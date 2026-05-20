Acte III : La paralysie libanaise et le chassé-croisé palestino-israélien

Dans le dossier Liban-Israël : anatomie d’un conflit | Série spéciale

Un an a passé depuis qu'Israël a rompu l’armistice de 1949 de manière unilatérale, suite à la guerre des Six jours. À l’été 1968, un reporter du New York Times raconte son périple le long de la ligne invisible « sans barbelés » « ni murs » qui scinde les deux territoires et croise des gardes-frontières s'échangeant quelques mots en français et même des journaux. « Les Israéliens sont convaincus que les Libanais n’ont pas de différends sérieux avec Israël et qu’ils refusent de signer un accord de paix uniquement par crainte d’une réaction hostile des autres nations arabes », écrit le journal. Les décennies qui suivront mettront quelque peu à mal ce constat : pour le pays du Cèdre, comme d’autres dans la région, 1967 marque un tournant décisif. La position libanaise est à l’époque plutôt unanime. Le ministre des Affaires étrangères... Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Google

Un an a passé depuis qu'Israël a rompu l’armistice de 1949 de manière unilatérale, suite à la guerre des Six jours. À l’été 1968, un reporter du New York Times raconte son périple le long de la ligne invisible « sans barbelés » « ni murs » qui scinde les deux territoires et croise des gardes-frontières s'échangeant quelques mots en français et même des journaux. « Les Israéliens sont convaincus que les Libanais n’ont pas de différends sérieux avec Israël et qu’ils refusent de signer un accord de paix uniquement par crainte d’une réaction hostile des autres nations arabes », écrit le journal. Les décennies qui suivront mettront quelque peu à mal ce constat : pour le pays du Cèdre, comme d’autres dans la région, 1967 marque un tournant décisif. La position libanaise est à l’époque...

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