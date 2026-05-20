Acte III : La paralysie libanaise et le chassé-croisé palestino-israélien
Relations secrètes, guerres, invasions, accords diplomatiques… Entre les deux voisins, les relations sont marquées, depuis plus d'un siècle, par une alternance constante entre méfiance, contacts secrets et confrontations violentes. L'Orient-Le Jour vous propose une série en six actes qui retrace l’histoire de ce voisinage conflictuel, des premiers pourparlers maronito-sionistes sous le Mandat français jusqu’aux dynamiques contemporaines dominées par l’axe iranien.
Un an a passé depuis qu'Israël a rompu l’armistice de 1949 de manière unilatérale, suite à la guerre des Six jours. À l’été 1968, un reporter du New York Times raconte son périple le long de la ligne invisible « sans barbelés » « ni murs » qui scinde les deux territoires et croise des gardes-frontières s'échangeant quelques mots en français et même des journaux. « Les Israéliens sont convaincus que les Libanais n’ont pas de différends sérieux avec Israël et qu’ils refusent de signer un accord de paix uniquement par crainte d’une réaction hostile des autres nations arabes », écrit le journal. Les décennies qui suivront mettront quelque peu à mal ce constat : pour le pays du Cèdre, comme d’autres dans la région, 1967 marque un tournant décisif. La position libanaise est à l’époque plutôt unanime. Le ministre des Affaires étrangères...
Un an a passé depuis qu'Israël a rompu l’armistice de 1949 de manière unilatérale, suite à la guerre des Six jours. À l’été 1968, un reporter du New York Times raconte son périple le long de la ligne invisible « sans barbelés » « ni murs » qui scinde les deux territoires et croise des gardes-frontières s'échangeant quelques mots en français et même des journaux. « Les Israéliens sont convaincus que les Libanais n’ont pas de différends sérieux avec Israël et qu’ils refusent de signer un accord de paix uniquement par crainte d’une réaction hostile des autres nations arabes », écrit le journal. Les décennies qui suivront mettront quelque peu à mal ce constat : pour le pays du Cèdre, comme d’autres dans la région, 1967 marque un tournant décisif. La position libanaise est à l’époque...
Iran - USA - Liban : tout peut changer en quelques heures.
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Depuis l'indépendance du Liban, le pays n'a eu de cesse de s'aplatir servilement devant les pays arabes, il n'a eu de cesse de lécher la carpette des autres habitués à la politique du coup de menton et de déclarations spectaculaires énoncées d'un ton martial, mais généralement non suivies d'effets. Nos anciens dirigeants, et meme récemment, ont toujours fait manque de courage moral, de dignité, de loyauté . l’histoire n’est, malheureusement, qu’un répertoire de souvenirs, sans pouvoir de justice, parce qu'ils auraient eu des comptes à rendre.
05 h 17, le 20 mai 2026