, cette modalité n'a jamais été mise en œuvre, et la loi avait été amendée afin de suspendre temporairement l'article 112.

Le député kataëb a rappelé que le Liban a besoin de ses expatriés « non pas seulement pour l’envoi de fonds », mais pour décider du sort du pays, « car il est victime de catastrophes et de politiciens qui ne savent pas le gérer ». « Nous avons besoin d’eux car ils ne se laissent pas influencer par la peur ou la tentation ; leur voix est une voix libre dont l’unique objectif est l’intérêt du Liban. C’est pourquoi nous avons un besoin urgent de ces voix », a‑t‑il insisté.

Il a rappelé qu’en date du 18 novembre 2018, il avait présenté une proposition de loi visant à supprimer les six sièges et à permettre aux expatriés d’élire les 128 députés. « Depuis six ans, la loi dort dans les tiroirs et personne ne réclame son adoption. Nous étions la voix qui criait dans le désert, a‑t‑il dit. La loi sur les six députés ayant été suspendue et les expatriés ayant pu voter pour les 128, rien n’empêche de reproduire la même démarche cette fois-ci encore. » « Nul ne peut s’opposer à la volonté du peuple et du Parlement. Et la volonté du peuple se concrétise par 67 députés qui demandent clairement la suppression des six sièges et l’adoption du vote pour les 128 », a-t-il ajouté.

Il a interpellé le chef de l’État et le Premier ministre, estimant que « l’exclusion de centaines de milliers de Libanais de la participation à la détermination du destin de leur pays est une atteinte aux droits ». Il les a ainsi appelés à « ne pas céder sur une question qui concerne des centaines de milliers de personnes ». « Je promets aux Libanais que nous poursuivrons le combat jusqu’au bout, au sein du Conseil des ministres et du Parlement, et peut‑être dans la rue, avec tous les blocs parlementaires », a‑t‑il ajouté, tout en enjoignant les expatriés à s’inscrire sur les listes électorales qui les concernent, « sous quelque forme que ce soit ».

Pas seulement les deux frères mafieux sont contre le vote des Libanais de la diaspora, il y aussi et surtout leur petit rejeton , l’héritier du sinistre michel aoun. Il a oublié ses voyages répétés pour les encourager à voter lorsqu’il était ministre des affaires étrangères. Mais les résultats n’ont bien entendu pas été en sa faveur et en bon opportuniste, il a vite changé d’avis. Sami gemayel a raison sur toute la ligne.

Goraieb Nada

06 h 51, le 23 octobre 2025

  • Pas seulement les deux frères mafieux sont contre le vote des Libanais de la diaspora, il y aussi et surtout leur petit rejeton , l’héritier du sinistre michel aoun. Il a oublié ses voyages répétés pour les encourager à voter lorsqu’il était ministre des affaires étrangères. Mais les résultats n’ont bien entendu pas été en sa faveur et en bon opportuniste, il a vite changé d’avis. Sami gemayel a raison sur toute la ligne.

    Goraieb Nada

    06 h 51, le 23 octobre 2025

  • Berry veut que les libanais de la diaspora se rendent au Liban pour voter? Ceux la mêmes qu’il a pris le soin, avec ces alliés vendus de pousser a l’exil depuis des décennies. Chiche, qu’il leur paie alors billets et hôtels puisqu’il les avait dépouillé de tous leurs biens jusqu’à leurs économies en amont, pour ne leur laisser aucun autre choix que de se soumettre. Nous ne céderons pas aux menaces ni aux à la mascarade de ce perfide personnage. Les lois sont la pour empêcher tout dictateur en herbe de s’émanciper pour s’incruster. Il faut les utiliser pour nous débarrasser de tous ces parvenu

    Sissi zayyat

    11 h 59, le 22 octobre 2025

  • Il se trouve que la rue n’appartient pas aux seuls partisans des mollahs. Si ces derniers cherchent la confrontation avec leurs compatriotes, ils sont perdants d’avance. Les libanais ne se feront pas asservir par une bande de vendus qui obéissent au doigt et à l’œil à un régime sanguinaire pour détruire leur pays si leurs caprices ne sont pas satisfaits. La Syrie avec toute son armada sur place a fait les frais et bientôt le HB qui menace notre sécurité aura la réponse des libanais, puisque le pouvoir en place n’arrive pas à le mater. Ils ont vite oublié l’incident de chyeh.

    Sissi zayyat

    11 h 41, le 22 octobre 2025

  • Creusez Messieurs, Dames les représentants des libanais, et vous trouverez la loi dans notre constitution qui condamne un individu qui se prend pour le roi et empêchez-le ainsi de prendre notre pays en otage en recourant aux menaces pour instaurer ses lois. Poursuivez le en justice pour le démettre de ses fonctions et permettre à notre pays de se libérer des griffes des mercenaires qui œuvrent pour sa perte. Sommes nous dans un pays démocratique ou dans un souk où n’importe quel blanc bec arrive à paralyser le pays pour sauver sa tête. Berry doit respecter les lois du pays, sinon dégager.

    Sissi zayyat

    11 h 27, le 22 octobre 2025

