Vote des émigrés : les élections doivent avoir lieu à la date prévue en mai prochain, insiste Aoun

Le président libanais, Joseph Aoun, a reçu mercredi le ministre de l'Intérieur, Ahmad Hajjar, et insisté sur l'importance que les élections législatives, prévues en mai prochain, aient lieu dans les temps. Une déclaration faite alors que la crainte d'un report du scrutin et donc d'une prorogation du mandat des députés, plane sur fond de débats autour du vote des expatriés, une question qui divise les différents partis et est à l'origine du blocage de deux séances parlementaires consécutives lundi et mardi.

Selon la présidence, M. Hajjar a tenu le chef de l'Etat au courant des préparatifs en cours dans les différents départements du ministère concernant les élections. M. Aoun a ensuite déclaré que « les élections doivent être tenus à la date prévue, au cours du mois de mai prochain ».

Mardi, une séance parlementaire avait été boycottée par une soixantaine de députés, dont d'anciens alliés du Hezbollah, afin de réclamer un débat sur le vote des expatriés. Le président de la Chambre, Nabih Berry, refuse d'inscrire cette question à l'ordre du jour, estimant que la loi électorale actuelle doit être appliquée. Cette loi, adoptée en 2017, prévoit l'ajout de six députés pour les Libanais de l'étranger, mais le mécanisme d'application de cet article est flou. Il avait d'ailleurs été amendé lors des deux derniers scrutins législatifs, en 2018 et 2022, et les émigrés avaient voté pour les 128 députés en fonction de leur lieu d'origine au Liban. Les parlementaires ayant boycotté la séance de mardi réclament que ce processus de vote pour les 128 sièges soit conservé. Le mouvement Amal du président de la Chambre, le Hezbollah et le Courant patriotique libre (CPL, aouniste) rejettent un tel amendement. Leurs détracteurs les soupçonnent de craindre que le vote des émigrés ne réduise leur influence au Liban. Les deux camps s'accusent mutuellement de vouloir reporter les élections.

À l'issue d'une séance plénière lundi, qui avait duré quelques heures avant que ne soit perdu le quorum sur fond de débats sur la question des élections, le ministre Hajjar avait affirmé qu'en l'absence d'un amendement adopté par le législatif, le gouvernement se devait d'appliquer la loi actuelle, en l'état. Les ministères libanais de l’Intérieur et des Affaires étrangères avaient ensuite annoncé mardi dans un communiqué conjoint que l’enregistrement des expatriés qui désirent voter aux élections législatives à partir de leur pays de résidence sera ouvert du 2 octobre au 20 novembre 2025.